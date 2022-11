Coulson Limited Edition, una vista desde arriba hacia una buena causa

En Oris, están trabajando en una serie de frentes para llevar Change for the Better a nuestro planeta y su gente. Ahora están certificados como empresa independiente clima?ticamente neutra y trabajan con agencias pioneras para generar cambios que harán de este mundo un lugar mejor.

En ese sentido, han anunciado una nueva alianza con Coulson Aviation, la organizacio?n de extincio?n de incendios ae?reos li?der en el mundo. Juntos, Oris y Coulson Aviation han trabajado en el Coulson Limited Edition, una edición especial limitada a 1.000 piezas elaborado con fibra de carbono con una llamativa esfera naranja que simula el fuego.

Precursión de la aviación forestal antincendios

Coulson Aviation fue fundada en 1960 por Cliff Coulson como empresa maderera, pero bajo el liderazgo de su hijo Wayne, se ha diversificado en las u?ltimas cuatro de?cadas, principalmente en el a?rea de extincio?n de incendios ae?reos, utilizando tecnologi?a patentada e innovacio?n para brindar un alivio efectivo a emergencias sensibles al tiempo.

Con sede en Canada?, la organización Coulson Aviation envi?a pilotos, aviones y equipos a zonas afectadas por incendios forestales. En el verano del hemisferio norte, son principalmente EEUU y California; durante el verano del hemisferio sur, sus recursos se reparten entre Australia y Ame?rica del Sur. Su objetivo: dominar incendios, apoyar a los bomberos sobre el terreno y proteger vidas y el medio ambiente.

En detalle

Para conmemorar la importante asociacio?n entre Oris y Coulson Aviation, Oris presenta un reloj basado en el Big Crown ProPilot, inspirado en la innovacio?n y el audaz espi?ritu de las dos compan?i?as independientes.

Su sen?a de identidad es una ardiente esfera naranja en degradado, claro si?mbolo de los peligrosos entornos a los que se precipitan los valientes pilotos de Coulson, mientras la mayori?a se ve obligada a alejarse. Enmarca?ndola, destaca la caja de fibra de carbono, creada mediante un innovador proceso de impresio?n 3D patentado, nunca antes visto en relojeri?a.

Disen?ado por la prestigiosa universidad suiza ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), imprime simulta?neamente fibra de carbono y un poli?mero de alta calidad desarrollado en la industria aeroespacial, PEKK, entrelazados para crear un material ultraligero y extremadamente ri?gido. El proceso es tan preciso que puede corregir el patro?n del material, donde normalmente las cajas de reloj de fibra de carbono son aleatorias.

Completan el liviano perfil de alta tecnologi?a un bisel fijo de titanio en PVD gris, corona y fondo atornillados, y correa de tela negra. El reloj, movimiento incluido, pesa solo 65 gramos. "Su caja de fibra de carbono nace de un innovador proceso de impresio?n 3D patentado, nunca antes visto en relojeri?a". En su interior reside el tambie?n innovador Calibre 400 automa?tico de cinco di?as de la firma relojera.