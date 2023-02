Guía del inversor en arte contemporáneo: su escandalosa revalorización en el mercado actual

Sin ir más lejos, 2022 fue año récord de ventas en subastas en España, donde el arte tiene una presencia muy fuerte. Y es que a día de hoy está más de moda que nunca invertir en obras de arte. En elEconomista.es sacamos a la luz a los artistas contemporáneos mejor cotizados del momento en nuestro país. Estos son:

En 2021 se revalorizó en un 40%

Algunas de sus obras han sido expuestas en la 'Biennale di Venezia'.

Guto Ajayu es un cada vez más famoso artista boliviano residente en Madrid que parece ser que en algún momento de este año se mudará a París, que se inspira en temas tan trascendentales como el origen del ser humano, de lo profundo y de las cosas, mediante la pintura o también la escultura y la instalación artística.

Sus obras, algunas expuestas en la Biennale di Venezia, son una excelente alternativa para adquirir arte e invertir en un producto material a largo plazo. Hace solo dos años, superó el 40% de su revalorización y durante 2022 mantuvo idéntica tendencia.

Desde Cuenca por 120.000 euros

Fue un reconocido pintor abstracto del siglo XX.

Fernando Zóbel. Artista contemporáneo español especialmente revalorizado por estar ya fallecido, como ocurre desgraciadamente con la mayoría de pintores desde que el mundo es mundo. Los cuadros al óleo de este cotizado pintor abstracto, que se inspiró sobre todo en el exotismo oriental y la caligrafía china, son de apariencia simple y espontánea aunque parten de un minucioso estudio y una planificación perfecta: este es su virtuosismo.

Es difícil que no lo conozcas, ya que además de ser un reconocido pintor del siglo XX fue el fundador del mítico Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas, espacio donde se depositó todo su fondo artístico tras su muerte, en el 84. Ahora, casi 20 años después, su obra A Little Tribute to Stravinski de 1972 ha sido adquirida en una selecta subasta por la friolera de 120.000 euros.

Se revalorizó al 15% en un año

Rómulo Celdrán es un pintor español autodidacta que con tan solo 16 años llevó a cabo su primera exposición. Si se analizaran los motivos por los que los cuadros de este artista todavía vivo tienen tantísimo valor en la actualidad, podrían destacarse su fina ejecución y los espectaculares detalles en todos ellos.

Ya en 2021 se revalorizó en casi un 15 %, y es que además los expertos en arte auguran que dicha tendencia sigue siendo tan ascendente como para pensar que de aquí a varios años, el artista será considerado sin duda alguna como uno de los creadores contemporáneos en los que invertir de cara al futuro. Según previsiones realizadas, al ser una artista de poca producción anual, a medio y largo plazo cualquiera de sus obras de gran tamaño podrían superar los 50.000 euros.

Compra un 'Manolo' a buen precio

Manuel Miralles s uno de los miembros más representativos del Informalismo español.

Manuel Millares, más conocido como Manolo, es uno de los miembros más representativos del Informalismo español. Puede que no sepas en qué se basa esta corriente artística europea, pero no importa para que también pongas el ojo en las obras de este artista porque hace tan solo un par de años se vendió una de las mejores en la famosa casa de subastas Christie's por 1 millón de dólares.

Lo mejor de invertir en este artista canario que ha dejado un inmenso legado de piezas tras su muerte es que, a raíz de su excesiva revalorización desde 2020, quienes tienen en sus casas un Manolo han decidido ponerlo en venta a través de Internet. En sites como Milanuncios o Sorolla los hay desde los 100 a los 9.000 euros. Pero si te lo puedes permitir, acude a las próximas subastas y aumenta tu patrimonio con alguna de sus obras más solicitadas.

Arte con valor también en la U.E.

Sus cuadros son un activo seguro por estar en constante revalorización.

Manu Muñoz es un pintor actual con una enorme proyección tanto en el mercado de nacional como el internacional. Con un estilo claramente identificable, sello indispensable para que las obras adquieran y aumenten progresivamente su valor, ha sabido difundir muy bien su trabajo artístico en las mejores galerías de nuestro país.

Que sus cuadros son, por tanto, un activo seguro está claro por su constante revalorización desde 2021. Este año, el último del que se tienen datos, su trabajo se revalorizó en un 32 %. Se convierte así el español de 50 años en uno de las pintores con mejores proyecciones a largo plazo.

Escenas oníricas de gran valor

Rafael Macarrón es el más joven de todos lo mencionados.

Terminamos este recorrido por obras de arte contemporáneas especialmente rentables en los próximos años con Rafael Macarrón, el más joven de todos lo mencionados pero ya entre los más cotizados en España. Sus escenas oníricas y personajes insólitos representados con un estilo y lenguaje minuciosamente definido, hacen que su obra haya adquirido relevancia en muy poco tiempo. Ahora mismo, los precios medios de sus piezas son razonables -rondan los 3.000 y los 4.000 euros-, por lo que si adquieres una, de aquí a tres o cuatros... ¿por cuánto se venderá? Es muy probable que se dupliquen o tripliquen estas cantidades.