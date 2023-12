Sant Antoni reinventa Ibiza: turismo eco, gastro y de bodegas en la isla más coqueta del Mediterráneo

Es Mediterráneo puro con sus acantilados de Cap Nunó y con su paisaje de viñedos y olivos. La isla renace como un imán para los viajeros 'off season'. Un paisaje infinito verde y azul.

Descubrimos Ibiza más allá de la fiesta. La que nos invita a celebrar el paisaje, la cultura de la mesa, los aceites y el vino. Un Sant Antoni de mercadillos locales, de espacios como Sa Punta des Molí, con su molino mirando al mar y un paseo en llaut bordeando la costa. Arrancamos nuestro periplo en el hotel rural de Es Cucons (escucons.com). Detrás del alma de este coqueto rincón de agroturismo está María Rodríguez. Apacible y bellísima casa payesa levantada en 1652, reconstruida, recuperada y integrada en un entorno de olivos, pitreras y chumberas. Del mimado jardín, con pérgolas y porches, a las habitaciones, todo va colocado al micro detalle. Desayunar al sol de noviembre, entre lavandas y buganvillas, es puro placer. Me cuenta María Rodríguez que impulsó el "co-living tras el Covid". Se trata de una oferta de "estancias más largas para residentes que quieren vivir aquí en invierno". Ameniza con música en vivo, paella de confit de pato con setas y foie, talleres de castellano, de fotografía, Yoga y cocina ayurvédica. Un oasis verde y muy coqueto reseñado en The New York Times. Han extendido la temporada hasta noviembre y reabren en febrero.

Es Cucons

En este paisaje turístico la gastronomía es un motor. Conocemos a Stella González, bodeguera de Can Rich (bodegascanrich.com), que nos acoge en su casa. Entre viñedos de Chardonay, Monastrell, Syrah, Carbenet-Sauvignon y Merlot, nos muestra el proceso de producción de sus vinos ecológicos blanco, rosado, tinto y espumoso. Dice Stella que la terracota de las ánforas "le aporta mineralidad" a sus vinos. Nos ha preparado una cata en el porche, mirando al sol. Frente a naranjos y limoneros, probamos el blanco D'Ámfora 2022, el Monastrell Rosat Gris 2022, el Brut Nature y el Lausos. "Can Rich es la casa de los grillos", nos sopla.

Y del vino, a la mesa. Una cena en la aclamada Sa Capella (sacapellaibiza.com). Iglesia sin cristianar con una espectacular puesta escénica teatral que convierte la velada en magia total. Mil velones y faroles de jardín iluminan la sala. Abrimos boca con una ensalada mediterránea con queso feta y un carpacho de sirvia (pez limón), mollejas fritas, rodaballo a la brasa y unos cortes de vacío de Nebraska en su perfectísimo punto. Pura mantequilla. Acabamos con un banoffi inglés con galleta, plátano mascarpone y nata.

Dos puntos de interés cerca del puerto, la iglesia de Sant Antoni, que da nombre a la localidad; y Sa Punta des Molins, frente a la bahía. Un gran espacio ajardinado municipal con un molino del siglo XVII y una casa payesa rodeada de sabinas, tipo de enebro local, y algarrobos (visit.santantoni.net).

Aprovechamos nuestro paseo bordeando el mar para comer en Es Nàutic (www.esnautic.com). La directora del grupo, Xesca Guasch, nos invita a probar el bullit de peix, "un plato de pescadores", que se ha integrado en el menú de los restaurantes. Dos vuelcos: plato de sirvia, mero, gallo, rape y rotja con alioli y patatas; y arroz a banda. Perfecto arroz. Regamos con el blanco de Can Rich 2022. De postre, greixonera, sabroso pudin de ensaimada. Tiempo de primavera que nos anima a dar un paseo en el tradicional llaut para la contemplar la puesta de sol desde Cap Nunó. Bordeamos el litoral de la isla hacia en el Norte, pasando por cala Gració, cala Gracioneta y Punta Galera.

Terminamos con una cena en Es Ventall (restauranteesventall.com), donde probamos la cocina creativa basada en producto local de José Miguel Bonet. La secuencia de aperitivos fue la siguiente: crujiente de tinta de clamar con ajo negro, crujiente de gamba ibicenca y crujiente de arroz con tartar de gamba. Profiterol de tomate seco relleno de queso de cabra, tacto de tarta de sirvia y el sorprendente bombón de vermú. Delicioso lomo de dentón (pescado local del día) y falso ravioli de acelga relleno de cordero cocinado a baja temperatura con berenjena ahumada. De postre, el cremoso ses cabretes, queso de cabra con salsa de frutos rojos y sorbete de fresa y albahaca.

Es Ventall

Seguimos la ruta por las iglesias blancas de Sant Mateo y Sant Rafel y visitamos el Botánico Biotecnológico, un espacio multifuncional dedicado a la conservación del medio ambiente y la divulgación científica. Cuidan de la flora pitiusa, de la vegetación costera, la de dunas y la de saladares, con especial mimo de la especies endémicas y en peligro de extinción.



Comida de despedida en Can Mussonet (canmussonet.com), una bellísima casa payesa de 200 años. Marga Serra nos da la bienvenida y nos cuenta la historia de sus tatarabuelos, cuyos retratos lucen en la entrada. Producto ibicenco que saboreamos en un patio muy acogedor presidido por un granado. Probamos un cocarroi de empanada rellena de acelgas, espinacas, pasas y piñones, burrata con salmorejo y granos de grabada, unos vistosos chupachups de sobreasada y miel, calamarcitos crujientes y rolls de salmón con wakame y sésamo. Deliciosos. De bocado dulce, tentación de chocolate, lingote de oro, la ligera espuma de flaó (tarta de queso con hierbabuena). Regado con Grec de Can Maymó. Cocina rica y de detalle y de respeto a la tradición. La firma Manuel Antón.

Can Mussonet