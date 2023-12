Los Cabos, reposo de magnates

Algo tiene el agua cuando la bendicen, y alguna fuerza magnética debe esconder el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, acaudalado desierto mexicano que separa el Mar de Cortés (Golfo de California) del Oceáno Pacífico, y cuyos turistas miden su fortuna a partir de las ocho cifras. En qué lugar del mundo coinciden Jeff Bezos, Madonna, Robert de Niro, Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Silvestre Stallone, Willy Smith, George Clooney, Scarlett Johanson, Charlize Theron, Tiger Woods, Michael Jordan, Lebron James o Cliff Richard? Actores, empresarios, deportistas o estrellas de la música, igual que los 3,5 millones de turistas de Los Cabos, en la Baja California Sur (México), buscan paisajes, playas y naturaleza salvaje y se encuentran con todo lo anterior transformado en experiencias.



La lista de asiduos a la región de Los Cabos (México) se amplía cada mes, y no solo con las anteriores celebridades, sino con turistas llamados a marcar tendencia en los próximos años. Todos ellos están convencidos de que el trocito de tierra que separa el Mar de Cortés del Océano Pacífico merece considerarse el rincón del planeta más parecido al paraíso. "Tenemos la mayor densidad de hoteles de súper lujo del mundo", explica Rodrigo Esponda, fideicomisario de Turismo de Los Cabos.



Evadirse de las tareas mundanas es fácil cuando se puede nadar junto con lobos de mar y rendirse ante lo que el desaparecido biólogo y divulgador Jacqueline Cousteau calificó como el acuario del mundo. Se comprende desde el primer minuto que Cousteau quedara prendido del espacio submarino que popularizó en sus documentales. A modo de agradecimiento, el pueblo de la Paz le honra con una estatua en el malecón de la Paz, vigilando la costa de Chilipingue, nombre de los piratas menos dotados para la rapiña y que el malvado Drake pasó por el cuchillo para tener menos con quien repartir. Tampoco es extraño que el patrón del Calypso bautice una de las 900 islas que se desperdiga a lo largo y ancho del cabo. En el mismo paseo del malecón de la Paz impresiona otra estatua, la perla gigante, en recuerdo a un cuento indígena que recrea la desgracia de un cazador de perlas que un día encuentra una del tamaño del huevo de una gaviota y cuyo final merece descubrirse en la novela La Perla, de John Steinbeck. Pero antes de ese libro, el viajero ilustrado que visite la Baja California debería acompañarse del libro Por el Mar de Cortés, también del Nobel estadounidense, no solo una novela divertida e inspiradora sino un tratado de biología sobre los fondos marinos.



La riqueza natural de lo que en aquel tiempo se denominó el Golfo de California ofrece al visitante desiertos y playas vírgenes, junto con una diversidad de fauna marina única en el planeta. Pero también una gastronomía y un compromiso con el medio ambiente baña una península donde las grandes firmas hoteleras e inmobiliarias de lujo han confiado sus planes de crecimiento en el segmento premium de sus catálogos. Alrededor de 80 gigantes de la hostelería disponen de presencia, entre ellos los grupos españoles Meliá, Barcelona y Riu. Próximamente se sumará Iberostar, para codearse con iconos del sector ya establecidos como Four Seasons, Park Hyatt, Waldorf Astoria, Aman, San Regis, The Cabo, Nobu, Grand Solaz, Ritz Carlton, JW Marriot, Grand Velas, Viceroy, Montage, One & Only, Maison y The Cape. Muchos escalones por debajo aparece Hotel California, presuntamente cantado por los Eagles, situado en la mágica localidad de Todos Los Santos.

Las más de 18.000 habitaciones de los 2.000 hoteles y resortes de la Baja California Sur atraen cada año a más de turistas interesados en una oferta de turismo al alcance de los bolsillos más holgados. La propuesta se ampliará a 20.000 camas en los dos próximos años, una estancia mínima de seis días y con un coste medio por noche de cada habitación de 400 euros. A ese importe se añaden otros 500 dólares por turista y día en otros servicios y atracciones, por lo que solo Hawai y Dubai pueden competir en prestaciones con el destino preferido de afortunados estadounidenses y canadienses.

También abundan los británicos, asiáticos y, cada vez con más fuerza, los españoles. La conexión directa semanal de Iberojet entre Madrid y el aeropuerto de San José Los Cabos despierta el apetito de un público aficionado a paisajes salvajes, atardeceres de postal y naturaleza marina imposible de vislumbrar de forma tan amable en ninguna otra parte del Pacifico. La seguridad está garantizada, casi tanto como los 350 días de sol.



Los campos de golf, con agua desalada, comen terreno a un desierto donde podría encontrarse al correcaminos de los dibujos animados huyendo del coyote. Las parcelas de los lugareños, denominados choyeros (el referencia a un cactus autóctono de la zona), cambian estos días de manos a cambio de millones de euros para grupos con indudable olfato para los negocios. Es el caso del complejo Acre, en San José del Cabo, que vende viviendas de gran lujo, troceadas en semanas. El precio es tan secreto como la fórmula de la Coca-Cola. La revalorización al año es enorme, explican sus gestores, tras recordar que las 12 hectáreas del recinto costaron 1 millón de dólares hace diez años y ahora se cotiza por encima de los 55 millones de dólares.



Si la tierra firme es centro de atracción de celebridades y turismo de calidad, el mar de Cortés se codea con los rincones del mundo con más rica biodiversidad del Planeta. El arrecife de coral de Pulmo, con sus estrellas de vidrio dormitando en las cálidas aguas, se graba en la retina de los que tienen la suerte de transitar junto a las esponjas gigantes, anémonas y ostras gigantes que podrían esconder perlas capaces de cambiar la vida de las personas. Y el mismo espectáculo aguarda en el Archipiélago de la isla Espíritu Santo, parque nacional, como el de la Bahía de Loreto.

Los botetes, peces lentos y venenosos -cuya carne no debería comerse nunca-, cuidan de esos tesoros. Las tortugas y mantas marinas se dejan fotografíar desde cubierta, mientras las ballenas azules y orcas solo se dejan ver entre los meses de diciembre y abril. Cuentan en la zona que el mamífero marino elige el mar de Cortés, por su calidez y hasta 3.000 metros de profundidad, no solo para aparearse sino también para dar a luz a sus ballenatos, criaturas que nacen con 8 metros de longitud y más de 2,5 toneladas de peso. Ese santuario es patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El respeto al medio ambiente no es algo impostado. Ni mucho menos. Si un golpe de mar arroja azarosamente una botella de plástico al agua, al segundo se verá a algún miembro de la tripulación arrojarse por la borda para recuperar el envase. Navegar por el cabo San Lucas puede reservar todo tipo de sorpresas, algunas reales y otras imaginarias, como evocar a los piratas que seguro acechaban a los pies de los acantilados con forma de monjes grises, como en su momento debieron mirar los pobladores de la zona a los primeros misioneros franciscanos que colonizaron el terreno, una docena de valientes españoles, según los libros de historia. En ese mismo desierto escarpado con vistas al mar vigila una mansión solitaria que atribuyen al mismísimo fundador de Amazon.



Las aguas del Mar de Cortés invitan al buceo, pero también a la pesca de atún, una experiencia turística solo al alcance de las economías más holgadas, así como a paseos en velero, catamaranes, sin olvidarse de los kayac, algo digno de contar cuando se hace frente al fotogénico Arco de Cabo San Lucas, puerta rocosa que separa el mar de Cortés del Océano Pacífico, posiblemente el adjetivo más engañoso de las cartas náuticas.