Vicente Vallés: "Tengo una suerte inmensa"

Ser el presentador de informativos más visto desde hace 40 meses ha convertido al madrileño de 60 años en líder de opinión y el periodista más influyente de este país, aunque su timidez, perfeccionismo y humildad le impidan reconocerlo. Sus compañeros de Antena 3 le etiquetan como "muy puntual". Esta mañana de viernes llega pocos minutos más tarde de las nueve al centro de Madrid. "Vengo de dejar a mi hijo en el colegio", reconoce. La cita va a continuar en esta línea editorial: entre la cercanía y la modestia.

"Primero las fotos, que es lo que menos le gusta", nos aconsejan. Un breve posado y una hora de charla donde el periodista de los editoriales más virales rehúsa de amistades políticas, presume de madre modista y excusa las multitudes. "Sólo salgo de fiesta si la Guardia Civil me detiene".

Vicente, su informativo es líder del 'prime time' desde agosto de 2020, con ocho puntos de diferencia sobre su competidor. ¿Cuál es su balance?

Que llevamos una buena racha (ríe). Este liderazgo da mucha tranquilidad y también responsabilidad.

Sea sincero, ¿cómo reaccionó al enterarse del fichaje de Carlos Franganillo por Mediaset?

Carlos es un profesional excelente y Telecinco ha tenido una muy buena idea buscándole. Carlos merece cualquier cosa buena que le pase.

¿Cómo gestiona la responsabilidad de ser un líder de opinión? El hecho de que pueda influir en quien gobierne...

Nosotros establecemos debates, pero no decidimos quién manda. Esa decisión la toman los ciudadanos en las urnas. Lógicamente, los medios tienen capacidad de influencia, que es incomparable con la que tienen los líderes políticos, como debe ser.

¿Vuelve a visionar sus editoriales o 'a lo hecho, pecho'?

Doy muchas vueltas a lo que digo por la televisión. Al hablar en público todos los días, quizá visto después piense que algo era matizable.

Asegura que con esos alegatos pretende que la gente entienda las causas y las consecuencias de las decisiones políticas... Muchos, por ello, le sitúan en la derecha...

Esto tiene una explicación sencilla. Soy un firme seguidor de lo que en el periodismo anglosajón llaman "análisis de noticias". No somos lectores de teletipos. Aquí te ponen etiquetas los que tienen una etiqueta muy definida. Los análisis siempre llevan crítica y, al hacerlo en un contexto, con un Gobierno, parece que siempre criticas al mismo. Cuando gobierne otro partido, si eso pasa alguna vez, se llevará su análisis.

"Si eso pasa alguna vez"... Parece que ve a Pedro Sánchez a perpetuidad...

(Ríe) Me refiero más bien a si me va a tocar contarlo cuando haya un cambio o estaré haciendo otra cosa.

¿Habla con el presidente del Gobierno, habla más con el líder de la oposición o depende de en qué momento le haga esta pregunta?

Tengo la buena costumbre de hablar con los políticos lo menos posible. Hubo un tiempo que era al revés, que intentaba hablar todo lo posible, cuando hacía periodismo de calle, en el Parlamento. En la última etapa de Felipe González o la primera de Aznar. Ahora me toca analizar la información y conviene tomar distancia. Hablo con políticos lo justo, que es casi nada, y no tengo citas con ellos.

Alejándose del poder, ¿evita la presión?

Lo que te da independencia es alejarte de las personas sobre las que tienes que informar.

Ha hablado de Felipe González, de Aznar... Me viene a la cabeza la coletilla de "ya no hay políticos como los de antes". Como cuando añoramos las canciones de antes...

Efectivamente. Yo que cubrí aquellas legislaturas, las dos últimas de González, la primera de Zapatero tras el 11-M… El ambiente político era terrible. Ahora es tensísimo, pero no es peor. ¿Que los políticos de ahora son peores? Creo que no tenemos la mejor generación posible, pero esto se podría haber dicho en generaciones anteriores y se dirá después. En la transición, hubo un buen nivel, pero también hubo tensiones. Se asumieron riesgos, ya veremos cómo acaban estos nuevos riesgos que se han asumido a nombre de todos...

"Tengo la buena costumbre de hablar con los políticos lo menos posible"

Me han advertido que me corono si le pregunto por el Atlético de Madrid. ¿Tanto se le notan los colores?

Es mi único partido político y lo único que me apasiona. En mi familia somos una gran peña del Atleti.

De hecho, en su otro equipo, el de Antena 3, me aseguran que jamás le han visto con ansiedad. Salvo cuando juegan los del Cholo. ¿El fútbol es su desahogo?

Ahora no veo la Champions porque estoy en directo. Hace años, cuando jugaba el Atleti, mis compañeros me ponían el partido detrás de la cámara que tengo enfrente. A los dos o tres encuentros les dije: "Vamos a dejarlo. No puedo estar pendiente de si le van a hacer ocasión a Oblack o si ha metido gol Griezmann". Ya no quiero ni que me digan cómo va.

¿Mantiene relación con algún jugador rojiblanco o no hay tiempo para esas 'extraescolares'?

Mínimamente con Koke, al que llamo "mi capitán", o una charla con Simeone en algún acto. Cuando hacía información deportiva les conocía más e hice amistad con Paolo Futre.

"El Atlético de Madrid es mi único partido político y lo único que me apasiona"

Siguiendo con el deporte rey... Me cuentan que, en los premios Princesa de Asturias en Oviedo se desliza educadamente de la foto con los monarcas la noche del viernes para que le dé tiempo a llevar a su hijo Daniel al partido del sábado...

Ese partido es tan importante como el del Atleti... Me da pena no quedarme porque los Reyes y sus hijas vienen a saludar, pero entonces no llego al partido de Daniel, que es sagrado.

¿Qué tipo de padre se es con 60 años de un chaval de once? Porque tiene otros dos hijos más mayores...

Es una paternidad que no está en tus planes. Primero te asusta y te vuelve loco después. Un sentimiento incomparable. Lo vives con la experiencia de haber sido padre previamente. De saber los errores que cometiste, aunque al final cometes otros. Cuando tuve a mis hijos mayores estaba en un momento donde mi carrera ocupaba todo el tiempo. Es difícil prescindir de eso cuando estás arrancando a correr. Una vez que has corrido bastante, te lo tomas con más calma y sacas minutos de aquí o de allá. Y a eso me dedico. A sacar minutos para estar con Daniel. Para llevarle al colegio, para recogerle, como vivo cerca de la tele, pues escaparme media hora y volver rápido al trabajo.

Con la edad de su hijo usted viajó por primera vez a Estados Unidos. ¿Cómo se fraguó ese viaje?

Tengo una suerte inmensa. Viniendo de una familia muy humilde, mi madre, siendo muy joven, trabajó con una pareja de americanos, Charles y Paty. Él era teniente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaba en Torrejón de Ardoz (Madrid). Era finales de los 50, principios de los 60. Una gente maravillosa. A mi madre la cuidaron como amigos o hermanos, no como una empleada de hogar. Además, mi madre es modista. Hacía ropa para ella. Es especialista en ropa de fiesta y diseña unos vestidos preciosos. Ellos se marcharon a su país y diez años después, vinieron a España y me invitaron a ir en verano a Estados Unidos. Antes de ir, mi madre me enseñó un poco de inglés y yo aprendí más gracias a ellos. Cuando acabé Periodismo fui otro verano. Al empezar a trabajar en TVE de becario era de los pocos que hablaba inglés. Aquello me abrió unas puertas que nunca se me habrían abierto de no haber sido por conocer a Charles y a Paty.

Ese verano, el de 1974, se produce la dimisión de Richard Nixon tras el escándalo del 'Watergate'. ¿Fue ahí donde empiezan a interesarle las historias de espías, de las que escribe en su ensayo 'El rastro de los rusos muertos' y en su novela 'Operación Kazán'?

Pues mira, el día que volvía a España, el 9 de agosto de 1974, mis amigos americanos me llevaban al aeropuerto e íbamos escuchando en la radio la dimisión de Nixon. Entonces, Charles me dijo: "Vicen, ¿sabes lo que ha pasado hoy?" Yo no lo sabía y me lo explicó. Terminó con una frase que siendo un niño de once años se me quedó. "Ha tenido que dimitir porque los americanos no soportamos que nos engañen. Cuando crezcas, los entenderás". Tras estudiar periodismo, volví sobre aquello y empecé a investigar. En paralelo leí novelas de espionaje de John le Carré y de Frederick Forsyth. Y un día que me dio un ataque de temeridad, escribí al estilo le Carré y como Forsyth. Eso es Operación Kazan.

"Mis padres son hijos de la guerra o de la posguerra. Han sufrido lo que ninguna generación de españoles ha sufrido"

Su primer libro fue sobre Donald Trump quien, de momento, aventaja a Joe Biden para las presidenciales de 2024, pese a ser el primer presidente imputado de EEUU... ¿Le van a volver a empoderar?

Deseo fervientemente que no ocurra la victoria de Trump. Además, si llega a presentarse, se producirá algo parecido a lo que pasó en las elecciones de 2020. Habrá una movilización nacional para evitar que vuelva a la Casa Blanca. Y será tan exitosa como entonces.

Sobre Vladímir Putin ha escrito que "es un ser extremadamente peligroso y que la invasión de Ucrania era más que previsible". ¿Se atreve a hacer otro pronóstico?

La invasión de Ucrania tiene mal pronóstico. En mi libro explico quién es Putin y quien lo haya leído no se habrá extrañado de la invasión. La guerra apunta a que va a permanecer estancada mucho tiempo.

Cuando le otorgaron el premio Francisco Cerecedo, en 2020, estaban sus padres, Loli y Vicente, a los que dio las gracias por "una vida de desvelos y sacrificios por sus hijos". Y añadió que "son una generación de españoles que apartó los odios del pasado". Un discurso muy actual...

Ellos supieron construir la transición sobre la base de la reconciliación. La reconciliación de todos, porque todos decidieron que había que perdonarse. Ahora hay una parte que se quiere reconciliar y otra que no parece tanto. Nuestros padres sufrieron lo peor y lograron traer lo mejor para los demás. Los míos se sienten muy orgullosos de los logros de sus hijos, de los tres. A mí me hace muy feliz que sean felices. Que puedan seguir adelante en compañía de sus hijos y sus nietos. Que me vean por la televisión, pues los amigos les llaman y yo sé que lo disfrutan mucho.

Si la patria de uno es la infancia, ¿cuánto del Vicente de hoy queda de aquellos años?

Mis padres son hijos de la guerra o de la posguerra. Han sufrido lo que ninguna generación de españoles ha sufrido. Se desvelaron para que no tuviéramos esos padecimientos. Yo, más allá de vivir en una familia humilde, no tuve esas carencias suyas, aunque no tuvieran de dónde sacarlo. Y eso ha sido general. Sus desvelos nos han beneficiado.

Como director del informativo de las nueve, trabaja de once de la mañana a diez de la noche de lunes a viernes. ¿Come y cena fuera o eso lo reserva para el fin de semana?

Hago todo lo posible por no tener comidas entre semana. Ninguna a ser posible. Si puedo, como en casa, porque vivo cerca del trabajo, que es un lujo en Madrid. Lo que sí intento hacer es ir a recoger a mi hijo Daniel por la tarde. Que tardo veinte minutos.

Pero a usted le tienen que invitar a muchos sitios. Y se le tienen que acabar las excusas...

Sí, pongo muchas excusas para no tener que ir a ningún sitio.

Y cuando sale, ¿tascas o estrellas Michelin?

Donde se ponga una tasca...(ríe)

¿Qué lujo se permite, entonces?

(Suspira) Para mí el lujo es el tiempo, para estar con mi familia, para viajar, me gustaría viajar más, lo hago todo lo que puedo, y nos gusta mucho. Lo de coger un avión. Y viajamos siempre en vacaciones. Entre los trabajos de mi mujer y el mío, no es fácil poder escaparnos, más el colegio... No hay nada que nos haga más felices que un aeropuerto, porque ahí sabemos que vamos a un viaje. Nos encanta.

¿Son viajes urbanos o de naturaleza?

Un poco de todo. A mi mujer le gustan mucho los paisajes, a mí me encantan los paisajes urbanos y al final hacemos mezcla. Uno de los últimos sitios que hemos revisitado es el Cañón del Colorado. Nos gustan mucho las escapadas navideñas, un viaje corto de un fin de semana, de ir a algún lugar de Europa, Alemania, Bélgica, Holanda o Suiza, para disfrutar de los mercadillos navideños. Vas ahí tres días, bebes vino caliente, comes muchas salchichas frankfurt y es un disfrute. Nos gusta muchísimo.

Su tarde perfecta, ¿qué ingredientes tiene?

Me gusta muchísimo el cine, voy mucho menos de lo que me gustaría y una tarde bonita en invierno pues puede ser ir al cine, con palomitas siempre, y luego dar un paseo. Si hace buen tiempo, mi sueño es andar por la playa o un lugar donde vea el mar.

Cuando no le visten sus estilistas, ¿ropa sencilla o alguna marca de relumbrón?

Me dan igual las marcas. Como odio ir de compras, intento hacer una compra grande. Si a lo mejor hay rebajas... A veces, aprovechando viajes. La última vez que estuvimos en Orlando para llevar a mi hijo a ver Cabo Cañaveral, donde despegan los cohetes, fuimos a los outlets de allí, que son inmensos. Al final tuvimos que cogernos una maleta porque ya no nos cabía. Hicimos compra para toda la temporada. Si un pantalón me quedaba bien, pues cogí dos o tres. O un par de camisas.

"Para mí el lujo es el tiempo, para estar con mi familia, para viajar..."

¿Y algún cuidado estético que justifique que parezca más joven? ¿Deporte?

Hago el deporte que puedo. Ahora tengo una pequeña lesión que me tiene parado. Echo de menos el fútbol, que juego con los amigos con el compromiso de no hacernos entradas fuertes. Fútbol de salón, como el toreo. Lo único que hago por recomendación de las maquilladoras es echarme una crema cuando me desmaquillo.

Para terminar, teniendo en cuenta que su mujer, Ángeles Blanco, trabaja en Telecinco y en fin de semana, que es cuando usted descansa. ¿Cuántos les daban 'dos telediarios'?

(Ríe) Literalmente hacemos dos telediarios cada uno. Nadie nos lo dice a la cara, aunque alguno seguro que lo habrá pensado. Ya llevamos muchos telediarios y esperamos seguir teniendo muchos más.