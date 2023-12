Recetas navideñas más allá de la pularda y el pavo

Si de algo podemos presumir en España es de nuestra despensa, de los sublimes productos que la componen, protagonistas todos de unas recetas, que otorgan personalidad y arraigo a cada localidad en la que se consume. Quedan poco para la Navidad, fiesta tradicional donde las haya, y cierto es que allá donde viajamos disfrutamos de un plato clásico, que traslada a cada comensal a sus raíces y cuenta la historia de una región.

De hecho, Ferran Adrià ha confirmado, con pena, la desaparición de los restaurantes tradicionales. Ocurrió en Yucatán (México) durante su intervención horas antes de la ceremonia en la que Dabiz Muñoz fue reconocido otro año más, y ya van tres, mejor cocinero del mundo al encabezar la lista The Best Chef.

Para que esto no ocurra y para sugerir ideas suculentas con el objetivo de servir recetas diferentes más allá del pavo y la pularda, hemos preguntado a varios cocineros qué degustan tanto en Nochebuena como en Navidad, así como para despedir e iniciar el año.

Toño Pérez, alma de Atrio (atriocaceres.com), con tres estrellas Michelin y dos Soles Repsol, está de acuerdo con el cocinero que cambió el paradigma de la gastronomía desde elBulli y asegura que hemos perdido las tradiciones y nos anima a elaborar esos platos que se están perdiendo: "En Extremadura, las piezas especiales del cerdo ibérico se guardaban para disfrutarlas durante las grandes celebraciones. Entre ellas, el lomo doblado, que se metía en tinajas sumergido en manteca para que no se curara demasiado. Es la esencia de la matanza", explica, al tiempo que enumera otros manjares, como las perdices al modo Alcántara, una receta sofisticada con esencia de la cocina monacal, que, a día de hoy, sirve en su casa, las perdices escabechadas y el bacalao, "un pescado dentro del mundo de los salazones muy típico de nuestra tierra, porque viajaba muy bien, hecho con almendras, espinacas y huevo".

Toño Pérez, alma de Atrio, con tres estrellas Michelin y dos Soles Repsol.

También, el solomillo de cerdo y el pavo en pepitoria, que "dos días después está más rico todavía", asegura el chef en cuya mesa navideña tampoco falta un buen jamón ibérico, para armonizar con unas burbujas, una crema de boletus, algo de marisco, una imprescindible paletilla de cabrito lechal asada y, de postre, su emblemática tarta de frutas.

El asturiano Ricardo Sotres, al frente de El Retiro (elretirollanes.es), con un brillo de la biblia roja y un Sol Repsol en Pancar, nos cuenta que en su tierra la tradición manda sacrificar un pitu caleya (pollo) la mañana de Nochevieja. Tomen nota del proceso de elaboración: "Se guisa con cebolla, pimiento rojo, verde, ajo, brandy y vino blanco y se sirve con unas patatas fritas o con un puré de patata. Y, con la salsa y la carne que sobra, al día siguiente se hace un arroz con pitu, una receta de aprovechamiento por excelencia típica de los pueblos rurales, que hoy se encuentra en todos los restaurantes.

Otra alternativa que nos da es empezar 2024 compartiendo una fabada, un pote o unas fabes con almejas: "Cuando se reúne mucha gente alrededor de la mesa, lo fácil es hacer un guiso". Y de postre, arroz con leche.

Arroz con pitu caleya.

Para viajar a Galicia con el paladar, cambie los langostinos por las vieiras a la gallega para abrir apetito. Se sirven horneadas con su sofrito de cebolla, los imprescindibles pedacitos de jamón, tomate, un chorrito de vino y pan rallado. Como pescado, el bacalao desalado con coliflor, tan clásico como el capón de Villalva, amparado por la IXO Capón de Vilalba.

Preguntando a Aitor Arregi, de Elkano (Getaria), por un plato para sorprender a nuestros invitados no lo duda y nos recomienda unas cocochas en salsa, mientras que Mikel Manterola, tercera generación al mando de Asador Joxe Mari, situado en la localidad guipuzcoana de Orio, y recién nombrado mejor parrillero del año en los Premios Talento Gastro, nos anima a cocinar un besugo al estilo Orio. Es decir, después de descansar sobre las brasas, culminar semejante manjar con un refrito de aceite de oliva virgen extra, vino blanco, guindilla y ajo.

Besugo con refrito estilo Orio.

Y, Enrique Fleischmann, al frente de Txoko Getaria y profesor del Basque Culinary Center, indica que a los citados pescados les debe anteceder una sopa con la esencia del mar Cantábrico. Iñaki López de Viñaspre, de Grupo Sagardí, pone sobre la mesa, sin embargo, unas angulas a la bilbaína. Las anchoas se comen en Navidad y durante todo el año en Cantabria, un productazo del que nos apoderamos, lo mismo que del pudin de cabracho. La escudella es una receta catalana que el 25 se hace hueco, aunque en Cataluña es tradición celebrar el 26 la comida de San Esteban ante unos canelones.

Canelones.

Enrique Valentí prepara una receta que hacía el maestro Fermí Puig en Drolma. Los suyos eran de pintada, pero el chef de Adobo (adobo.es) los prefiere de pollo. Aunque hay quien los hace de cerdo o de ternera, según las sobras del día anterior que disponga, ya que es una receta de aprovechamiento maravillosa. Le gusta emplear los muslos, porque son más sabrosos, y los cocina en un caldo del mismo ave con laurel y hierbas aromáticas. Incluye papada, pero uno de sus secretos es que los envuelve en una masa de crêpe o de filloa. No usa pasta y nadie se da cuenta: "Hacemos una masa de crêpe y vamos envolviendo uno a uno". Y, ojo, no hace bechamel, porque se inspira en una salsa suprema: "El caldo en el que he cocido la panceta y los muslos lo dejo reducir y lo uso como si fuera una velouté. Añado brandy, vino rancio y termino el plato con una salsa con foie micuit. Es elegante, porque potenciamos el sabor sin añadir la bechamel con queso".

El cabrito es el rey de toda mesa riojana, ya que, según palabras de Francis Paniego, con dos reconocimientos de la guía francesa y tres Soles Repsol en Echaurren (echaurren.com), guarda mucha relación con la trashumancia. Así, el patorrillo, hecho con las tripas del animal, y unas lechecillas rebozadas podrían componer un aperitivo diez, siempre acompañado con unas gambas, que debe anteceder a la pata del mismo animal asado. Como guarnición, las verduras de invierno de La Rioja, entre ellas, el cardo, la lombarda y la berza de asa de cántaro. Y, acompañarlo con una buena ensalada de escarola rizada es otra delicia. ¿Otras ideas para sorprender a sus comensales? El cardo con almendras, la sopa de lombarda y el bacalao a la riojana.

Antes de la primera siesta del año, dedique unos minutos a los polvorones, los turrones y los mazapanes de Soto en Cameros. Samuel y Blanca Moreno en Molino de Alcuneza (molinodealcuneza.com) ponen en Guadalajara en valor el cardo con almendras, que acompañan con yema, pollo y bogavante. ¿Se atreven con la receta?

Marc Segarra, por su parte, no celebra las fiestas sin un lechazo sobre la mesa. Por eso, en Refectorio, espacio gastronómico de Abadía Retuerta (abadia-retuerta.com), en Sardón de Duero (Valladolid), realiza un homenaje a tan tradicional producto a través del lechazo de Olmedo (Granja AGM), asado en arcilla según la técnica ancestral, que tiene su origen en el medievo, en la zona del valle del Duero, donde los primeros repobladores eran más ganaderos que agricultores. Lo acompaña de alboronía, uno de los primeros pistos que existieron en la península, de origen árabe, cuyos ingredientes son calabaza, manzana, cebolla, ajo y berenjena del huerto orgánico de Abadía Retuerta, que cocina y lactofermenta.

Abadía Retuerta.

José Carlos García posee su espacio gastronómico en el Muelle Uno, del Puerto de Málaga y asesora Balausta (restaurantebalausta.com), donde se encuentra el cocinero Sergio Solano. Para él, no existe Navidad sin gazpachuelo, el plato malagueño de mayor identidad. Si piensa elaborarlo, él lo personaliza con un chorrito de Amontillado Viña AB, producido a partir de palomino fino, que aporta un sabor especial a esta sopa preparada con patata, clara de huevo y caldo de pescado. Se puede, dice, enriquecer con gambas, colitas de cigala y tropezones de rape, entre otros productos del mar: "Es una sopa blanca con una magia especial, que no lleva lácteo y cuyo color se logra gracias a la emulsión del aceite de oliva con el caldo de pescado y la patata. Es súper humilde, pero tiene mucho ángel", apunta.

En casa de Ricard Camarena (ricardcamarena.com), con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, siempre se ha cocinado en estas fechas el tan típico puchero valenciano. Si se le antoja, recuerde que no lleva nada de embutido, ni siquiera jamón ni sus huesos, pero sí muchas hortalizas (berza, chirivías, nabo, zanahoria, patata, cardo…). También, papada de cerdo, gallina y jarrere de ternera, además de las pelotas de carne picada con mucha miga de pan mojada en leche, canela, limón, piñones y perejil. Es tradición comerlo en Navidad, porque antaño disponer de tanta variedad de carnes no era habitual.

El gaditano Mario Sánchez, quien regenta junto a su mujer Charlotte Finkel Comparte Bistró (comparte-bistro.com), también nos asegura que él siempre ha celebrado la Navidad o ha dado la bienvenida al año ante un plato de puchero del sur. Así que, si se escapa unos días imprégnese de cultura gastronómica y prepare el suyo a partir de un caldo de gallina o pavo, hueso de jamón y panceta. Se hierve con los garbanzos, el nabo, el apio y la hierbabuena. Y después, la pringá toma la mesa.

Los canarios tienen su propia versión y no sienten las fechas si no llega a la mesa el sancocho, el cherne o el bacalao encebollado. Las truchas rellenas de batata es el postre rey. En Baleares, tan típica es la sopa de Navidad como Escaldums, un guiso de pavo con almendras. Atrévase.

Por último, una anécdota curiosa que nos descubre Naoyuki Haginoya, de Nomo (gruponomo.com), cuya receta del pollo Kara-Age hemos probado. Y es que relata que sólo el 25% de la población japonesa sigue la fe cristiana, lo que significa que no cuentan con estos días festivos. Sin embargo, esto no impide que lo celebren de su propia manera. Debido a una campaña publicitaria de KFC realizada hace algunos años, muchos japoneses creen que en Occidente celebramos la Navidad con pollo frito. En Japón, la cena tradicional de Nochebuena es el Pollo Kentucky. La tradición es tan arraigada que los pedidos se realizan con más de un mes de antelación y las colas para recogerlos son enormes.