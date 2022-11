Berger de Ossiano: "Duabi es el mejor crisol de respeto donde todos tienen una oportunidad"

Dubai es una ciudad que continúa evolucionando y creciendo exponencialmente como un destino turístico global líder. Siempre comprometida a elevar siempre el listón con nuevas ofertas, experiencias y atracciones que atraigan a la próxima generación de viajeros. De hecho, ofrece una oferta de destino diversa: numerosas experiencias gastronómicas, artísticas y de entretenimiento, deportes y fitness, compras y sí, la gastronomía es una de las patas centrales de su estrategia. Dubái fue votado como el destino favorito del mundo para los amantes de las ciudades y ocupó el puesto cuatro para los "amantes de la comida" en los premios Travellers Choice Awards 2022 de Tripadvisor.

La ciudad cuenta con uno de los restaurantes más impresionantes donde pasar una velada fascinante. Ossiano es el lugar de moda por el telón de fondo que posee. Un acuario, que recubre las paredes desde el suelo hasta el techo, y que aparece en muchas guías de viaje.

A sus 36 años, Gregoire Berger ya se ha consolidado como uno de los chefs más innovadores de los Emiratos Árabes Unidos. El francés ha hecho que el restaurante reciba una estrella Michelin. Desde el momento en que se desciende por la escalera de caracol de mármol hasta este restaurante único, se sentirá fascinado.

El menú de Berger es una experiencia polifacética y multisensorial. El chef es consciente de que hay que apelar a los ojos tanto como a las papilas gustativas, y la presentación es parte integral de las historias que intenta contar.

Todos los ingredientes se obtienen de forma sostenible del océano o a menos de 50 kilómetros de la costa. Lo marino se refuerza con las vistas de Ossiano a uno de los mayores acuarios del mundo. Peces multicolores, rayas y tiburones se deslizan junto a la mesa de los comensales, contribuyendo a crear una experiencia totalmente inolvidable.

¿Podría decirnos de dónde es?

Vengo de Bretaña, que está en el oeste de Francia. Está en el mar y todo se centra en productos únicos y regionales. Bretaña, por supuesto, es más famosa por sus mariscos.

¿Cómo influyó crecer en Bretaña en su carrera como chef con estrella Michelin?

Es donde todo comenzó para mí como chef. Hoy en día, todo el mundo desea tener productos de cosecha propia. Recuerdo que en uno de los primeros restaurantes en los que trabajé ya teníamos nuestro propio jardín del que cosechábamos todas las mañanas. Mi recuerdo más fuerte de esto es la lubina que compramos viva al pescador por la tarde después de haber sido capturada en la mañana. El precio era de 5 € por kg, lo cual es una locura. El impacto en Ossiano ha sido tremendo y me di cuenta mucho después de que la Bretaña está en mi ADN.

¿Cuál es su motivación diaria?

Creo que lo más importante para mí hoy es poder expresarme y crear constantemente cosas nuevas sin límites. De esa manera, no es un trabajo, creo que es más como un estado mental, lo que hacemos es lo que somos. Esto es lo que nos mantiene motivados todos los días.

Puedes tener 100 chefs con el mismo producto, que van a hacer 100 cosas diferentes.

¿Cómo encontró su pasión por la cocina?

Hay dos factores principales. Creo que el primero fue, por supuesto, los productos y la increíble forma de transformar un producto crudo en una emoción. Ya sabes, desde los productos hasta los proveedores y la mesa, hasta el lado creativo de transformar algo. Puedes tener 100 chefs con el mismo producto, que van a hacer 100 cosas diferentes.

En segundo lugar, creo que hubo un momento, cuando compré mi primera cámara, fue unos cinco años después de convertirme en chef y comencé a tomar fotos de la comida. Desbloqueé otro lado de la comida y entendí que podía crear obras de arte a través de la comida. Ser capaz de contar una historia a través de mi comida es donde realmente me enamoré de la disciplina. Lo cual, por supuesto, llevó a la emoción.

¿Qué le llevó a Dubai? ¿Por qué esta ciudad?

Siempre he estado viajando. Dejé Francia cuando tenía 20 años y me mudé a Florida, Estados Unidos. Mientras esperaba para ir a Florida y trabajar en un restaurante con dos estrellas Michelin en España, conocí a un hombre que se convirtió en uno de mis mentores. Tuve la oportunidad de ir a Marruecos como chef después de pasar dos años en Estados Unidos. Mis padres se habían divorciado, y mi madre estaba en Marruecos, así que pensé que sonaba genial.

Fui a Marruecos y me casé, era el destino. Después, volví a París para trabajar en La Grande Cascade y mi esposa, que es marroquí, no se sentía muy bienvenida en ese momento en París, así que decidimos que sería genial mudarnos a Asia.

Queríamos mudarnos a Singapur. Ese era mi sueño en ese momento porque pensé que era un gran lugar para crecer, y me sorprendió la calidad de vida. Pero siempre escuché que era más fácil mudarse a Asia después de pasar tiempo en un entorno de habla inglesa como Dubai o Londres. Dubai estaba en auge en ese momento. Entonces, me dije que por qué no ir a Dubai. Encontré una oportunidad increíble donde me quedé por un año y luego vine a Ossiano. Pero sí, originalmente, Dubai estaba destinado a ser un puente para mudarse a Asia.

¿Qué le gusta de Dubai?

Para mí, es más como un hogar que muchos de nosotros recordamos. Siempre piensas que vas a venir por un año. Luego, tuve hijos. Luego me acostumbré a la oportunidad de tener éxito, y la vida que se tiene aquí Quiero decir que es una de las únicas partes del mundo donde hay oportunidades que vienen de la noche a la mañana. No hay límites, va súper rápido y hay un estilo de vida muy agradable y No mintamos, hay mucho dinero.

También es muy seguro para mi familia y para mis hijos porque, como todos los chefs, estoy trabajando constantemente. Recuerdo que París era, no diría peligroso, pero un poco difícil para vivir. Dubai no tiene este problema. Creo que es futurista, pero lo más importante es que todos viven juntos. Este es el mundo en el que quiero vivir, con las diferentes nacionalidades, religiones, colores, orígenes y tradiciones. Con respeto. Creo que Dubai es el mejor crisol de respeto donde todos tienen una oportunidad. A pesar de su pasaporte, religión, todo el mundo tiene una oportunidad.

¿Podría contarnos más sobre lo que hace que el paisaje culinario en Dubai sea único y qué es algo que la gente no sabe al respecto?

He estado viviendo aquí casi 10 años y he visto cómo el panorama culinario ha cambiado mucho. Hemos visto muchas marcas internacionales entrar y tratar de dar forma al panorama culinario aquí en Dubai. Desde la pandemia tengo la sensación de que hay muchas semillas, por semillas me refiero a chefs que vienen de todo el mundo y plantan sus semillas en el terroir de Dubai.

Cuando digo que el terroir no es necesariamente el suelo, sino la oportunidad, la mentalidad diferente, la libertad y luego crecer y crear un producto que es totalmente parte de su propio ADN. Por ejemplo, tomemos la semilla de tomate de Italia, si la plantas en Australia, tendrás el ADN de Italia creciendo en Australia, creando una especie de híbrido. Todos somos híbridos en Dubai con nuestras propias rutas culturales y luego creamos algo único.

Pero los que son los más singulares son los chefs locales que comenzaron aquí en Dubai en lugar de venir de afuera y traer su marca. Si llevas a Alan Ducasse al resto del mundo sabes que va a funcionar. Pero en Dubai, debes entender a los clientes, el equipo culinario y lo que la gente quiere. Creo que esto es único aquí en Dubai.

Podrías hacer cualquier cosa en Ossiano y va a funcionar porque la gente siempre se sorprenderá por el lugar en sí.

¿Qué inspira el concepto Ossiano?

Originalmente fue creado por el chef Santi Santamaría, muy famoso chef con tres estrellas Michelin. Por supuesto, estaba orientado alrededor del mar. Tenemos este acuario de 40 metros que ya no es realmente un acuario, es más como un océano en el que cenas. Por tanto, creo que el propósito era literalmente tener un lugar que sea impresionante, mostrando el acuario y Atlantis para el mundo.

Ahora, cuando llegué de nuevo al restaurante (tras un año y algo fuera), vi a Ossiano como un lienzo en blanco donde una de las paredes se movía constantemente y podía contar cualquier tipo de historias. Podrías hacer cualquier cosa en Ossiano y va a funcionar porque la gente siempre se sorprenderá por el lugar en sí. Pero creo que, es más, como dices que es un lugar de ensueño, es como viajar sin viajar. Cuando cenas, sabes que ya no estás en Dubai. Estás en un mundo submarino donde cualquier cosa puede suceder. Elegimos volver al océano con el menú que hemos creado y el vino que ofrecemos. Desde el primer día, quise respetar el origen de esta y al chef Santi Santamaría.

¿Por qué la gente debería venir a Dubai por Ossiano?

Creo que es genuino. Es un negocio como todo en la vida, pero esta no es la forma en que queremos tratarlo. Queremos que la gente entre en un teatro donde respetemos a las personas, su derecho a ser bien atendido a través de la comida, vino y servicio.

¿Qué hace que cenar en Ossiano y experimente?

Sabes que lo que es único para Ossiano es que no se trata del chef, se trata del invitado. No debemos contar una historia a la gente solo para dar contexto sobre el vino o los platos. El menú es muy personal en mi propia vida, pero no se trata de satisfacer mi ego. Quería contar una historia que fuera verdadera y para hacerlo tengo que contar mi propia historia.

Pero además de eso, queremos que las personas se relacionen con él y asegurarnos de que se relacionarán con una parte de su propia historia en él.

Y no debemos olvidar que Ossiano o cualquier tipo de restaurante en Dubai debe servir al mundo todas las noches. No es como si estuvieras en París, por ejemplo, o Tokio, donde vas a tener gente local cenando en su mayoría que entiende el terroir y el significado de todo. Aquí en Dubai necesitas crear algo que todo el mundo entienda.

Pero en Ossiano, estás entrando a través de Atlantis, y entrando en este restaurante independiente que está bajo el agua y te contamos una historia sobre Bretaña. Te invitamos a comer medusas, algas, no hay carne y bebes un dashi de una concha.

Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que las personas no se pierdan en algo con lo que no se relacionan? Quiero decir, si cenas en Ossiano y eres de Rusia o Serbia, digamos, entonces no tendrás muchos recuerdos relacionados con lo que te estoy diciendo. Mientras que descubrimos que los ingleses y los franceses entendían exactamente de lo que estaba hablando. Por eso, decidimos hacer esta narración para dar contexto a cada plato para asegurarnos de que el mundo lo entienda. Lo mismo con el vino. Esto es lo que lo hace único porque la gente te dirá que la comida es increíble, el servicio es increíble, pero lo que es diferente es la narración de historias. Lo que realmente eleva la experiencia es la escala de contar una historia fuerte que no solo se expresa por mi boca o mis palabras o que estoy casi, constantemente, en el suelo, sino que también la habitación está llena. Todo el servicio está apasionado por contar esta historia a la gente y hacer soñar a la gente.

Por tanto, esto es lo que hace que la experiencia sea inolvidable y única en Ossiano. Fuera de la hermosa vista, por supuesto, que es una gran ventaja de inmediato. Cuando la gente entra, se sorprenderá de inmediato. Incluso no estamos acostumbrados a la vista después de 10 años trabajando allí.

Siempre me he creído que la comida y el sabor son una cosa, pero ¿por qué no traer diferentes capas de emociones que crearán algo aún más grande?

¿Qué historia quiere contar a través de su menú degustación?

Sostenibilidad. Pero la sostenibilidad es un gran tema en Dubai, donde todo el mundo trata de utilizar productos locales. Personalmente, no siempre lo creo porque a veces los productos locales pueden tener mucho más impacto en el medio ambiente que los productos traídos de otro lugar. Por ejemplo, tenemos un plato usando langostinos donde lo utilizamos de forma completa, desde la cabeza hasta la cola, tenemos el plato en sí que se ha reciclado y nosotros contamos la historia del paisaje. Básicamente la comida nos ayuda a crear una especie de historia para que las personas se den cuenta de la relación con la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo pensaría, OK tomemos un producto que sea sostenible. Pero también es cómo puede impactar a las personas para asegurarse de que ellas mismas sean sostenibles, lo que tiene un mayor impacto.

Y de nuevo, la comida debe ser deliciosa. Siempre me he creído que la comida y el sabor son una cosa, pero ¿por qué no traer diferentes capas de emociones que crearán algo aún más grande? ¿Si pudieras oler? Y sentir la comida. Y no solo probarlo.

Por alguna razón, comúnmente pensamos que comer es solo comer. El propósito principal de un restaurante al principio es alimentarse y tener una gran experiencia. Pero cuando tomas un restaurante como Alchemists en Copenhague, es como tener el propósito de despertar los sentidos a través de la comida. Entonces, ¿por qué no usar este alimento para cambiar la mentalidad de las personas? Pero lo que quiero decir con eso es que podemos tocar a la gente y creo que cuando dejas Ossiano y te has sentido conmovido por su experiencia, es simplemente genial, ya sabes, es simplemente increíble.

¿Cómo describiría su relación con Danijela Tesovic, sumiller jefe? (también otorgado por Michelin)

La relación que tengo con Danijela es muy simple, es la relación que tengo con cualquiera que considero un talento. Ella sabe escuchar. Tiene mucha disciplina, pero es importante dar espacio a las personas. Me han dado espacio para ser yo mismo y ahora mi papel básicamente es ser mentor.

Danijela le da una dimensión y un cuerpo completamente diferentes al vino que está vendiendo. Ella observa a los invitados y luego interactúa con ellos.

¿Cómo describiría su espíritu de equipo?

Para empezar, siempre le digo a mi equipo lo importantes que son, lo que me dirás, sí, por supuesto que lo son. Pero como chef francés, desde el primer día me han dicho que son la segunda parte de la experiencia y que el chef debe brillar En Ossiano decidí hacerlo de manera diferente. Dar un lugar a los narradores para que no sean camareros, son actores, narradores y son importantes.

Una de las cosas que más me gusta de mi equipo es ser mentor de ellos, al menos con lo que sé.

¿Cuál es el proceso detrás del maridaje de alimentos y vinos?

El maridaje de vinos sigue lo que hago con el menú en que, en primer lugar, debe haber un comienzo y un final. En términos de degustación, debe tener sentido en todo momento, asegurándose de que no sea demasiado pesado asegurándose de que los invitados no estén demasiado borrachos al final de la experiencia. Obviamente porque cuando tienes once platos y nueve o diez vasos, debes asegurarte de que los invitados se sientan bien. Esta es una de las principales cosas que buscamos.

Por supuesto, estamos buscando que la mayor cantidad posible de vino provenga de la costa de todo el mundo. Un desafío de Dubai es obtener ciertos vinos, lo que a veces puede ser un poco complicado. Pero le he pedido a Danijela, la sommelier principal, y al equipo que intenten encontrar maridajes inusuales, como una vieira con dashi combinada con un sake y un pescado blanco muy graso servido con vino tinto.

Una vez seleccionados los vinos, los compartimos con el director de bebidas lo que nos permite a todos aprender lo más posible unos de otros.

Por lo tanto, en cada maridaje tratamos de elevar la comida o complementar la comida y contar grandes historias, pero también sorprender a las personas en términos de la oferta. No se trata solo de tener Grand Cru y hacer un maridaje caro Es más cómo tratar de cavar dentro y encontrar la nota correcta, una nota sorprendente para acompañar la comida.

¿Podría contarnos más sobre el maridaje sin alcohol?

Viajé a Japón, Copenhague y Noruega, y me di cuenta de que estaban extremadamente avanzados en ofertas sin alcohol.

En Francia, que tiene una cultura del vino, obviamente, o incluso en Dubai, cuando vas y no bebes por ningún motivo ¿qué vas a conseguir en cualquier tipo de restaurante? La gente te servirá una especie de mojito lleno de azúcar. Nada que se combine con la comida, incluso si la comida es excepcional. Creo que deberíamos ser capaces de proporcionar algo diferente y cuidar a nuestro cliente.

Recuerdo que fui a Japón y alguien me dijo en Japón que han estado haciendo esto durante mucho tiempo porque salen y tienden a emborracharse muy rápido. Entonces, decidieron tener una especie de maridaje para crear un sentido de celebración, que no es solo un Bellini de fresa con una pajita en la mesa. Me sirvieron eso una vez y creo que es una vergüenza para cualquier tipo de experiencia gastronómica. Especialmente porque Dubai es un país musulmán, por lo que mucha gente no bebe, así que quiero respetar a la gente. Quiero decir, no todo el mundo tiene que beber. En 2022, en un mundo evolucionado, debemos ser capaces de crear algo diferente con un sentido de celebración. Por ello, el equipo del bar y Danijela participaron en la creación de un maridaje.

¿Puede hablarnos de un maridaje específico de comida y vino que refleje su visión del restaurante?

Danijela, la sommelier principal, es capaz de traducir la historia que estoy contando a través de los platos a su contexto que encaja perfectamente dentro del plato.

Tenemos un vino tinto maridado con pescado, es un vino tinto muy oscuro y el pescado es totalmente negro también. Tiene mucho cuerpo, es muy largo y profundo y llamamos a este plato "explorando las profundidades del océano". Por lo tanto, todo está relacionado, no solo con la comida, sino también con el cuerpo, el color, la historia y el origen estarán vinculados al plato en cada plato.

¿Cómo ha refinado Ossiano las percepciones de la gente sobre la buena mesa en Dubai?

La buena comida en Dubai no siempre ha sido tan popular. En general, la mayoría de las nacionalidades visitantes no estaban acostumbradas por su tradición a la buena mesa, solo hay unos pocos países que realmente tienen una buena comida fuertemente arraigada en su cultura.

En Dubai, lo que sucedía a menudo, en el pasado, era que los restaurantes abrían y el nombre o el concepto o ciertas cosas no funcionaban, y, desafortunadamente, la mayoría de las veces no generaban suficientes negocios y tenían que cerrar. La gente ya no comete este error. El Covid llegó y arrasó con muchos restaurantes que no eran sostenibles en términos de negocios, visión o autenticidad, diría yo. Luego, especialmente con la adición de la guía Michelin, vimos surgir nuevos chefs y sobrevivimos al tsunami, diría que porque nos habíamos hecho conocidos y confiados en la ciudad como un destino gastronómico.

Poco a poco, empezamos a ver gente viajando de todo el mundo para probar Ossiano. Teníamos esta clientela incluso en 2016, así que diría que fue bastante vanguardista.

¿Cómo planea elevar aún más la experiencia gastronómica en Ossiano?

Esa es una buena pregunta. Creo que tratar de obtener dos estrellas Michelin o tal vez incluso tres será un objetivo. Queremos trabajar constantemente hacia la sostenibilidad y encontrar formas de educar a las personas. Digamos que dar forma al diamante de la identidad para que sea lo más afilado posible.

Eso sí, buscar nuevos talentos e intentar ser lo más inclusivo posible como restaurante. Estamos buscando contratar a algunos colegas con discapacidades en la cocina y el servicio y convertirnos más en un proyecto humano en lugar de solo un restaurante.

Siempre digo que quiero que Ossiano sea un lugar de reunión. No quiero que sea un lugar donde la gente simplemente venga y coma. Es un lugar real en Dubai, donde suceden cosas, donde la gente siente, donde nos reunimos, un lugar con espíritu humano. Hoy en día, con las redes sociales y todo, nos hemos vuelto extremadamente antisociales. Siempre les digo a mis invitados todas las noches, están aquí por tres o cuatro horas, quiero que la gente deje sus teléfonos y quiero que se miren. Tenemos un plato llamado 'En el camino a la nostalgia' y es un reloj con el tiempo retrocediendo.

Estamos trabajando para crear una experiencia completa para impactar al huésped antes y después de salir del restaurante.

¿Cuántas nacionalidades tiene trabajando en su equipo?

En Atlantis hay más de 80 nacionalidades y en Ossiano creo que hay 15 o 16, pero está cambiando constantemente.

¿Cuál es su restaurante favorito en todo el mundo y por qué?

Tengo la suerte de haber cenado en algunos restaurantes increíbles de todo el mundo. Tokio, NYC o Estocolmo. Por supuesto, hay aspectos destacados en cada ciudad, ya que cada una ofrece una cocina única, un servicio y una forma de manejar al huésped. Dicho esto, diría que mi recuerdo más eterno fue de L'Effervescence en Tokio. Tenía dos estrellas cuando estuve allí en 2016, y hace un año recibió la tercera. Esta experiencia realmente cambió mi vida y es una gran inspiración en cuanto a cómo cocino hoy. Me dio la idea de que el servicio es tan importante como la comida y la clave para una gran memoria culinaria es contar historias. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo cada curso. Entré en ese restaurante a las 12 pm y salí a las 4 pm y cuando salí, honestamente sentí que me habían capturado y retenido durante días. Mi mente estaba volada, y simplemente perdí todo sentido del tiempo. Fue un cambio de vida. Ni siquiera puedo comenzar a explicarlo. También mencionaría a Per Se en Nueva York por sus productos. Todo lo que comes allí es simplemente alucinante. Un guisante es el mejor guisante que has comido.

¿Y en los Emiratos Árabes Unidos?

Esa es una pregunta difícil. Con toda honestidad, una experiencia gastronómica memorable para mí es una con un gran servicio, comida deliciosa y un ambiente cálido y cómodo donde puedo pasar tiempo con mi familia y niños pequeños. Probablemente cene en Bombay Bungalow en JBR más que en cualquier otro lugar de Dubai. ¡Es consistentemente genial! 3 Fils también son uno de los favoritos. Porque hacen que lo complejo sea simple.

¿De dónde saca sus influencias?

Todo me inspira. Arquitectura, poesía, el acuario de Ossiano, colores, formas, texturas, música: me encanta la música rap. Comparo a uno de mis artistas de rap favoritos, Furax Barbarroja, con un chef con tres estrellas Michelin porque cuanto más escuchas una de sus canciones, más entiendes lo que está diciendo y más te das cuenta de lo perfectamente que está hecha: hay capas y capas en sus composiciones y es solo después de haber escuchado una 50 veces que te das cuenta de lo poderosa que es. Su música es muy personal y no sigue ninguna regla; Eso es porque con el arte real no hay reglas. También estoy muy influenciado por la belleza. Quiero que todo tenga un sentido de belleza y siempre quiero recrear ese momento en el que ves algo verdaderamente hermoso por primera vez.

¿Cuál es su ingrediente local favorito?

Zumaque. No lo uso mucho, pero me encanta. Es un ingrediente muy particular para el Medio Oriente y eso me gusta.

¿Y su ingrediente global favorito?

Alforfón. Un ingrediente tan simple, pero es como volver a Bretaña cada vez que lo como. Fue una parte integral de mi infancia y evoca grandes recuerdos. Cuando era pequeño, cada vez que la familia celebraba algo, íbamos a comer crepes de trigo sarraceno a la crepería de mi ciudad. Simplemente asocio el sabor con una gran energía y momentos felices.

¿Qué le parece que la guía Michelin llegue a la región?

La guía Michelin que llega a la ciudad es el logro colectivo de empujar los estándares y los límites en la región y algo en lo que muchos de nosotros hemos estado trabajando durante algunos años. Elevando el listón, impulsando la sostenibilidad y la estacionalidad y desarrollando nuestro oficio y personalidad. La llegada de Michelin finalmente establecerá estándares más altos para la ciudad, trayendo consigo muchos talentos globales y finalmente dando a Dubai la posición que merece en la escena culinaria mundial.

¿Cómo se sintió al recibir una estrella Michelin?

Hemos estado esperando esto durante tanto tiempo. Es un gran logro y un testimonio del incansable trabajo duro del equipo. Esperamos con ansias el próximo año, modificamos lo que hay que ajustar, y continuaremos elevando el listón para impulsar a Ossiano como uno de los restaurantes líderes en el mundo.