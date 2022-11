La Andorra más auténtica en una lujosa y exclusiva cabaña

Hay lugares que en apenas un instante marcan para siempre. Es lo que ocurre nada más llegar al exclusivo Hermitage Mountain Lodge Borda Calbó, gestionado por el resort de 5* Sport Hotel Hermitage & Spa, cuya inauguración tendrá lugar en Andorra este invierno.

Con cuatro habitaciones en suite, el uso de Borda Calbó es completamente privado y por semanas (a partir de 40.000 € la semana) y ofrece la posibilidad de vivir una estancia lujosa y diferente en plena naturaleza (ski-in/ski-out), así como un conjunto de experiencias de lujo inolvidables.

Ubicado en plena montaña, se diría que este establecimiento de ensueño es el guardián de las montañas. Porque Hermitage Mountain Lodge armoniza por completo con la naturaleza pirenaica e invita a disfrutar de sus maravillosas instalaciones y servicios, así como del paisaje circundante.

Acceder a este cálido lodge de montaña es como entrar de lleno en un cuento. Se trata de un chalet de estilo alpino de 400 m2 y de nueva planta, construido en madera y otros materiales nobles. A las cuatro habitaciones en suite mencionadas se les suma un gran salón con chimenea de leña, grandes terrazas y balcones, sauna e hidromasaje, zona de entretenimiento con smart TV y juegos de mesa, barbacoa, guardaesquís y calienta botas.

El conjunto de experiencias de lujo que ofrece Hermitage Mountain Lodge merece un capítulo aparte, con servicios incluidos como chef privado y mayordomo, afternoon tea diario, desayuno al momento, cenas a medida, servicio de té y café, minibar... La sensación permanente es la de sentirse en el mejor de los hogares, tal es la delicadeza y calidez de la atención recibida.

Igualmente, Hermitage Mountain Lodge incluye guía privado de esquí, servicio de entrega de forfaits de esquí y material para practicar este deporte. Alojarse en este lodge tan especial también proporciona el acceso libre al resort de 5* Sport Hotel Hermitage & Spa y a su irresistible Sport Wellness Mountain Spa, a su gimnasio y al Kids club para niños entre 4 y 12 años.

En Hermitage Mountain Lodge Borda Calbó está volcada la excelencia y buen hacer de la que disfruta el resort de 5* Sport Hotel Hermitage & Spa, miembro de The Leading Hotels of the World.

Andorra se presenta como el destino ideal para una escapada en cualquier momento del año, dadas las infinitas posibilidades que ofrece su exuberante naturaleza: senderismo, baños de bosque, paseos con raquetas, esquí, barranquismo, ecoturismo, wellness... A ello hay que sumarle los atractivos de establecimientos como este nuevo y lujoso Hermitage Mountain Lodge Borda Calbó, que ofrecen alta gastronomía, atención privada y familiar, relax y un elevado confort. El espacio ideal para vivir una experiencia de ensueño.