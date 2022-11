José Luís Bonet (Hotel Hermitage): "El sector del ocio se ha posicionado como un valor esencial para las personas"

El Sport Hotel Hermitage & Spa ha sido el primer hotel de cinco estrellas en Andorra y los Pirineos en formar parte de la prestigiosa asociación de The Leading Hotels of the World. Por si no fuera suficiente, el Sport Hotel Hermitage & Spa forma parte del Sport Hotels Resort & Spa, constituido por tres hoteles de cuatro y cinco estrellas unidos entre ellos y con un spa de 5.000 metros cuadrados. elEconomista.es habla con José Luís Bonet, director del hotel, para conocer más de cerca el proyecto.

Por qué se apostó por crear tres hoteles de cuatro y cinco estrellas unidos entre ellos y con un spa de 5.000 metros cuadrados?

Se ha creado el resort por etapas, desde hace 30 años, hoy en día sigue creciendo, las residencias se abrieron hace 5 años y este año inauguraremos la Borda. La idea es crear un resort lo más completo posible.

Andorra tradicionalmente se ha considerado un destino de turismo de consumo, ¿ha cambiado esta realidad?

Está cambiando poco a poco, se necesita más valentía política para acelerar el proceso.

En una industria en la que cada vez hay más peces en el mar, ¿cómo se marca la diferencia?

Con servicio y atención a los detalles.

Desde que Ibaya recibió una Estrella Michelin, ¿han notado una mayor afluencia?

Si, bastante destacada.

Obviamente, la temporada de invierno es su época de mayor ocupación, ¿han logrado tener un turismo de verano sólido?, ¿cómo lo han conseguido?

El verano/otoño está creciendo de una manera muy positiva. Se han potenciado las actividades en el entorno natural y se ha incrementado la tarea comercial para estos periodos

A nivel global, la situación económica está generando mucha incertidumbre, ¿lo están notando de alguna forma?

Se nota en diferentes aspectos, logísticos especialmente, también a nivel de colaboradores/personal hay cierta preocupación por lo que pueda ocurrir, a nivel de reservas y ocupación no hay apenas incidencia.

¿Cree que el sector ha salido reforzado tras la pandemia?

Absolutamente, el sector del ocio se ha posicionado como un valor esencial para las personas.

¿Qué previsiones manejan para su negocio de cara los próximos años?

Nuestras perspectivas son de crecimiento orgánico.

¿Tienen previsto realizar inversiones?

Si, cada año realizamos inversiones para mejorar el producto existente y en nuevos proyectos.

¿Están trabajando en novedades que nos pueda contar?

Dejarían de ser novedades...

Una pregunta más personal: elija un destino, una comida y una serie, película o libro.

Formentera, por su entorno y tranquilidad.

Tortilla de patata, la mejor receta de mi madre.

Campeón, por su emotividad.