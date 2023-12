Sandra Andújar: "Hay que desmitificar la idea de que el lujo está reservado sólo para ciertos grupos selectos"

La divulgación del lujo se ha convertido en una de las máximas para Sandra Andújar, presidenta de Elite Excellence - La Federación Española del Lujo. La especialista en comunicación y marketing tiene claro que esta industria necesita que la desmitifiquen y que más allá de los altos precios, se encuentra una artesanía y buen hacer que debería enorgullecer a cualquier país.

¿Qué es para usted el lujo?

Representa una forma de vida y disfrute que se arraiga en experiencias y bienes de calidad excepcional. Se trata de aquello escaso y de elevado coste, cuya adquisición o disfrute produce una satisfacción incomparable. El lujo va más allá de lo material; engloba valores tangibles e intangibles que enriquecen nuestras vidas, haciéndolas más placenteras. Añaden un valor extraordinario a nuestra existencia.

¿Cómo llega Sandra Andújar a la dirección de Elite Excellence - La Federación Española del Lujo?

Mis diferentes etapas profesionales las veo ahora como una suma de conocimiento y experiencias que me formaron, me dieron visión y me impulsaron a estar donde estoy hoy. Estuve en diferentes ámbitos vinculados a medios de comunicación, marketing y eventos.

Dirigí una empresa y posteriormente fundé otra que ya giraba en torno al segmento del lujo y alta gama. Tenía claro que debíamos aportar un valor agregado a las empresas del sector. Queremos que las firmas internacionales y nacionales sigan apostando por España y en Elite Excellence-Federación Española del Lujo albergan una comunidad en las que todas hablan el mismo lenguaje, comparten conocimiento y donde les damos soporte para acelerar sus objetivos.

Mantenerse es cuestión de poner mucha pasión, ser cada vez más profesional, tener visión y estrategia y que la disciplina y motivación sigan intactas. Cuando la motivación decae, la disciplina la levanta.

¿Las previsiones apuntan a que la industria alcanzará en 2030 entre los 530.000 y los 570.000 millones de euros, el doble que en 2020 ¿los ricos 'no lloran'?

La industria del lujo es una de las más resistentes por múltiples razones. En tiempos de crisis económicas, los clientes con alto poder adquisitivo suelen ser los menos afectados, conservando su capacidad de compra. Durante las recesiones, la búsqueda de inversiones seguras conduce a muchos a optar por productos de lujo, no sólo por su seguridad, sino también por su potencial incremento de valor con el tiempo.

Además de las compras racionales, en momentos de crisis, surge el efecto de la "compra de venganza": una respuesta emocional ante el estrés, buscando gratificación y disfrute en una filosofía de carpe diem. Esta asociación emocional entre clientes y firmas de lujo se fortalece. Estos son sólo algunos de los factores de éxito.

¿Qué papel juega en este escenario el lujo español?

España destaca en múltiples frentes que consolidan su posición en la esfera del lujo. Nuestro país se sitúa como un referente y cuenta con un enorme potencial en diferentes industrias dentro del sector de lujo. Por un lado, cabe destacar que lidera el ranking de países con más hoteles de 5 estrellas del mundo, y se posiciona como el segundo destino turístico más demandado

En el ámbito gastronómico, España brilla con su oferta culinaria, evidenciado por su quinta posición en el ranking de estrellas Michelin. Si bien Francia, Italia y Japón lideran en este aspecto, España no se queda atrás, exhibiendo una riqueza gastronómica única y productos de alta calidad. El país también sobresale en la producción de materias primas y productos gastronómicos de excelencia.

Además, España cuenta con una industria artesanal que encierra un tesoro cultural y creativo que merece ser promovido y preservado.

En conjunto, el lujo español se nutre de una combinación excepcional de hospitalidad, gastronomía de alto nivel, materias primas de calidad y una industria artesanal arraigada en la identidad y la creatividad, elementos que contribuyen significativamente a su prominencia en el panorama mundial del lujo.

"El lujo necesita un equilibrio para no caer en la banalidad, exceso de accesibilidad o suma fabricación industrial"

¿Cuál es el talón de Aquiles del sector del lujo?

La búsqueda de la sostenibilidad ambiental y social. Esto implica un enfoque en la trazabilidad y transparencia en toda la cadena de suministro, desde proveedores hasta el uso de materiales, así como la mejora de las prácticas en relación con el personal. Además, la rápida adaptación a las demandas tecnológicas y la constante gestión de adversidades geopolíticas, crisis y fluctuaciones inflacionarias representan retos constantes.

Con respecto a la creación de firmas de lujo, la falta de inversión, internacionalización y visión estratégica a veces eclipsa la calidad, creatividad y excelencia de las marcas.

Y, por último, en relación con la captación y relación con el cliente de lujo, resulta esencial para las firmas mejorar la adaptación a diversas culturas, optimizar la experiencia del consumidor y desglobalizar los puntos de venta.

Decía Charles Chaplin que "sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo"… ¿Cree que los consumidores valoran realmente lo que compran?

Hay que desmitificar la idea de que el lujo está reservado solo para ciertos grupos selectos. Sí que puede suponer un importante esfuerzo económico para un cliente con poder adquisitivo medio y, por ello, las firmas ofrecen productos diversos y muchos de ellos con precios algo más accesibles para ese cliente aspiracional.

El cliente de gran poder adquisitivo que adquiere piezas o vive experiencias elevadas lo hace porque le produce satisfacción y bienestar. Puede haber múltiples motivaciones de compra como las ligadas al simbolismo del estatus, o al prestigio, al auto premiarse por haber alcanzado un nivel determinado. Otras vinculadas a la contemplación, la apreciación de la creación que tienen entre manos, su calidad, el valor del heritage y cultura de la firma; otras, conectadas al disfrute de experiencias y emociones; y con la llegada de las marcas con propósito el usuario se vincula a una moral, a una conciencia, responsabilidad social y realización personal.

"El lujo es una necesidad para la economía al ser una gran fuente de empleo en diversos sectores"

Por otro lado, me parece crucial no evaluar el lujo solo por su valor económico sino también por otros valores asociados al buen hacer, a la preservación de la artesanía, a su vinculación con el arte, y en muchos casos a la transmisión de un legado histórico que habla de las raíces y cultura de un país.

Históricamente, el lujo ha sido asociado con la exclusividad… ¿Existe de verdad el lujo accesible o es un mito?

La liberalización económica de China (que supuso un aumento en el poder adquisitivo de una vasta clase media ávida de consumo de lujo-) y la revolución digital (que fue crucial para incorporar a una audiencia más amplia), son sólo algunos de los factores que han facilitado la accesibilidad al lujo.

Hay una democratización también en cuanto a que las firmas ofrecen mayor diversificación en la gama de productos con precios más variados de modo que aumenta en número de clientes potenciales generando un consumo aspiracional. Y hay una democratización en cuanto a que el lujo inició su coqueteo con el low cost creando colecciones cápsula. Todos estos factores han alterado la narrativa tradicional que se establecía con el lujo.

Dicho esto. El lujo necesita un equilibrio para no caer en la banalidad, exceso de accesibilidad o suma fabricación industrial, pues trastocaría los valores de éste y muchos de sus tangibles e intangibles como el status entre otros. De hecho, este efecto provoca una mayor polarización para tomar distancias entre el lujo aspiracional y el upper luxury. Los nuevos segmentos del lujo elevan la cima de la pirámide y en su cúspide está el lujo absoluto, muy inaccesible.

¿Ayudan las tiendas de segunda mano en esa democratización?

Su existencia y proliferación impulsan al menos dos cometidos relevantes. En primer lugar, ciertamente, amplía el segmento de población que tiene acceso a productos de lujo. En segundo lugar, y este me parece crucial, ayuda a la circularidad de la moda por lo que dándole una segunda vida útil contrarrestamos los estragos para la naturaleza de la moda desechable, es decir se fomenta la sostenibilidad.

¿Qué papel cree que van a tener las nuevas generaciones en el sector?

Están moldeando y transformando el sector del lujo de maneras fascinantes. Están impulsando un cambio profundo en el sector del lujo, redefiniendo lo que significa este concepto en términos de valores, experiencias, digitalización, diversidad, personalización y tipo de relación.

En primer lugar, las generaciones más jóvenes, como la Gen Z y Millennials, priorizan la sostenibilidad, la autenticidad y la responsabilidad social. Estos valores están redefiniendo el alma de la industria, impulsando la demanda de marcas éticas y sostenibles.

Las marcas que abrazan la inclusión, la diversidad y la equidad cultural están resonando fuertemente entre las nuevas generaciones.

Y sin lugar a dudas, juegan un papel crucial en lo que a digitalización se refiere. Están profundamente arraigadas en la era digital, lo que está conduciendo al lujo a través de nuevas plataformas digitales, experiencias en línea, la implementación de tecnologías como la realidad aumentada y virtual en la experiencia de compra de lujo, y a reevaluar constantemente el importante papel que suponen los influencers en la decisión de compra…

Pero ahí no acaba todo porque con ello, surge la necesidad de una mayor personalización e individualidad que son valoradas más que nunca. Podríamos decir que las nuevas generaciones están cambiando las reglas del juego y las firmas trabajando para no perder su esencia mientras integran las nuevas necesidades para coexistir.

"Uno de los grandes retos es la búsqueda de la sostenibilidad ambiental y social"

Si hay algo que valoran estos jóvenes es la sostenibilidad y que las marcas se alineen con sus valores y expectativas ¿qué están haciendo las empresas en este sentido?

La industria del lujo está constantemente innovando para mejorarse en materia de sostenibilidad. Desde la transparencia en la cadena de suministro, condiciones de trabajo éticas, el uso de materias sostenibles, reutilización, reciclaje, reducción de desperdicios, y un largo etc.

El máximo exponente es Stella McCartney y su última innovación: implementar en su colección el Mirum una emulación al cuero realizado a través de plantas. Desde sus inicios siempre ha abanderado la lucha por la moda eco-friendly creando negocios "limpios" amables con el planeta.

La joyería Tiffany & Co. extrae el oro y la plata provenientes de fuentes responsables y evita el comercio de diamantes en zonas de conflicto. Gucci trabaja por lograr una cadena de suministro libre de emisiones, en la reducción de residuos y se ha unido a la Red de la Moda Circular. Además, ha lanzado la iniciativa Chime for Change, que tiene como objetivo abogar por la igualdad de género; y estos son sólo algunos ejemplos.

¿Es el lujo una necesidad?

El lujo no está ligado a las necesidades sino a los deseos. Es un generador de emociones para el cliente. Sin embargo, sí es una necesidad para la economía. La industria del lujo es una gran fuente de empleo en los diversos sectores (moda, joyería, automoción, hotelería…) y tipos de profesiones en toda su cadena de valor (artesanos, diseñadores, personal de marketing y comunicación, vendedores…) y para industrias paralelas. (tecnología…) que se benefician de ello.