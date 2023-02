¿Por qué dos extrabajadores de Facebook y un famoso 'tiktoker' aparecen en la lista '40 Under 40'?

40 Under 40 es un ranking anual de jóvenes del mundo más influyentes del año publicada por Fortune, la prestigiosa revista americana de negocios desde los años 30. La lista de 2022, que engloba a ejecutivos de empresas, figuras políticas, deportistas, artistas y otros profesionales menores de 40 años, acaba de ser publicada y en elEconomista.es hacemos un repaso por ella.

Rihanna, en cultura y sociedad

Esta famosa cantante internacional que en la actualidad ejerce principalmente de empresaria es una de las pocas figuras mediáticas del listado anual de Fortune. Ahora mismo Rihanna tiene un capital de 1.400 millones de dólares, según el último informe de Forbes, gracias a varios negocios propios como Fenty Beauty, su línea de cosméticos conocida por sus productos inclusivos. Y en esta línea va la razón por la cual se le ha otorgado la distinción 40 Under 40, pues además de crear maquillajes dirigidos a todas las mujeres del mundo, la también artista utiliza su fama y notoriedad para animar a sus seguidores a concienciarse en asuntos tan relevantes para el mundo como la crisis climática y la injusticia racial.

En esta categoría del listado de Fortune, a la cantante de Umbrella la acompañan Paige Bueckers, jugadora de baloncesto; Alex Cooper, podcaster, Joelle Gamble, economista jefe en el departamento de trabajo de U.S., Khaby Lame, Tiktoker; Kylian Mbappé, futbolista del París Saint-Germain; Christian Smalls, presidente interino de Amazon Labor Union y Lena Waithe, actor, productor y guionista, por sus buenas labores durante el último año en favor de la cultura y la promoción de lo social.

Un catalán de 37 en innovación

Su empresa en 2021 se convirtió en la primera empresa española tecnológica en cotizar en la Bolsa de Nueva York.

En esta otra clasificación destacamos al español de 37 años Enric Asunción. Actualmente es CEO de Wallbox, proveedor líder de sistemas inteligentes de carga en el hogar para automóviles eléctricos y una de las razones por las que el Fortune le considera lo suficientemente influyente como para aparecer en el listado. Pero además, el catalán es ya y con menos de 40 años un veterano de los vehículos eléctricos: antes de cofundar Wallbox, trabajó para la empresa de ingeniería automotriz Applus+ IDIADA, luego Tesla, donde fue responsable de la carga doméstica en Europa.

En octubre de 2021 Wallbox, la empresa que actualmente dirige, se convirtió en la primera empresa tecnológica española en cotizar en la Bolsa de Nueva York. Con presencia en 120 países hasta la fecha en un mercado de vehículos eléctricos todavía incipiente, Asunción ve enormes oportunidades en el futuro, no solo para la carga de coches, sino también en lo relativo a la transición hacia la energía renovable: el sistema de Wallbox es bidireccional, por lo que también pueden usarse puntualmente sus Baterías EV para el suministro eléctrico del hogar en caso de cortes de energía.

En esta otra clasificación del listado, al barcelonés le acompañan estos otros emprendedores y empresarios del mundo: Alexis Barreyat, cofundador y CEO de BeReal; Jimmy Chen, también con el mismo cargo en Propel, Vivian Chu, CTO y cofundadora de Diligent Robotics o Susan Li, CFO de Meta.

Dos amigos en salud y ciencia

Mattieu Gamache-Asselin y Jamie Karraker fundaron su empresa Alta Pharmacy en 2015.

Mattieu Gamache-Asselin y Jamie Karraker, ambos ingenieros que trabajaron al mismo tiempo en el gigante Facebook, donde se conocieron, decidieron en 2015 unir sus cerebros para ayudar a las personas. Y es que el objeto social con el que crearon su empresa actual, Alto Pharmacy, sigue siendo el mismo: mejorar los flujos en la solicitud y recepción de medicamentos recetados. Tras cinco años de investigaciones y desarrollos, la tecnología que han inventado agiliza el proceso de prescripción de medicamentos para prescriptores, farmacéuticos y pacientes, quienes reciben directamente sus tratamientos en casa. El fin social por tanto se cumple: su óptimo sistema asegura la recepción de medicamentos recetados y su uso.

Acompañan a esta pareja de profesionales que en 2022 ingresaron 1.000 millones con su proyecto de salud, estos influyentes científicos de menos de 40 años: Eren Bali, CEO de Carbon Health; Florian Brand, confundador y CEO de Atai Life Sciences; Akit Gupta, fundadora de Bicycle Health o Kristina Saffran, CEO de Equip, entre otros.

Influyentes en finanzas y crypto

La joven francesa Anne-Victoire Auriault, de 29 años, también apareció recientemente en la lista Forbes '30 Under 30'.

Destaca Anne-Victoire Auriault, del país vecino, que ya en su momento fue incluida en la también avalada lista Forbes 30 Under 30. Ahora, con 29 años, recibe esta distinción por su valentía, profesionalidad y emprendimiento en un mundo aparentemente de hombres: trabajó incansablemente como broker en la compañía americana Goldman Sachs durante más de una década, pero su proyección comenzó verdaderamente cuando fue nombrada directora general en 2019 y, al año siguiente, se convirtiera en una de las mujeres más jóvenes en la historia de la compañía en alcanzar la categoría de socia.

Junto con ella, esta otra categoría dedicada a financieros influyentes se completa con otros nombres como estos: Kanav Kariya, presidente de Jump Crypto; Michael McCaffrey, CEP de The Block; Alain Meier, head of identity de @Plaid o Antonio White, senior vice president and public policy executive del Bank of América.

De empresas y startups relevantes

Francesca Whitehead invierte en tecnología que reduzca las emisiones tóxicas en el planeta.

En esta última categoría del 40 Under 40 , destaca especialmente Francesca Whitehead por ser una exitosa inversora en defensa del medio ambiente, respaldando empresas que crean tecnología para ayudar a entidades y consumidores a reducir las emisiones tóxicas. Ha dirigido la inversión de G2VP en Pivot Bio, fabricante de un fertilizante sin nitrógeno, y Trove, una plataforma de moda B2B sostenible.

Junto a ella están Wemimo Abbey, cofundador de Esusu Financial; John Curtius, fundador de Cedar Investment Management; Dylan Field, cofundador de Figma; Li Jin, general partner de Vairant Fund; Luciana Lixandru, partner de Sequoia Capital y Derena Shakir, partner de IVP.