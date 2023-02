Secretos del lujo sostenible: ¿cómo Gucchi o Burberry aportan a la Agenda 2030? 

Muchos siguen pensando que lujo solo es aquello que es excesivamente caro. Y no, el concepto va mucho más allá. Lujo es sinónimo de calidad o distinto. Y ahora mismo, los consumidores buscan también esa diferencia en la sostenibilidad de los procesos de producción de las firmas más exclusivas del mundo. Ya son muchas las que incorporan estos avances en sus plantas de producción y sistemas de distribución.

Gucci, desde 2011

Aunque es ahora más importante que nunca la puesta en marcha de estas prácticas a favor del medio ambiente, Gucci puede enorgullecerse de ser una de las firmas de lujo que antes ha incorporado esta conciencia en su imperio. Ya en 2011, la reconocida casa de la moda lanzó un exclusivo modelo de gafas basado en semillas de aceite de ricino, y tan solo un año más tarde lanzó al mercado su primera colección de sandalias de plástico sostenible y biodegradable.

Una de sus últimas colecciones usa materiales orgánicos o reciclados.

2014. Año que marcó un hito para la prestigiosa marca. Dejaron a un lado sus clásicas donaciones caritativas para ser más proactivos focalizándose en una ambiciosa estrategia de responsabilidad social corporativa cuyo fin era lograr que el cuero y las pieles procedan al 100% de operaciones de cría en cautividad verificadas o de poblaciones silvestres manejadas de forma completamente sostenible. A día de hoy no solo se sigue cumpliendo la iniciativa, sino que la norma es en la actualidad más estricta todavía para todas las sedes de la compañía en el mundo. En 2017 dio orden de no usar bajo ningún concepto pieles de zorro, visón, conejo, karakul o mapache en sus colecciones. Una gran muestra de sostenibilidad que sigue vigente en la actualidad.

Stella McCartney y el panel solar

Stella McCartney, la firma de moda de lujo propiedad de Kering, además de negarse por completo a utilizar como materias primas el cuero o las pieles, también es una de las pocas casas de lujo que está en plena reconversión del suministro energético de sus plantas por modelos actuales mucho más sostenibles como los paneles fotovoltaicos.

Predator Freak: primera bota de fútbol 100% vegana de Adidas by Stella McCartney.

La avalada diseñadora no solo cambia su compañía desde dentro para ser más sostenible, sino que también aprovecha su influencia para concienciar a sus clientes y la sociedad en general. Entre sus acciones de promoción la que más destaca es una de sus últimas campañas publicitarias por tener como escenario principal un vertedero. Y estas influencias irán cada vez a más porque recientemente ha adquirido el 50% de las acciones de la marca a Kering, lo que le permite a Stella ser en la única activista ambiental propietaria de su firma de lujo.

Burberry ya no destruye stocks

Marco Gobbetti anunció recientemente una decisión importante en su estrategia de negocio: la firma de moda de lujo ya no destruye sus productos en stock. Su caso no es como el de Stella, ya que se podría decir que esta determinación ha sido un tanto forzada por la presión de ecologistas en contra de su modus operandi. Burberry, por norma, quemaba todos sus productos no vendidos para proteger su propiedad intelectual.

Burberry ya no quema sus piezas en stock.

Sí que hay que reconocerle, sin embargo, lo proactiva que ha sido la marca del lujo conforme a la iniciativa Make Fashion Circular de la Fundación Ellen MacArthur, junto con Gap, H&M, HSBC o Nike, siendo Burberry socio principal. Su fin es asegurar que la ropa se produzca a partir de materiales seguros y renovables, que los nuevos modelos de negocio aumenten su uso y la ropa antigua siempre acabe transformándose en ropa nueva.

LVMH y las emisiones de CO2

El grupo recauda dinero por cada tonelada de CO2 que generen sus marcas.

LVMH es un gran imperio del que nacen esplendorosas marcas de lujo como son Louis Vuitton, Givenchy Christian Dior o Marc Jacobs, entre otras que le convierten el grupo de luxury más grande del planeta. La acción más llamativa a favor de la sostenibilidad comenzó en 2018 y parte de la autogestión y el autocontrol, pues el conglomerado cuenta con un fondo de carbono que recauda dinero por cada tonelada de emisiones de CO2 generada por las marcas. Es una gran medida, pero sin embargo todavía no está ni siquiera encima de la mesa dejar de usar pieles naturales... Esperamos que no tarde mucho en hacerlo y pueda subir peldaños en esta carrera hacia la marca de lujo sostenible por excelencia del mundo.