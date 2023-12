El paseo del arte

Mucho más allá de los museos y de las ferias, darse una vuelta por las galerías de arte es una buena manera de estar al tanto de las tendencias, disfrutar de las obras e, incluso, pensar en una posible inversión.

No hay que esperar a ARCO para estar al tanto de todo lo que se mueve en el mercado del arte. Un paseo por las galerías puede ser un buen comienzo para estar al tanto de lo que se está haciendo, de los nuevos artistas, revisar a los anteriores y hacerse una idea general de todo lo que se mueve en este mundillo.

Sin ser España un país que destaque por el coleccionismo en arte moderno, en este sentido estamos en racha, porque a las galerías de toda la vida, cada vez se suman más que abren en zonas que hasta ahora no estaban en el circuito habitual, haciendo así esta disciplina más accesible y cercana a otro tipo de púbico. Un buen ejemplo de esto es Veta by Fer Francés que ha sido una de las que ha desembarcado en Carabanchel, el nuevo Soho madrileño, igual que lo han hecho La Caja muda o Belmonte Galería.

Una de las últimas aperturas de la capital es la galería Tamara Kreisler, perteneciente a la tercera generación de galeristas. Habiendo tenido una infancia rodeada de artistas y después de haber vivido en diez países y acercar el arte a través de la creación de una galería por Internet, hace apenas unos meses que ha abierto su propio espacio donde pretende descubrir nuevos talentos y promover artistas contemporáneos españoles e internacionales, con especial conexión con las Américas. Para el mes de diciembre y hasta el 9 de enero, Kreisler hace un homenaje "a los artistas con los que he crecido y que me han acompañado en mi vida, como son Juan Díaz, Jesús Velayos, Carmen Otero o Gerard Fernández Rico entre otros".

Paisaje del geómetra alrededor del círculo de Pep Fajardo, de la exposición Kreisler Khristmas en la galería madrileña Tamara Kreisler.

En el barrio de las Letras sigue The Goma, una de las galerías más consolidadas en artistas jóvenes y a los que les gusta arriesgar como es el caso de Javier Arce uno de sus representados y que expone hasta el 14 de enero To Paint is to Love Again donde la naturaleza cobra más vida que nunca utilizando maderas, formas irregulares y, a través de sus obras, el artista vuelve al entorno rural en el que vive.

Fuera de la capital destaca la apertura hace tres meses de Nordés en A Coruña, después de seis años en Santiago de Compostela. Durante el mes de diciembre continúan con la exposición inaugural Carta Blanca [#1] que es la primera de un ciclo dedicada a los artistas representados de la galería, que en esta ocasión son Julia Huete, Ánxel Huete y Kiko Pérez. Ya en enero llegará Miguel Marina con su nuevo trabajo en el que idea-imagen-material sigue siendo el nexo común de toda su producción.

Vista de la galería Nordés en A Coruña.

Los artistas belgas Kristen Hutsch y Bram Braam exploran el orden y el desorden en la exposición In-Beetween Order and Disorder que estará durante diciembre y enero en la galería ArtNueve de Murcia. Ambos artistas suavizan ese legado holandés de regular y ordenar todo que traspasó fronteras y fue el germen de movimientos como el minimalismo americano, creando una perspectiva contemporánea del modernismo, gracias a la introducción del elemento del desorden a través de la combinación de elementos separados que llevan a un equilibrio.

Taped Painting n.18 de Kirsten Hutch, de la exposición In-Between order and disorder de la galería Artnueve (Murcia)

Otro de los espacios míticos de la zona del Levante es la galería de Luis Adelantado que desde hace más de 30 años siempre ha apostado por el diálogo intergeneracional, lo que le lleva a representar a artistas consolidades como Carmen Calvo y Darío Villalba con otros emergentes. Precisamente el mes de diciembre abren con la exposición coral Partículas de casi nada, donde destacan estos últimos.