Destinos mágicos para despedir el año por todo lo alto

Entrar en 2024 alejado de las tradiciones navideñas más típicas es posible si lo hace perdido en uno de estos rincones del mundo donde dar la bienvenida al nuevo año disfrutando de las propuestas más lujosas. ¿Será capaz de elegir sólo una?

Estrenar año navegando en Islas Galápagos

Imagine comenzar 2024 haciendo snorkel entre leones marinos… Una experiencia así de especial está a su alcance en las exuberantes Islas Galápagos. Este remoto y salvaje archipiélago a 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana puede que nunca haya estado en su abanico de destinos para pasar la Nochevieja. Hasta ahora.

Y es que será difícil resistirse a un crucero de lujo que le lleve de isla en isla, de sorpresa en sorpresa, explorando este tesoro de la biodiversidad donde mucha de su fauna parece haberse quedado anclada en los tiempos más prehistóricos. Una de las propuestas más interesantes es la de Silversea Cruises que, del 27 de diciembre al 6 de enero, hace una expedición circular desde San Cristobal. Aquí sólo tendrá que ocuparse de no olvidar la cámara de fotos, puesto que el crucero incluye absolutamente todo, desde los vuelos internacionales hasta la recogida en su propio domicilio, pasando por un esmerado servicio de mayordomo a bordo.

Milla náutica a milla náutica irá descubriendo lo mejor de Galápagos; desde impresionantes arenales vírgenes, como Gardner Bay o Cerro Brujo, que además son hogar de especies endémicas, a los abruptos acantilados de Punta Suárez, el paisaje lunar de San Bartolomé, desde donde se avista la mítica Pinnacle Rock, sin olvidarse de la explosión de vida submarina que estalla en los curiosos fondos volcánicos de Punta Vicente Roca, ni de las playas rojas de Caleta Bucanero.

Y así, navegando sin prisa, haciendo kayak entre tortugas, avistando a los curiosos piqueros azules o practicando snorkel rodeado de pingüinos llegará al ocaso de 2023. Celebrar Nochevieja a bordo con una cena especial y con todas esas experiencias guardándose aún en la retina será el mejor modo de entrar en el nuevo año. Y aún tendrá unos días por delante para seguir acumulando vivencias salvajes y mágicas en unos de los lugares más especiales del Planeta.

Suiza a todo tren

Si es de los que huye del aroma a vino caliente y a jengibre que inunda los mercadillos navideños de media Europa, apueste por una exclusiva ruta en tren donde dejará de sentirse como un grinch mientras la belleza sublime de una Suiza nevada desfila ante sus ojos. Suba a bordo del Grand Train Tour of Switzerland, la combinación perfecta de trenes panorámicos capaces de llevarle del sur al norte del país, mientras su único quehacer será decidir qué vino marida mejor con la sucesión de lagos y cumbres que le esperan tras los enormes ventanales del vagón.

Los amantes del esquí pueden empezar este viaje en Saint Moritz, aunque solo sea por la excusa de hacer el primer tramo de este roadtrip ferroviario a bordo del Glacier Express, el tren expreso más lento del mundo que, tras ocho horas de trayecto, le dejará en Zermatt para que contemple la grandeza del Matterhorn, la montaña piramidal más famosa de los Alpes suizos. Reserve asiento en la codiciada clase Excellence donde tendrá una persona a su disposición encargada de servirle champán quizás en el preciso momento que atraviesa el impresionante Viaducto de Landwasser.

Glacier Express - Stefan Schlumpf.

Siga la ruta hacia el norte, entre viñedos, haciendo un alto para conquistar el encantador castillo de Chillon que parece flotar sobre las aguas del lago Leman. Si por un momento prende en usted la chispa del espíritu navideño, aproveche para entrar en calor en el mercadillo de Montreux. Después, a bordo del Golden Pass Express, llegará a Interlaken donde rozar el cielo ascendiendo a la cima del Jungfrau y perderse entre el bosque de cascadas del valle de Lauterbrunnen.

Suiza presume de tener el árbol de Navidad a mayor altitud de Europa, a 3.454 metros. Se monta en la cima del Jungfrau, en la terraza panorámica Sphinx, con el glaciar Aletsch a tus pies.

Póngase de nuevo en marcha para añadir una pincelada de delicadeza medieval a este inolvidable viaje sobre raíles paseando por las calles de la elegante Lucerna y degustando una fondue entre cisnes, con vistas al puente Kapellbrücke.

Zurich le espera para despedir el 2023 y una de las mejores maneras para hacerlo es cenando en el histórico y lujoso The Dolder Grand Hotel, un 5 estrellas con spa que combina la elegancia histórica de la Belle Époque con la modernidad de la reforma llevada a cabo por Norma Foster. Su ubicación, en lo alto de la colina Zürichberg, es perfecta para contemplar los fuegos artificiales que iluminan la capital financiera de Suiza en Nochevieja.

Las navidades más salvajes en Kenia

La dosis perfecta de aventura y lujo existe y le está esperando en plena sabana africana. El horizonte sin fin salpicado de cuellos de jirafa y de acacias al atardecer que visualiza al pensar en el continente más salvaje lo tendrá ante si en la Reserva Nacional Masái Mara, en el suroeste de Kenia. Unas vistas sin duda atípicas para pasar los últimos días del año allá donde no habrá rastro de copos de nieve, ni de ajetreados mercadillos navideños, pero sí amaneceres en calma y un enjambre de safaris para despedir 2023.

El Dios en el que cree la tribu de los masai se llama Engai. A él le rinden culto a través de la figura del sacerdote conocido como Laibon.

Si anhela sentirse como un auténtico explorador, pero sin renunciar a las comodidades más exclusivas, su lugar es el recién inaugurado JW Marriot Masai Mara Lodge. Esta apuesta por el glamping de lujo en el entorno más especial de Kenia le da la oportunidad de crear unas navidades a su medida alojándose en sofisticas tiendas abiertas a la sabana a través de una terraza privada.

Podrá elegir entre brindar con una copa junto a una manada de leones, hacerle la competencia al sol elevándose al alba en un globo aerostático, aprender sobre la cultura masai durante una excursión guiada a pie en busca de animales, compartir las mejores fotos del safari junto a una, dejarse mimar en el increíble spa con productos orgánicos o practicar yoga con vistas al río Talek, mientras contempla a una familia de elefantes bebiendo. Aunque por qué elegir, mejor quédese con todo y entre en 2024 por todo lo alto.

Además de buscar a los Big Five (león, leopardo, rinoceronte, elefante y búfalo) en una de las zonas más especiales de Masái Mara, estará contribuyendo al desarrollo de la población local porque el hotel colabora con la organización The Maa Trust, que apoya la creación de micro empresas. También tienen una alianza con The Mara Elephant Project y The Mara Protector Conservation Programme para que parte de sus gastos en el hotel vaya a parar a la protección de las especies.

Reciba al 2024 antes que nadie a remojo en Samoa

Si está deseando decirle adiós a este año, puede saciar sus ganas de empezar de cero antes que nadie en el destino perfecto para usted: Samoa. Este archipiélago de Polinesia, en el Pacífico Sur, es el segundo lugar del mundo en dar la bienvenida al 2024 después de la diminuta isla de Kiribati.

Nada puede ir mal si decide comenzar el nuevo año en el entorno idílico de estas islas cambiando el jersey por el bañador. Una buena localización para disfrutar del 1 de enero relajándose y cogiendo fuerzas es la fosa oceánica de To Sua, en la isla de Upolu.

Este enclave tan salvaje como apacible le parecerá irreal, pero solo basta con descender por la escalinata de madera para flotar en el agua turquesa de esta increíble poza rodeada de vegetación. Si tiene experiencia buceando, sepa que puede descender parte de los 30 metros de profundidad de este insólito agujero para llegar a la cueva que conecta directamente con mar abierto, justo al punto donde, apenas un mes antes, habrán estado de paso las ballenas.

En medio de la selva de Upolu existe una majestuosa cascada donde el agua se precipita al vacío, tan elegante como salvaje, desde 55 metros de altura. Se llama Fuipisia Fall.

Si le ha gustado la experiencia, puede seguir explorando más piscinas naturales porque Samoa está plagada de ellas. Sin cambiar de isla, también en Upolu, al norte, le espera Piula Cave Pool, cuevas con agua dulce donde bañarse en lo que fuera un antiguo tubo de lava volcánica.

No obstante, en el caso de que prefiera menos complicación a la hora de zambullirse, tiene todo tipo de impolutos arenales para elegir. Uno de los más buscados también está en Upolu y es la impresionante playa de Lulomanu donde, con suerte, quizás hasta pueda compartir nado con alguna tortuga.

Cazando auroras boreales en la Laponia más desconocida

Aunque no lo crea, es posible perderse en plena Laponia en navidades sin pasar a saludar a Papá Noel. Para conseguirlo, vaya directo a la desconocida Inari, en Finlandia, a unos 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico y hágalo el último día del año cuando Santa ya se ha retirado a descansar. Aún así, seguro que le dejará un regalo muy especial: el de contemplar auroras boreales sin moverse de la cama.

¿Imagina hacerse usted mismo una barbacoa en medio de un mágico bosque nevado? Puede hacerlo en el refugio abierto de Jäniskoski, junto al río, tras atravesar un puente colgante al que se llega andando.

Y si el grandullón de barba blanca no se lo regala, hágalo usted mismo reservando, para despedir el año, uno de los iglús con techo de cristal que flotan sobre las aguas congeladas del lago Inari, el sexto más grande de Europa. Un alojamiento muy especial que le brinda la oportunidad de dormir con el cielo ártico sobre usted viviendo una experiencia en plena naturaleza y sin dejar ningún tipo de huella, ya que es totalmente ecológico.

Tras una noche viendo bailar auroras entre las estrellas, si ha tenido suerte, puede empezar el año dejando que su retina se funda en blanco con las vastas extensiones nevadas haciendo un safari en moto de nieve. También podría visitar la granja de renos propiedad del pastor local Jan-Eerik Paadar. Y si tras tanta calma y soledad, necesita algo de civilización, acérquese a conocer Siida, el novedoso museo sobre la cultura Sami, el pueblo étnico que habita estas tierras desde hace siglos.