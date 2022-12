Sabor y tradición llegan a Four Seasons Hotel Madrid en la inauguración de su Boutique de Navidad

Hay lugares cuyo espíritu navideño los convierte en una emblema de las fiestas al llevar arraigada la esencia de las costumbres y la fantasía de la última celebración del año. Four Seasons Hotel Madrid es uno de los place to be que ponen la primera nota de luz y color a esta época del año. Después de tres años inaugurando la temporada navideña con el encendido de su fachada, el hotel da la bienvenida a su primera boutique navideña.

Del 25 de noviembre hasta el 6 de enero, en horario de 16:00h a 22:00h, y localizado en la Calle Sevilla nº3 (en el acceso directo a Dani Brasserie) el olor a chocolate caliente se fusiona con el frío invernal para dar una cálida bienvenida a huéspedes y visitantes a la boutique navideña del hotel. A través de una exquisita y dulce oferta gastronómica, este espacio alberga los sabores más típicos de las fiestas navideñas para degustar y compartir momentos únicos.

Un lujoso rincón, sinónimo de Navidad

Four Seasons Hotel Madrid no es solo un hotel, es una experiencia, un rincón donde magnificar las fechas más especiales del calendario. Ubicado en uno de los puntos de encuentro más vivos durante esta época del año, el hotel está rodeado por toda la tradición navideña de la capital. A un lado, el calor y las campanadas de la Plaza de Sol y en su interior, una oferta única donde festejar los momentos más especiales de las fiestas.

Sin olvidar su imponente y ya icónica fachada, decorada por tercer año consecutivo con un espectacular árbol de 25 metros de altura iluminado al detalle y homenajeando una Navidad en su máximo esplendor. Por primera vez, inauguran un espacio donde degustar los sabores más típicos de estas fechas gracias a su boutique navideña.

La boutique ofrece diferentes dulces, todos ellos creados por el Chef Ejecutivo de Pastelería del hotel, Valentín Mille, entre los que se incluyen: chocolate caliente de Ceiba 64%, con leche, azúcar moreno y polvo de cacao (5€), y una deliciosa selección de cookies de avellana, caramelo y chocolate y praliné de pecana individuales (4,5€) o para disfrutar en grupo (27€ caja de 6 unidades). Como no podían faltar, trufas de chocolate negro de Guanaja 70%, chocolate con leche, baño de chocolate y cacao en polvo (23€). Directo para la ocasión, y en homenaje a su espectacular fachada, un árbol de navidad con una mitad en turrón de gianduja con chocolate negro, avellana y perlas de chocolate, y otra elaborada a base de turrón de yuzu con praliné de pistacho, chocolate blanco y verde (18€).

También disponen de una réplica en chocolate con leche Mahoe 43% de la torre del hotel (33€) y el icónico y más típico postre en su versión más cítrica: el Roscón de Reyes, elaborado a base de brioche, ralladura de limón y naranja y almendra en grano (47€). Además para aquellos que busquen el regalo perfecto, encontrarán una cesta de Navidad con los mejores productos (155€ con botella de cava o 195€ con botella de champán).

Y para que cada detalle esté cuidado al milímetro, el vestuario del staff de la boutique será también muy especial, y con un espíritu navideño único. La firma centenaria Seseña, que lleva más de 120 años confeccionando la capa, icono de elegancia y modernidad, ha versionado para la ocasión uno de sus diseños más emblemáticos, el modelo Bianca, en un rojo de lo más festivo. Con una sensacional estola incorporada, esta capa, confeccionada en lana merina 100% y con detalle de terciopelo de 100% algodón en la estola, aportará un toque único de elegancia y calidez al equipo de la boutique.