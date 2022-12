Regent Seven Seas Cruises celebra su 30 aniversario con novedosas extensiones en tierra incluidas

La naviera Regent Seven Seas Cruises está de celebración. En 2023 se cumplen 30 años desde que revolucionaran la industria del crucero de lujo y marcaran, con su nacimiento, un antes y un después en su segmento en todo el mundo.

Y para celebrarlo, la naviera -perteneciente a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)- ha diseñado una serie de propuestas de viaje unidas todas ellas a las cenas de gala respectivas en sus exclusivos barcos. Cada uno de los Viajes 30 Aniversario quieren rendir homenaje a una época diferente y especial de navegar los siete mares, siendo fieles a su espíritu fundacional, así como a su servicio impecable.

En este sentido, una de las novedades para 2023 supone incluir en el pre o post embarque unos programas de tierra que van desde la inmersión en las huellas históricas griegas, a los paisajes de los Cotswolds. Así, y a modo de ejemplo, para un crucero desde Trieste, la naviera de lujo obsequia al huésped con 3 días de viaje previo explorando Eslovenia y los lagos; este tipo de viajes incluidos en las tarifas del crucero seleccionado se llevarán a cabo a lo largo del próximo año para escenificar el aniversario y acompañados de eventos exclusivos.

Otra de las propuestas para antes o después de embarcarse en Estambul consiste en explorar a fondo la Capadocia durante 3 noches, donde la compañía, fiel a su esencia, selecciona aquellos rincones más especiales, acompañados siempre de inmersión cultural y gastronómica.

En sus salidas desde Copenhague también se llevan a cabo diversas excursiones desde el puerto de embarque, tanto en la propia ciudad como en las islas adyacentes o pueblos de pescadores singulares donde degustar delicias danesas.

Todo ello combinándose con los itinerarios que Regent Seven Seas propone y que van desde los 7 a los 21 días en sus cinco barcos de lujo: Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor y Seven Seas Voyager.

Hace pocos días zarpó Seven Seas Mariner de Lima a Buenos Aires y justo después lo hizo Seven Seas Explorer de Dubai a Singapur. Ambas propuestas de 21 noches a bordo, con eventos especiales y regalos a los huéspedes junto con las mejores opciones gastronómicas que se irán complementando con otras tantas todos los meses, adaptándose siempre a los gustos de los huéspedes más exigentes y con itinerarios cada vez más exóticos y experienciales.

El broche final lo pondrá el viaje inaugural del nuevo Seven Seas Grandeur, que zarpará de Miami en noviembre de 2023 y llegará a Barcelona -tocando previamente los puertos de Bermudas, Funchal o Cádiz- y desde donde saldrán todo tipo de itinerarios en los siguientes meses, hacia Italia, Turquía o Grecia.

En palabras de Juan Rodero, CEO de StarClass/Un Mundo de Cruceros, que representa en España en exclusiva a Regent Seven Seas Cruises, "el ritmo ascendente de este tipo de cruceros de lujo sigue siendo muy destacable, con un aumento creciente del público español, que ha descubierto un producto que ya está muy consolidado en otros países y que garantiza el tipo de experiencia que nuestros huéspedes buscan"

Alianza con Faberge

Al hilo del 30 aniversario, Regent Seven Seas y Fabergé han sellado una colaboración que culminará en la exposición de un diseño a medida de Fabergé para Regent Seven Seas. El Egg Object, uno de los clásicos huevos de Fabergé diseñado minuciosamente a mano para residir permanentemente en el mar se podrá disfrutar a bordo del último barco de la naviera de lujo, Seven Seas Grandeur, que zarpará en noviembre de 2023 de Miami rumbo a Barcelona.

Esta creación única también nos revela una serie de primicias que Fabergé tiene preparadas, bajo el título Viaje en joyas. Como bien conocen los huéspedes habituales de Regent Seven Seas, la naviera de lujo es conocida por poseer una de las colecciones de arte más impresionantes a bordo de sus barcos, con obras de arte de artistas como Picasso, Miró o Chagall.

El primer viaje exclusivo para explorar la unión entre dos referentes del lujo, dentro del 30 aniversario de Regent Seven Seas, se llevará a cabo en junio de 2023, a bordo de Seven Seas Splendor desde Southampton hasta Estocolmo donde los huéspedes podrán conocer a fondo las conexiones de Fabergé con Gran Bretaña y su realeza, justo antes de navegar hacia los países nórdicos para descubrir los orígenes de los artesanos de Fabergé y sus colecciones en Suecia, Noruega y Dinamarca.