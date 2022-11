Puri Martínez (Sensalia Labs): "Me di cuenta de que había una necesidad no cubierta en el mercado europeo y decidí crear mi propia línea"

Fundada en 2004 por Puri Martínez, Sensalia Labs fue una de las primeras empresas en vender mascarillas faciales en Europa, mostrando una clara visión de las oportunidades del mercado y de la innovación. Consta de dos marcas con diferentes posicionamientos, Iroha Nature y Facialderm. En línea con su misión, traer del futuro los cosméticos que te ayuden a brillar por dentro y por fuera en cada fase de tu vida, desde sus inicios la empresa ha apostado por la innovación continua de sus productos y la promoción de la salud de la piel.

Otra de las claves de su éxito han sido sus ambiciosos planes de internacionalización. Desde 2009, la empresa no ha dejado de expandirse y actualmente está presente en más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Sudamérica y Oriente Medio. El año 2023 se presenta como un gran año de expansión, ampliando a nuevos mercados y creando nuevas líneas de productos. Puri Martínez nos cuenta las claves de su éxito.

¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo de la cosmética y cómo fundaste Sensalia Labs?

Prácticamente toda mi trayectoria profesional ha sido en el sector cosmético, primero creando departamentos de exportación internacional y luego creando mi propia empresa. De hecho fue durante un viaje por Asia cuando descubrí las mascarillas faciales en tissue. Por aquel entonces, eran un producto desconocido por el gran público y solo algunas marcas selectivas las ofrecían a precios desorbitados, mientras que para la mujer asiática formaban parte de su rutina de belleza. Rápidamente me di cuenta de que era una necesidad no cubierta en el mercado europeo y decidí crear mi propia línea para democratizar un producto reservado hasta entonces al público premium. ¡Y así es como nació Sensalia Labs!

Desde la fundación de los laboratorios, en 2004, la empresa no ha parado de crecer, aunque realmente fue en 2017 cuando las mascarillas vivieron su verdadero boom y con ello nuestra actividad empresarial. Algunas celebrities empezaron a usarlas, las redes sociales se comenzaron a llenar de fotos de mascarillas de todos los colores Fue una auténtica revolución, y hoy en día podría decirse que es el cosmético de moda. De hecho, según NDP Group, un 30% de mujeres utilizamos mascarilla facial. ¡Y esta cifra va en aumento! Incluso muchos hombres están empezando a incluirlas en su rutina de belleza.

Sensalia Labs fue una de las primeras empresas en vender mascarillas faciales en Europa, ¿Cómo lograsteis este hito?

Pues realmente sí fue un hito, y además temerario según algunos, porque siendo una start-up que empezaba desde cero, nos propusimos dar a conocer una categoría de productos desconocida en España. De hecho fuimos al primera empresa en traer el concepto a Europa. Como comentaba anteriormente, mi objetivo principal con las mascarillas faciales era no solamente democratizar el acceso a este tipo de cuidado facial, sino además el comunicar y educar al consumidor sobre sus múltiples beneficios cuando aún en España eran desconocidas. Nutritivas, iluminadoras, limpiadoras, purificadoras, détox, hidratantes, revitalizantes... Hay una mascarilla para cada necesidad y así lo quise, y quiero en la actualidad, comunicar.

Intentamos guiar al consumidor para escoger la mascarilla más adecuada para sus necesidades. Creo que nuestro éxito introduciendo la aplicación de las mascarillas faciales en las rutinas de belleza, radicó y radica en la actualidad, en una comunicación directa, clara y sencilla sobre cómo y por qué, debemos incorporar este producto a la rutina de cuidado diaria. Cuando en el mercado cosmético se introduce un producto desconocido por el consumidor, una voz experta es clave para guiar e informar sobre sus beneficios. Así pues, más allá de atender a las necesidades del distinto tipo de pieles y educar sobre este nuevo producto, el éxito de Sensalia Labs también se basa en contar con una rigurosidad científica tras cada producto. Ahora que el mercado está inundado de mascarillas faciales, seguimos siendo referente para nuestros clientes porque somos las únicas mascarillas con tests de eficacia que demuestran los beneficios de nuestras fórmulas exclusivas.

¿Cuál es el secreto para lograr el éxito internacional?

Como mencionaba anteriormente, considero que nuestro éxito internacional se debe al valor diferencial y a la rigurosidad científica que existe detrás de cada uno de nuestros productos, tanto de la marca Facialderm como la de Iroha Nature, además de la creación de cosmética limpia, bajo nuestros principios Clean Beauty. Gracias a ello nos hemos ido convirtiendo en expertos del sector lo cual nos ha permitido incidir en los múltiples mercados donde hemos podido ser percibidos como tal a través de la eficacia de nuestros productos, lo que se traduce en cada vez más prescriptores de la marca.

Aunque el verdadero secreto es el gran equipo humano que hace posible cada día que Sensalia Labs siga creciendo feliz.

¿Por qué se caracterizan vuestras marcas Iroha Nature y Facialderm?

Iroha Nature es la marca de Sensalia Labs focalizada en un público más joven y trendy que busca un cuidado express pero con resultados profesionales. Además, va dirigido a un público que busca una alta concentración de ingredientes naturales en sus productos cosméticos. La marca ofrece un cuidado de la piel completo, ya que cuenta con mascarillas faciales, corporales y de cabello, con más de un 95% de ingredientes naturales y fórmulas clean, libres de siliconas?, siliconas cíclicas, parabenos, sulfatos duros, aceites minerales, derivados del petróleo, fragancias sintéticas (> 1%), ftalatos, fenoxietanol, Acrilatos y plásticos, micropartículas, disruptores endocrinos, etanolamidas, formaldehidos y donadores de formaldehidos, PEGS (si contienen 1-4, dioxano) y filtros solares químicos.

Facialderm, en cambio, en sus inicios se centraba también en mascarillas, pero hoy por hoy es una marca de neurocosmética. Fusiona los últimos avances en neurociencia y cosmética para crear productos antiedad y antiestrés facial. Tenemos estudios que demuestran la conexión mente y piel, y el efecto nocivo que el cortisol provocado por el estrés ocasiona en la piel. Con Facialderm Advanced Neurocosmetics combatimos esos efectos.

Vuestra marca Facialderm ha sido una de las primeras gamas de cuidado de la piel basadas en la neurocosmética, ¿cuál es el uso de estas fórmulas a la hora de mejorar nuestra piel?

Facialderm es una de las marcas de Sensalia Labs, que en 2019 se presentó como línea Neurocosmética Antiestrés y Antiedad. Nació ya con vocación internacional y arropada por varios premios internacionales que destacaban su innovación y eficacia.

El término, y la base de la marca, la neurocosmética surge dada la necesidad de tener en cuenta el sistema nervioso a la hora de buscar cuidados específicos para la piel. Piel y sistema nervioso están muy relacionados, y es que los dermatólogos ven con frecuencia cómo el estrés afecta a la piel y al revés, las enfermedades de la piel a veces producen picor, nerviosismo y estrés. Esto se debe a que ambos órganos tienen un origen común y parten de la misma capa de células del embrión: el ectodermo.

La piel es un órgano receptor de sensaciones a través de los estímulos externos del medio ambiente directamente conectados al sistema nervioso central. La conexión entre cerebro y piel se lleva a cabo a través del circuito Neuroinmunoendocrino a través de neurotransmisores. La piel es a menudo el espejo de nuestro estado de ánimo mental y emocional. Muchas emociones se manifiestan a través de la piel: nos ponemos pálidos por vasoconstricción, nos ruborizamos por vasodilatación, sudamos, se nos ponen los pelos de punta La neurocosmética, por tanto, tiene como objetivo la aplicación de productos que mejoren el aspecto de la piel, dando especial importancia a la influencia que el sistema nervioso tiene en ella y ofreciendo una cosmética que tiene en cuenta la influencia del cerebro en el estado de la piel.

En consecuencia, la propuesta neurocosmética de Facialderm potencia estos estímulos relacionados con el bienestar y la energía y, en nuestro caso, poniendo foco en la reducción de los síntomas del estrés facial.

¿Cuáles son los productos de los que te sientes más orgullosa como fundadora de la marca?

Sin duda alguna me siento muy orgullosa de todas las mascarillas con tecnología tisú que hemos desarrollado desde la marca Iroha Nature, las cuales han sido testadas clínicamente para corroborar su eficacia. Probablemente de la gama de mascarillas destacaría los Parches SOS Granos con Ácido Salicílico, así como las distintas mascarillas para pies. Ambos productos debido a su innovación y eficacia que tanto me gusta destacar, así como sus principios activos que mediante una tecnología rompedora calan en la piel de las usuarias.

Por lo que se refiere a Facialderm, destacaría el Serum Booster Anti- Polución 05, por su carácter innovador en cosmética, de hecho, este sérum ha ganado el premio a la mejor innovación en productos de belleza anticontaminación en los Beauty Shortlist Awards 2021. Desde Sensalia consideramos este sérum como un producto ideal para combatir las agresiones externas que sufre la piel con la exposición continua a pantallas (luz azul) y la polución, dos factores con los que convivimos a diario y que, aunque resulten agresores invisibles, si afectan en profundidad el estado saludable de nuestra piel. Conscientes de ello, ideamos este sérum para lograr un efecto súper hidratante y détox, que favorece la reparación y regeneración de las células de la piel, retrasando el proceso de envejecimiento. Su composición combate y revierte los efectos de la contaminación, así como la acción de los radicales libres y metales pesados. Por lo tanto, protege la piel durante el día de las agresiones externas.

¿Vuestros cosméticos son Cruelty Free?

Desde Sensalia Labs siempre defendemos un concepto de belleza natural y auténtica, que aparte de incluir fórmulas clean potenciadas con ingredientes naturales, te haga sentir bien en tu piel, respetándola y cuidándola mientras se respeta y cuida el medio ambiente. No sólo las fórmulas son clean y sostenibles, sino que los materiales que utilizamos lo son. Por ejemplo, el tejido de nuestras mascarillas es biodegradable y procedente de plantaciones sostenibles. Además, compensamos la huella de carbono emitida a la atmósfera, mediante la reforestación.

En línea con el valor Cruelty Free, en 2021 la marca Iroha Nature, fue certificada por la organización internacional People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), con los sellos Global animal test policy, atribuido a marcas que no testan en animales, y Global animal test policy and vegan, para productos que cumplen esos requisitos y cuyos productos están libres de ingredientes de origen animal. La certificación acredita que todos los productos son libres de maltrato animal. Esto garantiza no solo que el producto ha sido fabricado sin crueldad animal, sino que además no se ha realizado experimentación animal ni se realizará en un futuro. Eso incluye todo el proceso, desde los ingredientes hasta el producto final, en todas sus fases.

Es importante comentar que cualquier producto cosmético que se comercializa en Europa es por defecto Cruelty Free, pues la ley europea prohíbe testar productos en animales. En nuestro caso obtener el certificado PETA fue especialmente importante para la expansión en Estados Unidos y otros mercados internacionales donde sí se permite este tipo de prácticas y donde queríamos destacar nuestros valores Cruelty Free.

¿Cuáles son vuestros planes y objetivos de futuro? ¿Dónde ves a la empresa dentro de cinco años?

Desde Sensalia Labs abordamos el futuro con optimismo y realismo. Nuestro principal objetivo es seguir creciendo y llegar a nuevos mercados internacionales con nuestras dos marcas, así como mantener los altos estándares de eficacia hacia las consumidoras y fieles a nuestros valores empresariales. Nuestra ilusión es seguir escuchando a nuestras consumidoras y creando productos que cubran sus necesidades con nuestra cosmética clean y eficaz.