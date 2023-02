¿No sabes que regalar este San Valentín? Este año te ayudamos a sorprender a tu pareja

Llegar al centro comercial, empezar a visitar tiendas mientras miras productos al azar, porque no se te ocurre nada que regalar. No esperes a que llegue el momento de iluminación en el que encuentres el regalo perfecto, a continuación, te dejamos una lista de regalos ideales para sorprender a tu pareja este San Valentín:

El olor es el sentido que más ayuda a recordar, y ¿quién no quiere recordar a su amor todo el año?

- Amber Tabac Unisex: Ambre Tabac es un perfume diferente, para sorprender. Una fragancia con personalidad y carácter, pero al mismo tiempo dulce, donde el aroma a tabaco asume el protagonismo sobre suaves notas de incienso, sándalo y vainilla. Ideal tanto para el día como para la noche. En el universo Daniel Josier, detrás de cada aroma se esconde una auténtica sorpresa. Todas sus creaciones son delicadas obras de arte estudiadas al detalle por el perfumista: creativas, modernas, sin estridencias, y que se adaptan a nuestra piel en una perfecta simbiosis. Precio: 50 ml – 90 euros / 100 ml – 125 euros

Amber Tabac Unisex de Daniel Josier.

- Pure Emerald Collection: Las fragancias son un detalle tan refrescante como personal y este año, con motivo del día de los enamorados, Avant Skincare ha creado el pack Pure Emerald Collection. Un exclusivo pack que la firma de cosmética vegana británica pone a disposición de las parejas para trasladar los aromas naturales al cuidado personal. Está compuesto por una loción corporal y la colonia Pure Emerald, protagonizada por notas de algodón de azúcar y manzana caramelizada, encerrando en su interior la esencia de la vainilla y el pachulí y el almizcle. Precio: 152 euros.

Pure Emerald Collection de Avant Skincare.

- Collection Privée Christian Dior: La Collection Privée Christian Dior reúne en un refinado estuche 10 perfumes emblemáticos de esta línea confidencial de la Maison Dior. Cada fragancia del cofre revela una estela y un carácter propios, una identidad que refleja el arte de vivir perfumado de La Collection Privée Christian Dior. Para uno mismo o para regalar, el estuche permite vivir una experiencia olfativa de alta gama. El cofre de descubrimiento de perfumes contiene: 10 perfumes en miniatura de 7,5 ml: Ambre Nuit, Bois d'Argent, Gris Dior, Jasmin des Anges, Oud Ispahan, Holy Peony, La Colle Noire, Spice Blend, Vanilla Diorama y Rouge Trafalgar. Precio: 200 euros

Collection Privée de Christian Dior.

Accesorios que harán que piensen en ti cada vez que los usen

- Montblanc: La Maison de lujo ha escogido una caja de regalo blanca, un lienzo vacío, que se presenta como una invitación a transformar el envoltorio de un regalo en una declaración de amor. Se trata de una nueva caja de regalo blanca, sostenible y concebida para dar rienda suelta a la creatividad, expresar las emociones y compartir mensajes románticos con la persona que recibirá ese regalo especial. La firma propone llenar la caja con algunos de los siguientes productos, perfectos para San Valentín: para ella, el bolso messenger Meisterstück Selection de piel con estampado de cocodrilo (965 euros) o el distintivo bolígrafo Meisterstück Doué Geometry Classique con revestimiento de oro (945 euros); y para él, la cartera Meisterstück para 10 tarjetas (395 euros), elaborado en piel negra de plena flor, o los auriculares Montblanc MB 01 (600 euros), los compañeros ideales tanto para el trabajo como para los momentos de ocio.

Izda. arriba: auriculares Montblanc MB 01. Izda. abajo: cartera Meisterstück para 10 tarjetas. Dcha: bolso messenger Meisterstück Selection y el bolígrafo Meisterstück Doué Geometry Classique.

- Boutique DS - Inès De la Fressange: La esencia de DS Automobiles, su elegancia y su pasión por la artesanía, la vanguardia y los detalles, no sólo permite disfrutar de experiencias únicas, exclusivas y altamente placenteras al volante: ese savoir-faire del lujo francés que caracteriza a la marca premium de Stellantis está presente en cada una de sus creaciones. Con esa particular belleza y equilibrio y refinamiento que DS imprime en todos sus productos, pueden convertirse en ese obsequio perfecto para el Día de los Enamorados. Por ejemplo, la Cartera Ds X Inès de la Fressange Paris (190€), con un tamaño ideal para el bolso y el bolsillo, su diseño clásico presume de una inteligente capacidad de almacenamiento y una inusual solvencia a la hora de poner orden donde antes no lo había. O las Gafas De Sol Ds X Inès De La Fressange Paris (129 euros), al más puro estilo DS, su atemporalidad, su originalidad y su elegancia hacen de estas gafas de sol un auténtico imán para las miradas.

Izda. a dcha.: Gafas de sol Ds X Inès De La Fressange Paris y Cartera Ds X Inès de la Fressange Paris.

Llamadas eternas, fotos preciosas y una suave música de fondo

- Honor propone tecnología que enamora: ¿Buscas un teléfono que refleje el estilo y personalidad de esa persona en San Valentín? El smartphone HONOR 70 (499 euros) es el regalo perfecto. Su elegante diseño característico en tres colores: el exclusivo Crystal Silver, que recuerda a la bola de discoteca de Fiebre del sábado noche y nos transporta directamente a revivir el espíritu seventies; el increíblemente atractivo Emerald Green, y el elegante Midnight Black, lo convierten en una opción perfecta para sorprender sea como sea. Además, todo el mundo quiere capturar el amor durante estas fechas y, este San Valentín, lo puedes hacer con el Honor Magic 4 Pro (799 euros), gracias a su triple cámara de última tecnología.

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Honor Watch GS 3, HONOR 70, HONOR Magic 4 Pro y los HONOR Earbuds 3 pro.

Pero la oferta de Honor no termina aquí. Ahora puedes recordar aquella hora, aquella foto y aquella fecha en tu muñeca, gracias al HONOR Watch GS 3 (139 euros), el complemento perfecto para cualquier plan, que no por ser cotidiano deja de ser romántico. Asimismo, escucha la llamada del amor con HONOR Earbuds 3 Pro (199 euros). Gracias a su impresionante calidad de sonido podrás disfrutar de tu música favorita y de las largas conversaciones con tu gente con más claridad y nitidez que nunca.

No hay nada como regalar tú tiempo, no lo pierdas haciendo cosas sin sentido

- Certina se viste de dorado: justo a tiempo para el día de San Valentín, Certina presenta dos relojes que celebran con un brillo dorado el mayor de los sentimientos. Los nuevos modelos DS-6 Lady se encuentran disponibles en acero inoxidable revestido de PVD de color oro amarillo y tiene un precio de venta de 685 euros. Ya sean monocromáticos o en combinación con la fina cerámica blanca, estos modelos femeninos con precisión de cronómetro son clásicos atemporales.

Reloj DS-6 Lady de Certina en sus dos versiones.

- Montblanc para él y para ella: dentro de la caja que han sacado con motivo del día de los enamorados, la firma de lujo propone también regalar tiempo. Por ello, para las muñecas femeninas presenta el reloj Montblanc Bohème (3.510 euros), que representa una escena de cuento de hadas con sus esponjosas nubes de madreperla y un disco que indica si es de día o de noche gracias a los diferentes degradados de azul del cielo, realzado con rayos de luz. Para los hombres, la Maison de lujo se hace eco del reloj Montblanc 1858 Geosphere (5.700 euros), dedicado al reto alpinista de las siete cumbres del mundo, el santo grial del alpinismo de aventura, y presenta una preciosa caja de 42 mm de titanio con detalles decorativos en azul y blanco hielo en contraste.

De izda. a dcha.: reloj Montblanc 1858 Geosphere, para él, y el reloj Montblanc Bohème, para ella.

La belleza está en el interior, ¡sin duda!, pero cuidarse un poco siempre viene bien

- Avant Skincare: la marca ofrece toda una gama de cuidados encerrados en las formulaciones veganas de la nueva gama Sensitive de Avant Skincare. Este San Valentín, el exfoliante clarificador diseñado para reavivar la piel sensible apagada y cansada, Probiotics Sensitive Pore Refining Exfoliator (97 euros) es el regalo perfecto para ella.

Probiotics Sensitive Pore Refining Exfoliator de Avant Skincare.

- Revitalash: Aquablur, de Revitalash Cosmetic, es un contorno de ojos en textura gel, súper ligero y capaz de tratar las ojeras y acabar con el aspecto de cara cansada que provocan y también tiene potentes beneficios para las pestañas y las cejas gracias a su fórmula antioxidante con vitaminas. Tiene un precio de 60 euros y está en venta exclusiva en la web de la compañía. Además, Revitalash cuenta con otro producto rompedor entre su catálogo, y un regalo perfecto para esta ocasión: el primer tratamiento para pestañas acondicionador y fortalecedor, único en su tipo y desarrollado por oftalmólogos, el RevitaLash® Advanced (135 euros).

De izda. a Dcha.: Serums y Aquablur de Revitalash.