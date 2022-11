El método definitivo para cambiar de estilo de vida y mejorar nuestro bienestar físico y mental

El balneario asturiano de Las Caldas ofrece médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores personales y esteticistas, además de todo el equipamiento necesario para que sus usuarios puedan conseguir sus objetivos en una semana sin moverte del centro.

Cada vez son más los españoles que buscan mejorar su salud y bienestar físico y mental, sobre todo tras el confinamiento, pero la gran mayoría no encuentra el momento o la manera efectiva de lograr resultados definitivos que les hagan cambiar realmente de estilo de vida, bien por tiempo, motivación y otras muchas veces por falta de asesoramiento profesional.

Es por ello, que Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels, paraíso wellness asturiano, se posiciona como centro de referencia con sus programas deportivos para todas aquellas personas que busquen un centro con todo el equipamiento para realizar todo tipo de actividades físicas y deportes guiado en todo momento por asesores profesionales para conseguir mejorar sus objetivos y rendimiento en tan solo una semana sin tener que salir del centro.

¿Qué ofrece Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels?

Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels, situado en pleno corazón de Asturias, a tan solo 8 km de su capital, Oviedo, es un balneario histórico abierto desde 1870, lo que lo convierte en el centro de referencia wellness-eco termal, ya que cuenta con aguas mineromedicinales que brotan de su manantial y que utilizan en algunos tratamientos de belleza y también como medicina deportiva para tratar ciertas dolencias y/o enfermedades.

Sus imponentes instalaciones con dos hoteles de 4 y 5 estrellas rodeadas de un paisaje verde de ensueño, dan lugar a un complejo wellness con un circuito privado de spa dentro de su Balneario Real, servicios de nutrición, medicina deportiva de alto rendimiento, acupuntura, medicina estética, yoga, midfullnes, meditación, alta gastronomía y el centro Aquaxana, un espacio para todos los públicos con más de 800 metros cuadrados de piscinas de diversas formas y tamaños, áreas de hidroterapia y de relax para adultos y niños.

Además de todo esto, cuentan con sus programas deportivos con un equipo cualificado de profesionales propios dentro del centro desde entrenadores personales, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas y esteticistas para que puedan guiarte y ayudarte a cumplir tus objetivos de una manera totalmente personalizada durante tu estancia.

Programas deportivos

El objetivo de los programas deportivos es ayudar a conocer mejor el funcionamiento del cuerpo para crear rutinas de entrenamiento que realmente nos funcionen para conseguir los objetivos que buscamos.

"Muchas veces nos matamos a entrenar y no conseguimos los resultados esperados. Este programa sirve para guiar y enseñar a descubrir el placer de la actividad física a aquellas personas que nunca han hecho deporte, a enseñar mejores rutinas de entrenamiento y posturales a aquellas que llevan tiempo practicándolo, pero que no consiguen los resultados que desean, y también a profesionales que desean aumentar su capacidad y rendimiento. Todo ello adaptado a las necesidades de cada huésped, como siempre y con un equipo me?dico y de entrenadores personales de Las Caldas Health and Wellness", explica Marina López, responsable wellness de Las Caldas.

Los programas deportivos están diseñados para una estancia mínima de 6 noches/ 7 días para que los clientes puedan realmente notar un cambio y unos resultados e incluyen régimen de pensión completa, acceso a todas las instalaciones del hotel, bebidas terapéuticas naturales, dos consultas médicas (al inicio y al final del programa), un reconocimiento general de salud, 2 consultas nutricionales, prueba de esfuerzo, un check up energético y sesiones de belleza en torno a la acupuntura, hidrofangos con agua termal, Indiba, un tratamiento facial y actividades complementarias como charlas, paseos dirigidos y aquagym.

¿Qué incluye este programa en especial?

Dieta "Biolight" según prescripción, test de idoneidad deportiva, 3 sesiones de entrenamiento personal, valoración fiosioterapéutica, una rutina de entrenamiento personalizada durante los 6 días, 2 circuitos de recuperación en el agua, una sesión de watsu, 4 hidrofangos, 4 tratamientos corporales bionergéticos y 3 sesiones de Indiba.

El precio del Programa Fitness es de 3.500 € por persona, en habitación doble durante una estancia de una semana completa

Además de los programas deportivos, Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels ofrece también sus programas detox enfocados en tratamientos de belleza, adelgazar, desintoxicarse o incluso en dejar de fumar.