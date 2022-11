Una experiencia culinaria diferente para despedir el año, la propuesta de ISA en Four Seasons Hotel Madrid

A punto de cumplir un año desde su apertura, el place to be del momento promete cautivar durante las navidades a aquellos que buscan una propuesta diferente con la que dejarse sorprender durante las fiestas. Su oferta gastro de inspiración asiático-mediterránea y una carta líquida con indescriptibles cócteles de autor se postula como hotspot donde celebrar cenas de empresa y fiestas privadas. Cinco ambientes diferentes y privatizables, Dj en directo de martes a sábado y un concepto sublime de gastronomía y coctelería configuran el espacio perfecto para disfrutar.

Para ello, del 25 de noviembre al 8 de enero, ambos incluidos, ISA ofrece la posibilidad de organizar cenas de empresa y fiestas privadas con dos opciones de menú: coctel (49€/personas) donde no puede faltar la mejor selección de nigiris, un clásico del restaurante, tartar de atún picante, croqueta tigre con kimchi y tartar de langostino, entre otros, y como no, sus icónicos mochis de pistacho, frambuesa y mango. Para aquellos que prefieran un menú cerrado en mesa, disponen del Menú Kaiseki (68€/persona) que incluye 8 pases donde se podrá degustar, entre otros, de una selección de nigiris, los Jhonny Ru-Olls de carpaccio de ternera, tempura de espárragos y foie o una melosa y sabrosa costilla de angus demi-glace. Para terminar, no puede faltar el toque dulce con unos mochis de pistacho, frambuesa y mango y su Lava Cake de chocolate y matcha.

Además para aquellos que quieran disfrutar de una Nochevieja diferente y con una propuesta gastro nada convencional, ISA ofrece un Menú Especial Nochevieja (295€/persona) que reúne lo mejor de su gastronomía asiático-mediterránea:

También disponen de versión vegetariana para aquellos que no deseen carne o pescado. Para despedir a lo grande el 2022, quienes decidan vivir la Nochevieja en ISA tendrán acceso exclusivo a la posterior Fiesta de Año Nuevo, que se alargará hasta la madrugada en uno de los majestuosos salones de banquetes de Four Seasons Hotel Madrid. La fiesta más sofisticada y vibrante de Madrid contará con el DJ Mickey Dastinz, un artista de República Dominicana que ha creado una sesión exclusiva para el hotel y a quien acompañaran diferentes pases de violinistas y vocalistas ofreciendo un entretenimiento en vivo único.