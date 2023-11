Los mercados de Navidad más bonitos de Europa para una escapada de cuento

Adornos artesanales, galletas de jengibre, bebidas calientes... La Navidad es una época de sensaciones y experiencias que tienen en los mercados navideños su máximo exponente. Se convierten en microcosmos de luces, aromas familiares y, sobre todo, magia. Cada año, miles de turistas buscan cuáles son los mejores para visitar y Europa ofrece verdaderas joyas.

Budapest

El centro histórico de Budapest se convierte en un auténtico paraíso para los amantes de las luces y la decoración navideña. Tiene dos mercados navideños, uno en la Plaza Vörösmarty, el mercado más grande de todo Hungría, y otro frente a la Basílica de San Esteban, considerado el mejor "Christmas Market" de Europa en 2022 por tercer año consecutivo en el ranking de European Best Destinations. Con más de cien puestos de artesanía y gastronomía local, una pista de hielo, un árbol de navidad gigante y un espectáculo de luces proyectadas en la fachada de la basílica, Budapest es el destino perfecto para disfrutar de la época más mágica del año.

¿Dónde alojarse?: Ubicado en el emblemático Palacio Drechsler, anteriormente sede del Instituto de Ballet, el W Budapest aporta un diseño visionario, una gastronomía ecléctica y un espíritu social a la cosmopolita capital húngara. Situado en la avenida Andrássy, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la calle comercial más lujosa de la ciudad, el hotel cuenta con 151 habitaciones únicas, incluida una Extreme WOW suite totalmente negra y una WOW suite totalmente blanca, una celebración del famoso ballet "El lago de los cisnes", además de tres innovadores conceptos gastronómicos, el tranquilo spa AWAY, el gimnasio FIT y la piscina WET.

El Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection, que abre sus puertas en noviembre, justo a tiempo para las fiestas, está situado en el emblemático Distrito V, muy cerca de lugares emblemáticos de la ciudad como el Parlamento o el Puente de las Cadenas. El hotel, que ocupa tres edificios históricos rediseñados por el aclamado arquitecto y diseñador italiano Piero Lissoni, ofrece 216 sofisticadas habitaciones que se dividen en históricas y contemporáneas e invitan a los huéspedes a sumergirse en un mundo en el que el pasado se funde a la perfección con el presente.

¿Dónde?: En la Plaza Vörösmarty y en la Basílica de San Esteban, Budapest.

¿Cuándo?: Del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.

Berlín

Repartidos por las calles, bulevares y plazas, encontramos unos sesenta mercados navideños en la capital alemana, que inundan de luz y alegría a todos los visitantes. El más famoso de ellos está ubicado frente al palacio barroco de Charlottenburg, en el que se puede disfrutar de una amplísima variedad de gastronomía y artesanía procedente de toda Alemania.

¿Dónde alojarse?: En el distrito de Mitte, cerca del Check-Point Charlie, el Courtyard by Marriott Berlin City Center acaba de finalizar una renovación completa para mostrar el diseño actualizado de la marca Courtyard, que refleja el espíritu europeo. La renovación del hotel pone de relieve el cálido vestíbulo, acentuado por una mezcla de materiales naturales como el mármol, la madera y el cuero, que se completa con una gran mesa común, los emblemáticos espacios multimedia de la marca como lugares de trabajo semiprivados y la tienda The Market de comida y bebida Grab & Go. Las 267 habitaciones de lujo, con una paleta de colores neutros e interiores sostenibles, ofrecen un hogar lejos del hogar a los viajeros que exploran la ciudad durante las Navidades.

¿Dónde?: Palacio Charlottenburg, Berlín.

¿Cuándo?: Del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2023 (cerrado el 24 de diciembre).

Copenhague

La capital de Dinamarca, Copenhague, se convierte en la típica postal navideña en estas fechas. El Parque Tívoli está abierto durante todo el año, pero en esta época, es el escenario ideal con numerosas atracciones como pista de patinaje, tiovivo, fuegos artificiales… y todos los espacios a orillas del lago helado decorados con luces y adornos navideños. Cuenta con alrededor de 60 casetas de artesanía, dulces y bebidas como su tradicional vino caliente, glögg, y los æbleskiver, buñuelos daneses rellenos de mermelada.

¿Dónde alojarse?: Situado en el prometedor barrio de Sydhaven, cerca de los Jardines de Tívoli y del Castillo de Rosenborg, el Moxy Copenhagen Sydhavnen ofrece una opción elegante y asequible para que los huéspedes descubran esta ciudad. El hotel cuenta con 226 habitaciones equipadas con ropa de cama y amenities de primera calidad, además de áreas comunes llenas de vida, brindando un espacio para reunirse y conocer a gente nueva. Con un estilo alegre que refleja el ambiente de la ciudad, el hotel es perfecto para los viajeros amantes de la diversión.

¿Dónde?: Parque Tívoli, Copenhague.

¿Cuándo?: Del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.

Múnich

El mercado más famoso de Múnich se celebra en la Marienplatz desde 1972. Además de la decoración y las delicias locales como Pfeffernüse, galletas de nueces ligeramente picantes, y almendras recién tostadas, este mercado tiene un encanto extra gracias a las actuaciones musicales en directo, con las que los visitantes pueden escuchar las melodías navideñas de instrumentos tradicionales como la trompa alpina.

Dónde dormir: Inaugurado en septiembre de 2023, el Munich Marriott Hotel City West tiene todo lo que los huéspedes necesitan para disfrutar de unas vacaciones en la capital bávara. Situado en el vibrante y bullicioso distrito Westend de Múnich, el hotel está muy cerca del centro de la ciudad y de lugares de interés cultural. El nuevo hotel, un lugar acogedor y sofisticado para todos los viajeros, ofrece 398 habitaciones y suites elegantemente decoradas. Hay cuatro conceptos de restauración y una espectacular terraza en la azotea, además del emblemático vestíbulo "Greatroom" del hotel Marriott, punto de encuentro para los huéspedes, y el M Club, un espacioso salón exclusivo para los miembros de Marriott Bonvoy Elite y los huéspedes de las categorías ejecutiva y superior.

¿Dónde?: Marienplatz, Múnich.

¿Cuándo?: Del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2023.

Cracovia

El mercado navideño más popular de Cracovia se encuentra en Rynek G?ówny, la plaza medieval más grande de Europa. Durante la Navidad, el espacio se llena de puestos de madera que venden desde dulces navideños y galletas de jengibre, hasta regalos y adornos como cristal pintado a mano, cerámica y bordados artesanales. Los visitantes disfrutarán de un ambiente muy especial con la interpretación de villancicos en directo durante todo el día.

Dónde dormir: Cracovia es una ciudad llena de historia y Stradom House, Autograph Collection no lo es menos. Inaugurado en abril de 2023 como el hotel número 300 de la marca Autograph Collection Hotels en todo el mundo, Stradom House está ubicado en un magnífico edificio que anteriormente fue una iglesia, un monasterio y un hospital. Su encanto del pasado nos cuenta en el presente una historia de tradición, arte y alma.

El hotel es la entrada perfecta para descubrir Cracovia, ya que se sitúa en el corazón de la ciudad, entre el barrio judío y el barrio Real, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y a pocos pasos del casco antiguo de Cracovia y del castillo de Wawel. Contrastando el modernismo polaco con detalles históricos, las 125 habitaciones del hotel decoradas artísticamente cuentan con policromías restauradas y un carácter verdaderamente auténtico con atrevidas texturas y patrones. Destinado a ser un nuevo punto de encuentro gastronómico en Cracovia, el hotel alberga tres restaurantes y bares. Los huéspedes que quieran relajarse después de explorar la ciudad pueden visitar Sól (sal en polaco), el spa y centro de bienestar del hotel.

¿Dónde?: Plaza Rynek G?ówny, Cracovia

¿Cuándo?: Del 24 de noviembre de 2023 al 1 de enero de 2024.