Llega a Madrid una de las mejores coctelerías del mundo

El Hotel Urban 5*GL, de Derby Hotels Collection, continúa impulsando su propuesta gastronómica e inaugura Glass by Sips, un innovador concepto de coctelería junto a dos de los nombres imprescindibles de la alta mixología en nuestro país: Simone Caporale y Marc Álvarez, cuya coctelería en Barcelona ha sido reconocida como la tercera mejor del mundo, según The World's 50 Best Bars.

En el verano de 2021, abría sus puertas Sips Bar en la Ciudad Condal. Una rompedora coctelería que supuso el primer proyecto conjunto como emprendedores de Marc Álvarez y Simone Caporale. En apenas pocos meses, debutó en The World's 50 Best Bars en el puesto 37 y hace apenas dos meses alcanzaba el top 3 mundial. Su visión va más allá de la coctelería y busca reivindicar el mundo de la bebida con un sello distintivo, tanto en sus sabores como en la presentación, sorprendiendo con sus creativas propuestas alejadas de modas.

Cócteles que emocionan

En el espacio de Glass by Sips, el cóctel es el actor principal y se convierte en una auténtica obra de arte capaz de transmitir con una gran técnica y creatividad emociones a través de sabores, texturas y la belleza de cada vajilla pensada, una a una, para cada propuesta.

En su carta, formada por 14 cócteles, se incluyen la versión de Bloody Mery, aquí bautizado como Bloody Merry a base de vodka, tomate, lima frambuesa y Mix de salsas, o su Negroni, cuyo hielo, que nunca se derrite, lo hace especial.

Destacan creaciones que conectan directamente con la niñez como Bubble o con grandes pinacotecas como Black Dot con el sobrenombre "si el Negroni se hubiera inventado en el Museo del Prado". Y también combinados como Sipscillene que se presentan como antídotos ahumados contra el estrés. La propuesta se completa con una carta de cavas, champagnes, espirituosos y vinos de grandes bodegas y Maisons.

Joaquim Clos, director general de Derby Hotels Collection, ha mostrado su satisfacción por sumar una marca como Sips al Hotel Urban y ha afirmado que los cócteles de Marc Álvarez y Simone Caporale, "se enmarcan perfectamente en la oferta del hotel, para ofrecer toda una propuesta de valor muy diferencial al ciudadano de Madrid".

Por su parte, Marc Álvarez ha definido Sips no solo como una coctelería, también una Drinkery House y ha señalado que para ellos supone un reto abrir un espacio emblemático como el Glass. Ha indicado que la carta inicial evolucionará progresivamente. "Nos gusta encontrar en la materia prima una fuente de inspiración. La idea es evolucionar con una propuesta a medida".

Un singular Drinkery House

En pleno centro de Madrid, dentro del Hotel Urban 5*GL, se encuentra la coctelería Glass by Sips recientemente reformada por Koke Clos Casellas y su equipo. Un espacio moderno con guiños a la ciudad de los años 20. Grandes aplafonados de madera de wengé como una nueva piel que recubre el espacio del local y una trasbarra retroiluminada íntegramente de alabastro aportan una atmosfera cálida y confortable como leitmotiv del proyecto.

Una barra central a la entrada del local da la bienvenida. Diseñada como una gran mesada de madera maciza, aporta un nuevo sentido acercando la relación y el trato entre cliente y barman. Así se pueden disfrutar de primera mano las preparaciones y dejarse aconsejar por los alquimistas de Sips.

El resto del espacio, todo diáfano, se distribuye en varios conjuntos de amplias butacas y un gran sofá de diseño italiano. Predominan los materiales nobles y los tonos tierra. En los grandes ventanales de la fachada se han dispuesto botellas de alabastro retroiluminadas a modo de gran botellero.

Regreso a los orígenes

Con esta alianza, el icónico espacio evolucionará para volver a sus orígenes vinculados a la coctelería. Con el Glass by Sips, el Hotel Urban ofrecerá una completa experiencia al usuario: un Cocktail Bar; CEBO y La Terraza, en la última planta, considerada uno de los rooftop más importantes de la capital.

Glass Bar nació hace más de 15 años y de inmediato se convirtió en un referente en la capital madrileña. Enmarcado en el concepto cinco estrellas de gran lujo y exclusividad del Hotel Urban, este espacio se mantiene en consonancia con el objetivo de aportar un valor diferencial a través de su exclusiva oferta de restauración.