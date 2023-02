Drew Aaron: "Cuando lanzamos Gallery RED, nuestra intención era aportar una nueva oferta al mercado y no vender cuadros, sino estilo de vida"

Drew Aaron (Filadelfia, 1977) es un empresario estadounidense, fundador de la intermediadora hipotecaria Liongsgate Capital y uno de los 50 coleccionistas de arte menores de 50 años más importantes del mundo según Modern Painters Magazine. En 2018 creó Gallery RED, donde combina diseño, artistas emergentes y reconocidos contemporáneos como Warhol, Basquiat, Takashi Murakami o Damien Hirst.

Hace unos años decidió simplificar su vida y cambiar el fragor de Nueva York, donde residía, por la placidez de Mallorca, distanciándose así de Wall Street y adentrándose en la naturaleza.

¿Por qué razón eligió cambiar su residencia en Nueva York para instalarse en Mallorca?

Me encanta Nueva York, pero cuando empiezas a pensar sobre dónde quieres criar a tus hijos, lo primero que se te pasa por la cabeza es la seguridad. Con la creciente violencia, los problemas de racismo y la abundancia de tiroteos en los colegios, Mallorca nos pareció un sitio increíblemente seguro para nuestra familia. La cocina mediterránea y 315 días de sol garantizado nos ayudaron a tomar esta decisión, al igual que muchos colegios internacionales y algunas de las mejores clínicas y hospitales están en la isla. Mallorca realmente lo tiene todo.

Arte, inversiones ¿Le preguntan a menudo a qué se dedica?

Casi cada día me preguntan a qué me dedico exactamente. Es una pregunta para la que todavía estoy tratando de encontrar respuesta.

El mes que viene pondremos en marcha nuestro nuevo espacio que proveerá a España de algunos de los artículos de colección más "cool" y deseados, que ni siquiera están disponibles en las principales ciudades del país. Será una concept store realmente única donde estarán las Air Jordan más difíciles de encontrar y otras deportivas nuevas de Nike, desde sus ediciones más limitadas (Lobsters, Pigeons, Air Force LV) a todas las piezas de colección más codiciadas de Nike y Supreme. También tendremos los Bearbrick más raros y demandados y un montón de ropa vanguardista.

Drew Aaron. Imagen: Leonardo Condor

Esta nueva concept store solo podría rivalizar con Colette en París, si todavía estuvieran en activo. Ya tenemos algunos clientes que volarán desde fuera de España solo para conseguir el par de zapatillas que han estado intentando encontrar junto con otros de nuestros objetos de colección. El concepto general seguirá siendo totalmente coherente con nuestras otras marcas "Where art meets fashion and design". Los precios de la nueva tienda van desde los 10 euros hasta los 10.000 euros, pasando por todos los precios intermedios. El precio de las zapatillas de edición especial empezará en 500 euros y llegará hasta las Jordan 1.

Me gustaría pensar que nos reinventamos constantemente, buscando un nicho de negocio que todavía no exista en Mallorca, Baleares, España o Europa.

Es uno de los 50 coleccionistas de arte menores de 50 años más importantes del mundo, según Modern Painters Magazine ¿Cómo creó su propia colección?

Comenzó con un cuadro, que llevó a otro, que llevó a otro y así sucesivamente... Ese primer año de coleccionismo compramos más de 100 obras únicas de los mejores artistas emergentes del mundo. Siempre reconoceré el mérito al hecho de haber tenido la suerte de rodearme de coleccionistas y marchantes internacionales mucho más importantes.

Estos amigos nos abrieron muchas puertas, tanto en el mercado primario con galerías y artistas directamente, como con instituciones como Christie's, Sotheby's y Phillips. Este es otro gran ejemplo que subraya lo siguiente: no es lo que conoces, sino a quién conoces. Hice todo lo posible por estudiar el mercado del arte desde todos los ángulos y aprovechar esta información con las distintas obras que nos ofrecían. Por lo demás, fue un poco de suerte y el momento oportuno.

En 2018 creó Gallery RED, donde combina diseño, artistas emergentes y reconocidos contemporáneos como Warhol, Basquiat, Takashi Murakami o Damien Hirst. ¿Es Gallery RED una galería disruptiva alejada de las dinámicas tradicionales?

Cuando lanzamos Gallery RED, nuestra intención era aportar una nueva oferta al mercado y no vender cuadros, sino estilo de vida. Había pasado los años anteriores viajando por toda España, comprando obras de las mejores galerías de Madrid, Barcelona, Mallorca y otras ciudades. Nuestro plan consistía en crear un nuevo concepto que no compitiera con estas galerías principales del mercado primario, sino crear una nueva galería disruptiva capaz de atender a cualquier persona interesada en el mercado del arte contemporáneo internacional. La regla era que no había reglas, así que trajimos obras que creíamos que los clientes querrían adquirir.

El concepto ha evolucionado mucho desde entonces, ahora somos una galería híbrida que se centra no solo en los mejores artistas establecidos a nivel mundial, sino también en los mejores artistas emergentes que algún día podrían ser próximos Basquiat o Damien Hirst. Nos hemos expandido enormemente desde 2018, convirtiéndonos en la galería de más rápido crecimiento en España y una de las galerías más grandes de Europa.

¿Cuál es su relación con el mundo del arte internacional, con autores e inversores?

Después de trabajar en Nueva York durante 20 años, formar parte del consejo de algunas de las organizaciones más grandes y prestigiosas del mundo, repartir mi tiempo entre los Hamptons, Greenwich, Miami y Palm Beach, llegamos a conocer quiénes eran las personas clave en el mundo del arte estadounidense. Mientras tanto, con nuestros viajes internacionales y las constantes visitas de marchantes, galeristas, comisarios y coleccionistas de todo el mundo, nos encontramos en la red de las personas que controlan el mercado del arte global.

Éramos los pequeños de este grupo de élite y siempre lo tuvimos muy en cuenta, pero es un privilegio estar incluidos y encontrarnos dentro de este círculo. Ahora que vivimos la mayor parte del tiempo en Mallorca, reforzamos nuestras relaciones con los creadores de los mercados europeos y asiáticos. Al final del día, vivimos en un mercado del arte global, y todo el mundo parece conocer a todo el mundo. Hablo a diario con inversores y me siento cómodo aconsejándoles sobre buenas obras de artistas destacados en las que yo mismo estoy invirtiendo. Para nosotros, las relaciones lo son todo, así como lo es la lealtad y asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto.

¿Cuál es su filosofía para coleccionar e invertir en arte?

No comprar nunca algo que no te encante, esperar que un día cualquiera el mercado del arte pueda desplomarse y estés rodeado de obras. Puede que ya no tengan valor monetario, pero serán piezas que te haga ilusión poseer y convivir con ellas. Todos los mercados tienen baches en el camino, pero la clave es ser inversor a largo plazo y creer en las obras que estás comprando.

En el apartado empresarial, ¿cómo trabaja Lionsgate Capital con los inversores que quieren comprar una propiedad en España?

Comprar una propiedad en España para personas que nunca lo han hecho antes es un proceso extremadamente confuso. Lionsgate Capital simplifica este proceso, a la vez que se centra en la financiación de lujo para cualquier propiedad a lo largo de España.

"2023 ha tenido un gran comienzo y creemos que será el año más fuerte y con más movimiento de la historia de Mallorca, específicamente para el turismo de lujo"

Acompañamos a nuestros clientes desde su primer interés en la compra potencial de una propiedad en la región, hasta que nuestros clientes han comprado la casa de sus sueños. Lo que ofrecemos es un equipo de expertos en hipotecas, que entienden cómo tratar con clientes de alto poder adquisitivo y cómo presentarlos adecuadamente a nuestros más de 30 principales bancos españoles, junto con nuestros bancos y fondos en Reino Unido, Alemania, Suiza y Luxemburgo. Lionsgate Capital se ha convertido rápidamente en la mayor empresa de asesoramiento hipotecario de Mallorca, Islas Baleares y el sur de España, con un fuerte crecimiento en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Marbella, donde abriremos una oficina el próximo año.

¿Tiene en mente nuevos proyectos?

Sí, mi proyecto principal es pasar más tiempo con mi familia. Esto es algo de lo que estoy orgulloso de decir que he estado haciendo más. Estoy disfrutando mucho de este tiempo especial con mi mujer y mis hijos pequeños. Aparte de eso, por supuesto, siempre estamos buscando nuevas oportunidades y sin duda se verán nuevas ofertas de Lionsgate Capital Luxury Group y Gallery RED durante el próximo año. Estamos muy ilusionados por el 2023, ha tenido un gran comienzo y creemos que será el año más fuerte y con más movimiento de la historia de Mallorca, específicamente para el turismo de lujo. En lo que a mí respecta, ¡no he hecho más que empezar!