Así hemos vivido las impresionantes regatas de Bol d'Or Mirabaud en Ginebra: un recorrido por el Lago Lemán

Compañerismo, familiaridad, exclusividad y aventura. Son las cuatro palabras que mejor definen nuestro paso por Ginebra para disfrutar de la Bol d'Or Mirabaud International Media Event 2023, la mayor regata en aguas cerradas del mundo que se celebró entre este viernes 9 y domingo 11 de junio en el imponente lago Lemán, el mayor lago de Europa Occidental. Desde Status, a bordo de un zodiac, tuvimos el placer de presenciar la salida de las 420 embarcaciones participantes. Realmente espectacular.

La tradición por las regatas en Ginebra es admirable y es palpable en cada uno de los rincones de la ciudad. La competición se celebra desde 1939 y en ella tiene cabida todo el mundo: desde equipos profesionales que luchan por coronarse como vencedores hasta familias y grupos de amigos que participan en esta experiencia única como aficionados.

Así las cosas, todo el que lo desee tiene la oportunidad única de vivir la carrera en primera persona, disfrutando del tiempo de calidad con sus seres queridos. Teniendo en cuenta que la competición dura más de 24 horas, tanto profesionales como aficionados tratan de tener todo bajo control para pasar la noche en las aguas del lago suizo, a los pies de los Alpes. Además, el equipo de seguridad de la competición no descansa para vigilar que la experiencia para los aficionados sea segura, evitando cualquier contratiempo que pueda surgir por las condiciones meteorológicas o cualquier otro imprevisto.

Así lo hemos vivido

Nuestra particular experiencia en Suiza comenzó el pasado viernes, un día antes del inicio de la competición, con un cálido recibimiento y cocktail de Mirabaud Group, en el que no faltó el sushi y el pescado fresco procedente del propio Lago Lemán. Una delicia para el paladar. Entre todos los presentes Christian Wahl, el ganador de la Bol d'Or Mirabaud 2022. El deportista húngaro también es conocido en el mundillo como el 'mago del lago'. "Es un gran reto para mí y para el equipo. Yo ya he ganado la competición, pero quiero volver a ganar la carrera este año", explicó en este recibimiento. Finalmente revalidó su título este año con Double You Team, en colaboración con The Sailing Squad, tal y como os contaremos más detalladamente en líneas posteriores.

Dando un agradable paseo por el Société Nautique de Genève, comprobamos de primera mano que todo estaba preparado hasta el último detalle para acoger, un año más, la mayor competición de regatas. Paseando por el muelle de Cologny nos impregnamos de la ilusión y las ganas de todos los trabajadores y amantes de este deporte. También de los voluntarios que hacen posible esta competición. Entre todos ellos, suman más de 200 que se vuelcan en tareas de todo tipo: desde desplazamientos de prensa en zodiacs y otro tipo de traslados, a otra serie de tareas relacionadas con la organización y la atención en el propio club. El sábado 11 de junio, nos sorprendieron con una paella en las instalaciones del club. Comida típica para los españoles presentes pero de lo más exótica para los suizos y las personas procedentes de otros países, como Francia. La velada estuvo amenizada por música en directo. El club, además, cuenta con un restaurante reservado para los socios del club, aunque también dispone de un menú diario de lunes a viernes para todo el que quiera degustar sus comidas típicas e internacionales con el sonido del agua del lago de fondo.

Por otro lado, nos resultó realmente entrañable comprobar cómo los niños también forman parte de las regatas y de los deportes que el club ofrece, como esquí acuático, wakeboard y wakeboard. El día de la competición, un grupo de niños practicaba en sus propias mini regatas acompañados por su instructor. Desde la infancia, cogen afición por esta práctica tan saludable.

Las palabras del campeón

Volviendo a la competición, Wahl finalmente revalidó su título este domingo con el Double You Team. "Fue una carrera muy dura. Éramos tres barcos separados por diez metros, con Realteam Sailing y Patrimonium. Conseguimos colarnos por debajo de Realteam Sailing y construir una ligera ventaja, que luego extendimos hasta la línea de meta", explicó tras cruzar la línea de meta con su tripulación. Alrededor de 24 horas después del pistoletazo de salida, revalidó el título que ya ganó el año pasado y también en 2018. Su equipo finalmente ganó la Bol d'Or por 18 minutos y 30 segundos sobre los catamaranes M2 Swiss Medical Network (SMN), que quedaron en segunda posición.

The Sailing Squad

La tripulación campeona de Wahl (compuesta por los también veteranos Guillaume Rol, Mathieu Cadei y Romuald Hausser) ha participado en colaboración con The Sailing Squad, equipo femenino formado por las regatistas Laurene Mettraux, Anja von Allmen y Eilidh McIntyre. También por la española Silvia Mas, que a última hora causó baja en la competición por problemas personales. Double You Team, el equipo de Wahl, ha celebrado este año su décimo aniversario por todo lo grande. Desde 2019 es completamente suizo. Por parte de The Sailing Squad, nació en 2021.

The Sailing Squad es una iniciativa de Mirabaud Bank y está entrenado por la bicampeona olímpica británica Shirley Robertson. Mirabaud está detrás de la producción de la miniserie de tres capítulos sobre el equipo y su preparación de cara a la Bol d'Or Mirabaud. A través de ella, puedes adentrarte en esta experiencia y descubrir de primera mano las ganas, la motivación y el esfuerzo del equipo para lograr sus objetivos. "Hemos tenido pocos días para construir un equipo. Así que este será uno de los mayores desafíos del año", señaló Wahl. La de este año, es la tercera temporada de la miniserie.

Youtube Video

El Grupo Mirabaud, patrocinador de la competición, se fundó en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro principios fundamentales (independencia, convicción, responsabilidad y pasión) se ha consolidado como un grupo internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas áreas de actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para gestores independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como en servicios Corporate Finance altamente especializados (equity research, asesoramiento financiero, mercados de capitales y ejecución).

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las relaciones con sus clientes, sus empleados y el conjunto de la sociedad. Signatario de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en este ámbito gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida.

El grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa (Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, Dubái, Abu Dabi, Montevideo y São Paulo).