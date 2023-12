Del champán al moscatel, cuatro aciertos para maridar

El maridaje consiste en elegir el vino más oportuno para acompañar un plato o una comida entera. Como tantas expresiones gastronómicas viene del francés: 'mariage' que significa matrimonio, casamiento o enlace. Su analogía con el universo del gusto no puede ser más acertada, pues convoca la emotividad del encuentro de una pareja, en este caso la del vino y la comida.

Como cualquier opción o decisión, maridar vinos y platos funciona por armonía, por simbiosis o contraste. Genera una disciplina del gusto que analiza las impresiones sápidas o aromáticas entre vinos y alimentos concretos, argumentando su afinidad.

Los factores personales favorecen la elección de un vino para un plato o un plato para un vino, que es la opción inversa y menos habitual de maridaje que vamos a utilizar. La aplicaremos a cuatro vinos supremos que nuestro experto prefiere en Navidad y le motivan por causas personales que nos confía. Como dijo el poeta, si me hubiesen hecho objeto, sería objetivo.

Taittinger Folies de la Marquetterie

Bodega fundada en 1734 y domiciliada en Reims, es una de las pocas grandes marcas de champagne que aún llevan el nombre y la tarea personal de sus fundadores. El Castillo de la Marqueterie, en Pierry –célebre lugar de reunión de literatos del siglo XVIII– lo adquirió Pierre-Charles Taittinger para convertirlo en su emblema patrimonial.

Lo frecuenté como organizador de la fase española del Premio Taittinger de Cocina europea y guardo predilección por este champagne, del que fui nombrado Chevalier. Selecciona mostos del primer prensado de los viñedos Chardonay y Pinot Noir que rodean el castillo y su crianza supera los 5 años.

Es amplio, flexible, afrutado y muy expresivo, marcado por notas ahumadas. Como todo gran champagne acompaña y conduce todo un menú si quiere, pero lo sugiero para empezar con tres manjares cuya excelencia se modifica en virtud de la sustancia que entrañan: las Ostras, el Caviar y el Jamón ibérico de bellota.

Champagne Taittinger. Reims. Francia. AOC Champagne. 78,80€

www.pereladachivite.com

Blanca del Castillo 2019

Este se refiere a Castillo de Cuzcurrita, en La Rioja, junto al río Tirón y cerca de Haro. Es un blanco que se esmera en la elegancia aromática y el paladar balsámico de la Viura de más de 50 años que habita en las grietas de roca arenisca de un cerro algo inhóspito.

Su enóloga, Ana Martin fue la primera mujer que entrevisté en una selección de enólogos de vanguardia (Sisseck, Telmo, Palacios, de Gregorio…) que me encomendó SpainGourmetour, la revista del ICEX, a comienzos del 2000. Su conciencia versátil del vino como enóloga volante de Guitián, Casa Gualda o Traslanzas y su eficacia innovadora en los txakolis de Itxasmendi, por entonces, o su decidida apuesta posterior por Cuzcurrita exaltan la diferencia, el poderío y la franqueza en la crianza de un vino tan convincente como el Blanca del Castillo, propicio a deleites de la temporada navideña como las angulas, el jamón de bellota -manjar que se crece ante los grandes blancos- o el besugo.

Castillo de Cuzcurrita. Cuzcurrita de Río Tirón, La Rioja. D.O.P. Rioja. 40€ www.castillodecuzcurrita.com

Pesus 2016

La soberanía del vino de La Horra (Burgos) pertenece a mi infancia, antes que los vinos de la Ribera –salvo el Vega Sicilia– tuvieran etiqueta. Viajando de Madrid al norte era la causa del desvío de mi padre, cerca de Aranda, para comprar unas botellas a cosecheros anónimos y disfrutarlas en vacaciones. Quien sabe si los Sastre –ya vinateros entonces–, fueran sus proveedores.

Hoy Pesus es la expresión más exclusiva del lugar que mi padre apreciaba por un vino que aprendí a distinguir. Procede de viñedos, sin riego y más de cien años, de Tinta del país que dan unos 700 gr de uva por cepa: los atributos de la baja producción y la casta del terroir. Su crianza es de 18 meses y sólo da para 2.000 botellas. Estamos ante un vino elegante, sabroso y vigoroso; afrutado aún y de fondo mineral. Le va bien al lechazo, a la pularda asada o al solomillo Wellington.

Viña Sastre. La Horra, Burgos. D.O. Ribera del Duero. 288€

www.vinasatre.com

Valdespino Moscatel Viejísimo Toneles

El origen de Bodegas Valdespino es legendario. El primer viticultor de la familia fue coetáneo al rey Alfonso X el Sabio en el s. XIII. Mi relación con la bodega es antigua, pero no tanto. En una publicación que edité en San Sebastián se me permitió efectuar la creatividad del anuncio de su vino Fino Inocente, por lo que fui felicitado y me creó un nexo afectivo con la casa, que ahora pertenece al Grupo Estévez. Valdespino posee el único Moscatel que ha logrado 100 puntos Parker, ronda entre los 75 y los 100 años, sólo se embotella en formato de 3/8 (37,5 dl) y se conserva en barricas de 1.000 litros.

Con 15º de alcohol muy bien integrados, potentísimo y con mucho cuerpo, es dulce y fresco al tiempo, con curiosos tonos de acidez muy diversos e infinito en boca. Su mejor maridaje consiste en meditarlo, pero una torrija esponjosa o un turrón de autor tampoco lo desmerecen.

Grupo Estévez Valdespino. Jerez de la Frontera (Cádiz) D.O. Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. 195€ ww.grupoestevez.es