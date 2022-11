Veuve Clicquot inaugura temporada de invierno con las terrazas más 'cool'

Veuve Clicquot, la Maison del Champagne por excelencia, que celebra este año su 250 aniversario, continúa apostando por las experiencias únicas e inaugura la temporada de nieve abriendo dos terrazas en Andorra y Formigal: la terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira y la nueva terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot en Formigal.

Terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira

Con motivo de su 250 aniversario, Veuve Clicquot, celebra la llegada del invierno y de la temporada de esquí con un espacio inigualable en la pista Pi de Migdía, en el sector de El Tarter. Una terraza de invierno muy chic y solaire, donde disfrutar del espíritu alegre y optimista de la vida, la joie de vivre, acompañado de la mejor gastronomía, música con DJ en vivo y el après ski más cool.

En ella se podrá degustar una gran selección de productos gourmet que se combinan armónicamente con el protagonista principal, el Champagne de Veuve Clicquot.

El menú principal del restaurante interior ofrece platos de alta gastronomía como ostras, stracciatella con pesto mediterráneo, tartar de atún rojo, tataki de pulpo Don Bocarte, melón osmotizado acompañado de media botella de champagne Veuve Clicquot Yellow Label. Mientras que en la terraza se podrá disfrutar de un pica-pica variado de pequeñas tapas gourmet maridadas siempre con el mejor champagne.

Además, la terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira estará siempre ambientada con DJ en vivo de 12 a 16 horas con diferentes estilos musicales entre chill out y música más moderna para disfrutar del mejor après ski de la temporada.

Clicquot Bubble Experience en Grandvalira

Además de la reapertura de la terraza de Grandvalira, Veuve Clicquot abre también al público durante esta temporada una exclusiva experiencia gastronómica nocturna en un Igloo con capacidad para 6 personas y accesible exclusivamente con una reserva previa. Veuve Clicquot, fiel a su carácter osado e innovador, ha desarrollado una experiencia inolvidable en las condiciones más extremas de la nieve y en un enclave único, a 2.100 metros de altitud.

Esta experiencia totalmente exclusiva también incluye el traslado en todoterreno, con recogida a pie de pista hasta el lugar en el que se celebra la Clicquot Bubble Experience.

Las cenas se preparan en un Food Ratrac situado junto a la burbuja climatizada, con una propuesta gastronómica con una clara inspiración de montaña y maridado íntegramente con los diferentes champagnes de Veuve Clicquot.

Terraza boutique Sarrios by Veuve Clicquot

Veuve Clicquot inaugura este año tan especial por su 250 aniversario la terraza boutique Sarrios by Veuve Clicquot en Formigal Panticosa.

La estación de Formigal Panticosa que cuenta con más de 180 kilómetros de descensos y experiencias para que disfruten tanto esquiadores como visitantes se convertirá en el place to be de la temporada de esquí gracias a esta nueva terraza boutique by Veuve Clicquot que promete ofrecer una variada oferta gastronómica y la mejor música y ambiente de après ski.

La terraza boutique Sarrios by Veuve Clicquot estará situada en el área de Sarrios, la puerta de entrada natural al valle de Izas, en el punto neurálgico de la estación con todos los servicios para que los esquiadores inicien su jornada y los no esquiadores puedan disfrutarla también, ya que cuenta con un acceso directo desde el aparcamiento. Contará con DJ en vivo y una restauración que evoluciona desde una pausa informal hasta la alta gastronomía.

Menú de la Terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot

La oferta gastronómica que podrán tomar en la terraza de Veuve Clicquot en un ambiente cool y desenfadado acompañado de la mejor música, incluye platos como: burger de vaca mayor, mollete templado de jamón ibérico, aceitunas y mejillones, cecina ahumada, gyozas de pato, langostinos con panko y salsa y croquetas de boletus. Todo ello maridado con el mejor champagne y unas vistas inigualables. Además del menú especial Burger Challenge, que incluye una hamburguesa con una copa de Veuve Clicquot Yello Label.