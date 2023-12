Turrón del duro y del blando

Hace tiempo que los reposteros vanguardistas persiguen la intemporalidad del turrón ante los partidarios de lo que vuelve en Navidad, cual hijo pródigo. Para los turistas con motivación gastronómica –que abundan cada vez más entre nosotros y se fijan mucho–, es un desacierto que nos reservemos el turrón para las fiestas navideñas únicamente, con lo original que es y lo rico que está siempre.

Incluso se sorprenden de que exista un oficio y una función comercial que sólo se activa por estas fechas. El turrón es un deleite mayor de la dulcería española y un valioso legado andalusí emprendido como industria artesana en el goloso consulado de Alicante a mediados del s. XVIII, un producto que rememora el esplendor de la dulcería árabe con su complejidad de sabores y formatos. No son pocos quienes se preguntan –y nos preguntamos– porqué el turrón sólo lo saboreamos durante las fechas navideñas en lugar de hacerlo durante todo el año, como sugiere su excelencia y apetencia.

Es un misterio. Su ausencia cotidiana acaso proceda del apostolado que dispensamos a la repostería del santoral, lo que convierte en una especie de profanación saborear a destiempo los manjares sacralizados. Seguimos siendo bastante cuaresmales y de pescado el viernes. Tenemos una época para las torrijas, otra para los huesos de santo o para el roscón y, como queda dicho, la muy concreta y puntual del diciembre navideño para los polvorones, el mazapán o el turrón, sobre todo.

Incluso hay voces respetables, de cuyo liberalismo no cabe dudar, que insisten en la conveniencia de no enmendar la costumbre: "Mis amigos alicantinos me escandalizan con frecuencia –escribe el académico y novelista Álvaro Pombo– ofreciéndome exquisitos trozos de turrón en pleno mes de junio. Se trata de un escándalo íntimo que no les reprocho, pero la verdad es que el turrón, deliciosa y única invención española, no sabe igual en junio que en Adviento: el sabor del turrón es fuerte y otoñal, ocre y melado, de madurez muy sabia".

Lo que acaso sirva de poética justificación para que, con el invierno encima, siga generándose la eminencia turronera de Casa Mira, cuyo maestro artesanal Luis Mira lo trajo a Madrid en 1842 para montar un puesto de turrones tipo Jijona, Alicante y Yema, cerca de Lhardy -que había llegado tres años antes de Francia para inventarnos el restaurante-, generando el hábito navideño del turrón en la capital. La sexta generación prolonga el rito ancestral, pero con su tienda cada vez más poblada de clientela japonesa, americana y europea –además de algún furtivo local de su afición perenne– durante todo el año. Que es a lo que vamos.

La vanguardia del turrón

La evidencia y el progreso desestacionalizador ha llegado con Turrones Vicens de Argamunt (Lleida) –con tiendas en Madrid y Barcelona–, una iniciativa a la que ha contribuido decisivamente la creatividad repostera Albert Adrià. Sus turrones están dispuestos a convertirse en repostería cotidiana. Sin renunciar a su inspiración arábiga y su compromiso elemental con los frutos secos, algo esencial. El Turrón de Trufa blanca de Alba es la primicia de este año y viene para quedarse.

Se trata de un exquisito praliné de avellana combinado con la preciada Trufa Blanca de Alba, la variedad de trufa más exclusiva y apreciada en gastronomía por su extraordinario sabor y aroma, sin utilizar aroma, pastas o aceite de trufa blanca, sino pura trufa liofilizada.

En otra propuesta lo acompaña el prestigio universal y la solidaridad en activo de José Andrés, con quien Albert Adrià ha concebido un cuatro manos de turrón blando de pistacho verde.

Efectúan aquí un giro conceptual al gran clásico turrón blando de almendra incorporando el inimitable sabor del mejor pistacho, el verde repelado que sustituye al 100% la habitual almendra y brinda un espectacular color verde intenso, aroma, frescura y elegancia al paladar. Además se trata de una iniciativa donde la solidaridad dialoga con la innovación pues destina a San Juan de Dios Pediatric Cancer Center sus beneficios comerciales auditados.

Es la revolución y el progreso del turrón de España, cuya optimización, versatilidad y consumo cosmopolita son buena parte de un reto al que grandes innovadores de la repostaría: pasteleros como Rafa Gorrotxategi, en Tolosa (Guipúzcoa), Ascaso, en Huesca; Ardieta, en Pamplona o Jacobo Torreblanca en Petrer (Alicante) se suman con entusiasmo sin renunciar al factor artesano de una repostería propia que gusta al mundo y no merece restricciones estacionales.

