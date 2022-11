Only YOU Hotels e iryo crean el primer vagón de la conexión: Singular Only YOU Hotels

Descubrir una nueva forma de viajar, basada en la conexión y las emociones. Es la filosofía de Singular Only YOU Hotels, el primer vagón creado por Only YOU Hotels e iryo, fruto de la unión natural entre dos compañías que comparten los mismos valores, ideas y filosofía, una apuesta por conectar a pasajeros, destinos y ciudades.

Partiendo de la aspiración conjunta de aportar valor a la experiencia de los usuarios, socializar, descubrir y conectar, el vagón está concebido como un espacio de intercambio entre los pasajeros.

Un espacio que incita al intercambio de experiencias

El vagón Singular Only YOU Hotels, un espacio donde se pretende que los viajeros sean el centro y que disfruten de un viaje en el que desconectar de los dispositivos y conectar con las personas. El propósito detrás de la iniciativa es que se dé el intercambio de experiencias entre las personas, es decir, la conexión.

Juan Serra, director general de Only YOU, respecto a la filosofía de marca y por qué han decidido apostar por esta alianza con iryo: "Este proyecto nace desde el corazón de Only YOU Hotels y tener como compañeros de viaje a otra compañía, como es iryo, que comparte los mismos valores y filosofía es un éxito, al final, tenemos el mismo objetivo, que nuestros viajeros conecten. En el epicentro de nuestros hoteles, en los lobbies, nacen estas conexiones. Ahora, continuarán en el vagón Singular Only YOU Hotels de los trenes iryo. Ahora es el momento para que la gente desconecte para volver a conectar".

Veintiún asientos con nombre propio

Para incitar a la conexión entre los viajeros, los asientos del Singular Only YOU Hotels tendrán nombre propio. Veintiún representantes del mundo de la cultura, la gastronomía, el arte o el tejido empresarial han querido subirse al vagón y ser compañeros de viaje de quién comparta trayecto.

La actriz y modelo, Laura Sánchez, el estilista Eduardo Navarrete y el repostero Oriol Balaguer, entre otros, se suman a la colaboración de forma que cada uno de sus asientos alojará un vídeo al que se podrá acceder por código QR en el que contarán su experiencia en un viaje, el cual, de un modo u otro, les cambió la vida. Y es que, desde Only YOU se cree en la idea que cuando se inicia un viaje, por corto que sea, nunca se vuelve igual.

Veintiuna personas que, durante 6 meses tendrán la oportunidad de contar a los viajeros la importancia de conectar, de conocer y de dar oportunidades. Pasado el medio año, estos 21 cederán sus asientos a otros 21 nombres, los cuales seguirán inspirando a más viajeros con nuevas historias.

Una manera de viajar basada en la conexión

La cadena hotelera Only YOU Hotels se posiciona como un referente innovador en el sector urbano a través de un concepto de hoteles que unen el servicio propio de un hotel, con las últimas tendencias de espacios lifestyle de las grandes ciudades cosmopolitas.

Actualmente, el grupo cuenta con cuatro hoteles, dos ubicados en Madrid, uno en Valencia y otro en Málaga, en los cuales, sus lobbies son algo más que recepciones para acceder a las habitaciones, sino que son puntos de encuentro entre los viajeros que visitan la ciudad y, lo más destacado, entre residentes de las ciudades, al disfrutar de toda la oferta gastronómica, de ocio y servicios que ofrecen los espacios.

La nueva era de la movilidad

iryo es el primer operador ferroviario privado español de Alta Velocidad que cuenta con trenes nuevos de última generación. Empezando el próximo 25 de noviembre con el trayecto Madrid – Barcelona, operará en las principales rutas con los trenes más sostenibles, silenciosos y rápidos, uniendo Madrid con Zaragoza y Barcelona; Levante (Alicante, Valencia, Cuenca) y Andalucía (Córdoba, Sevilla, Antequera y Málaga).

La compañía, igual que Only YOU Hotels defiende la conectividad, no sólo entre ciudades, sino también entre personas. Algo que se vivirá en el vagón, con distintas experiencias que irán sucediendo en los trenes, y también en Casa iryo.

Y es que, en palabras de Victor Bañares, director general de iryo: "Uno de los valores principales de iryo es la conexión. Pero más allá de la conexión entre ciudades, que es algo obvio, para nosotros, el centro son las personas y conseguir este enlace que se establece entre ellas. Por eso nos hemos convertido en compañeros de viaje de Only YOU Hotels ya que ambas marcas acompañan al viajero durante su trayecto, le inspira y le guía".

Casa iryo es un nuevo concepto de sala de espera donde los viajeros del vagón Singular Only YOU Hotels, Infinita y Singular Empresas podrán disfrutar en exclusiva. Ubicada en Only YOU Atocha, a escasos metros de la estación de Atocha, los viajeros encontrarán un área de descanso, de reuniones o para poder tomar un café con toda la comodidad y cuidado propios de los espacios de los hoteles Only YOU. Así, todos los pasajeros que viajen en el Singular Only YOU Hotels podrán sentirse como en casa y disfrutar de un momento de máximo confort antes de embarcarse en su próximo viaje.