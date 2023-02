Jorge Martín: "Mis productos van dirigidos a todas aquellas personas que quieran envejecer con éxito"

5th Essence Square comienza con el destello de un diamante en una calle de París. Un resplandor que lo cambió todo y cimentó los pilares de un proyecto que va mucho más allá del universo empresarial. Una revelación que condujo a su CEO y fundador, Jorge Martín, un barcelonés de 48 años hacia una nueva visión del mundo de la belleza concebida como la profunda certeza en la búsqueda constante de la innovación en pro de la perfección y el lujo.

Su fundador persigue satisfacer a los amantes de la excelencia facilitando la entrada en los mercados en los que está presente a las mejores marcas internacionales.

5th Essence Square comienza con el destello de un diamante en una calle de París... ¿Cómo puede explicarnos esto?

París, una de mis ciudades favoritas, siempre ha sido fuente de inspiración y recarga de energías. En enero del 2009, acudí a ella nuevamente para disfrutar de unos días de desconexión, de descanso y para reflexionar acerca de mi carrera/vida profesional.

Un día, paseando por la Rue du Faubourg Saint-Honoré, decidí entrar en Colette, por aquel entonces, una de las "Concept Store" más famosas del mundo y que cerró sus puertas en diciembre del 2017. Iba recorriendo los pasillos de la tienda, observándolo todo y justo antes de llegar a la sección "Beauty", el brillo de un objeto expuesto en una mesa de cristal captó mi atención. Por más que miraba, no comprendía de que se trataba así que me dirigí a una de las dependientas de la sección, le pregunté acerca del objeto brillante y esta me dijo: "... Se trata de un pulidor/raspador para las durezas y callos de los pies producido en Canadá con genuinos diamantes...". Decidí comprarlo, no podía irme de la tienda sin él.

A partir de ese momento, empecé a indagar más acerca del producto, su procedencia, la marca, su creadora y todo ello, antes de mi regreso a Barcelona. Fue justo en el avión de vuelta, con el pulidor de diamantes en mi mano, cuando exclamé en voz alta a mi acompañante: "Voy a crear una empresa de importación/distribución de productos para el cuidado personal de lujo y la primera marca que conformará el portafolio será Diamancel, una línea de limas, pulidores y raspadores de Canadá realizados con auténticos diamantes". Ese pulidor marcó el inicio de 5th Essence Square el 9 de abril del 2009, un año que mucho recordamos por la crisis económica mundial.

¿Cómo entró a formar parte de este sector?

No lo busqué, no lo pensé, no estaba en mis planes, sucedió.

Volvamos a París... El 1 de diciembre del 2004 fallece mi madre: mi referente, mi guía, mi todo. Su repentina marcha hace que pierda toda ilusión por seguir, por vivir, por estar. No entendía nada y nadie me entendía a mí, así que decidí marcharme a París buscando el aislamiento y la distancia con todo lo conocido. Un día, sentado en una terraza de Saint Germain, recibí una llamada de una empresa de "headhunting" para ofrecerme participar el proceso de selección de Área Manager para una importante empresa de distribución de España de perfumes y cosmética de lujo. Fueron varias ocasiones en las que decliné la propuesta pero fue tal la insistencia de la persona con la que hablaba, que finalmente accedí volver a Barcelona para participar en él y hasta hoy.

En abril del 2005 comienzo en el sector de la belleza gracias a HEVIGE, empresa importadora y distribuidora que fue un referente en su día, responsable del lanzamiento en España de marcas como La Prairie, Bvlgari, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, Kenzo, Calvin Klein, Lolita Lempicka, Annick Goulta, Penhaligon's, Serge Lutens, etc.

"Le Domaine es una colaboración entre la familia Perrin y Brad Pitt, unidos por su pasión compartida por la Provenza y el deseo de preservar el planeta"

¿Qué nos puede decir de la nueva marca "Le Domaine", la línea de cosmética de Brad Pitt?

Aunque no lo parezca o pueda parecer contradictorio, "Le Domaine" me sedujo por no ser una marca de "celebrities".

Le Domaine es una colaboración entre la familia Perrin y Brad Pitt, unidos por su pasión compartida por la Provenza y el deseo de preservar el planeta. Su colección sostenible para el cuidado de la piel fusiona la ciencia y la tierra para crear productos altamente eficaces y respetuosos con el medio ambiente.

Le Domaine

Gracias a la participación y a los años de investigación del Profesor Nicolas Lévy (especialista mundial en enfermedades genéticas, especializado en el envejecimiento celular y la progeria, una enfermedad rara que afecta a los niños) y el Profesor Pierre-Louis Teissedre (especialista en estrés oxidativo), Le Domaine representa una novedad/revolución mundial en el sector gracias a los conocimientos adquiridos en dichas investigaciones, traducidos en dos patentes ProGR3® y GSM10®: una poderosa combinación con acción antiedad probada.

"Le Domaine ha adquirido el compromiso de apoyar la investigación sobre enfermedades raras asociándose con ProGélife"

El objetivo es no solo reducir la apariencia del envejecimiento, sino ayudar a todos, independientemente de su sexo o edad, a envejecer bien ralentizando el proceso del envejecimiento de la piel.

Y además, Le Domaine ha adquirido el compromiso de apoyar la investigación sobre enfermedades raras asociándose con ProGélife.

Progelife es una start-up fundada en 2014 por el Profesor Nicolas Levy y el Profesor Pierre Cau, cuyo objetivo es el desarrollo hasta el acceso al mercado del tratamiento de la progeria.

¿A qué tipo de cliente van dirigidos sus productos?

A todas aquellas personas que desean envejecer con éxito gracias a tratamientos eficaces, naturales, que aúnan ciencia y naturaleza, transparentes, limpios, ecológicos, conscientes y dermatológicamente probados. Clientes que consumen cosméticos auténticos y verdaderamente científicos inspirados en la naturaleza.

"En este sector se dan la mano la ciencia, la experiencia, la profesionalidad, la pasión, la creatividad, la dermatología, la medicina, los laboratorios..."

¿Se vende mucho humo en este sector?

No, no se vende mucho humo y preciso matizar y/o eliminar "mucho". Tampoco voy a negar que se vende humo, pero insisto, no es cierto que se venda mucho.

En este sector se dan la mano la ciencia, la experiencia, la profesionalidad, la pasión, la creatividad, la dermatología, la medicina, los laboratorios . Aquellos que sean rigurosos con sus rutinas de belleza como lo son con otras disciplinas, obtendrán resultados con el uso de buenos cosméticos, sin lugar a dudas.

¿Es un sector en el que hay que estar constantemente innovando y lanzando productos nuevos al mercado?

Así es y no lo diferencia de otros, como por ejemplo, la tecnología, la moda (tejidos sostenibles), la medicina (vacunas), etc.

Es un sector en el que está muy presente la ciencia, la investigación, las tendencias, las preferencias del consumidor y por ello, debe estar en constante innovación, mejorando formulas ya existentes, adaptando formulas a las normativas legales actuales y poniendo a disposición del consumidor nuevos productos que cubran las necesidades de toda la vida y las nuevas (maskné > acné producido por el uso de las mascarillas).

¿Cuáles diría que son las claves del éxito para triunfar en este mercado?

La capacidad de adaptación al presente, al futuro inmediato, estando atento a las tendencias actuales, a las que surgen en otros países y pueden ser importadas, dando respuesta al target al que te diriges, atendiendo sus necesidades y/o creándolas.

Por supuesto, añadiría esfuerzo, entrega, pasión, dedicación, investigación y detectar o saber diferenciar qué es bueno y que es menos bueno, con qué marcas construyes futuro y qué marcas son modas.

"Tenemos nuevos proyectos como la incorporación de cinco nuevas marcas al portafolio de 5th Essence Square o la alianza con un importante actor del sector para un proyecto que será realidad antes del verano"

¿Tiene algún nuevo proyecto en mente?

Siempre tengo proyectos en mente. Algunos en los que ya estamos trabajando y verán pronto la luz, como por ejemplo, la incorporación de cinco nuevas marcas al portafolio de 5th Essence Square; la alianza con un importante actor del sector para un proyecto que será realidad antes del verano de este año; y otros en los que estoy 100% involucrado, que espero lanzar antes del 2026 y de los que estaré encantado de hablar llegado el momento.