Fernando Canales de Etxanobe: "La gastronomía se dirige hacia donde se dirige el mundo, hacia donde se dirigen los coches"

El chef Fernando Canales se unió recientemente a un menú a ocho manos inspirado en Brugal 1888: El Ron Gastronómico. El menú ha supuesto el pistoletazo de salida de Brugal 1888: El Ron Gastronómico, una ruta gastronómica por más de 60 locales de hostelería en el territorio nacional, que se prolongará hasta febrero de 2023. Fernando Canales fue el encargado de unos macarrones de pichón, con crema de boletus y jerez y de un gratinado de piña con panela y ron.

Canales está enamorado de su profesión. Dirige Etxanobe desde 1998, ahora desdoblado bajo el nombre de El Atelier y La Despensa de Etxanobe. El bilbaíno cuenta con una Estrella Michelín y dos Soles de la Guía Repsol, entre muchos otros reconocimientos. Se ubica en una antigua fábrica de vidrieras, en pleno centro de Bilbao, que aún conserva alguna reliquia de su pasado.

La propuesta, construida en base al mejor producto, llega a la mesa con unas presentaciones muy elaboradas. Propone un viaje gastronómico de eso que no suelen olvidarse.

¿Un chef como tú tiene tiempo? o ¿estás dedicado solo a tu proyecto?

Yo, personalmente, sí tengo tiempo. Saco todos los días dos horas y media o tres horas para poder surfear, depende de las condiciones del mar. En principio, de siete días que tiene la semana, cinco días surfeo. Me da una energía tremenda, me gusta muchísimo. Me organizo bien. Además, me gusta mucho la lectura, me inspiro mucho con los libros, con ensayos, me hace crecer y me hace encontrar argumentos nuevos de creatividad y de comunicación.

Estás considerado como uno de los quince mejores chefs españoles, ¿qué opinas?

Bueno el ranking de los mejores cocineros siempre es falso Hay personas increíbles con una ilusión, con mucho talento, sobre todo la gente joven que vienen con muchas ganas, están mucho más estimulados, son más inteligentes La selección natural de los mejores chefs es mejor ahora que en mi época, porque había más gente que se dedicaba a esto. Y la verdad es que no coincido nada en que sea, para nada, de los mejores chefs, sino que aprender de los que vienen detrás me gusta muchísimo, la verdad.

¿Qué propuesta gastronómica ofrecéis?

Nosotros en Etxanobe proponemos una propuesta gastronómica basada en el producto, en el producto local, sobre todo en el pescado. Buscamos productos que sean muy frescos, los cocinamos de una manera con muchísima sensibilidad, recién hechos, que es una magia en la cocina. Lo recién hecho es impresionante. Y tratamos de que detrás de cada plato se nota que hay la mano de una persona que está cocinándolo con mucho cariño, esta es la filosofía general. Tenemos unas carnes también excelentes.

Hay que recordar que en Etxanobe cocino yo, que llevo cuarenta años en la profesión, cocina Mikel Población, que es mi socio y que lleva treinta y siete años en la profesión, cocina Raquel, que lleva diecinueve, y cocina gente joven que viene por detrás con mucha ilusión, con mucho talento, como Iván Y realmente es una cocina en la que, insisto, tratamos de que se note que detrás de cada plato hay la mano de una persona que está amando lo que hace.

Fernando Canales de Etxanobe: "La verdad es que no sería capaz de definir con un solo sabor mi cocina"

¿Cómo definirías tu cocina?

Nuestra cocina es una cocina en la que hay muchas técnicas, porque tenemos guisos, tenemos asados, marinados, verduras Tenemos una cocina en la que tocamos muchos palos y que normalmente agrada a la gente. No hay muchas mezclas, cuando cocinamos algo tratamos de que haya uno o dos productos que combinen bien, no más. Tratamos de que esos productos estén hechos al día, que tengan mucha magia, y, sobre todo, buscamos mucho la percepción del cliente para que realmente lo que estamos haciendo llegue de una manera determinante, que es lo que estamos buscamos.

¿Serías capaz de definir con un sabor tu cocina?

La verdad es que no sería capaz de definir con un solo sabor mi cocina. Podríamos decir que el sabor podría ser un sabor sentimental. En la cocina hay dos tipos de sabores. Por un lado, el emocional, que es lo que provoca que tengas una emoción. Si te pones hielo en la mano tienes emoción del frío, si comes algo amargo tienes una emoción de rechazo, si ves un paisaje nuevo tienes una emoción de entusiasmo

Y luego está el sentimiento, cómo nosotros manejamos en nuestros recuerdos, en nuestra mente, en nuestra personalidad, esas emociones. Y ahí es cuando el sabor se convierte en sentimental. El ejemplo máximo es: si tu comes un flan que te hacía la monja en el colegio y que encima te insultaba, pues ese flan te sabe mal; y la misma receta hecha por tu abuela, que te trataba con cariño y con mucho amor, pues te sabe bien. Siempre hay un factor cultural, de lugar, de recuerdo vinculado a la comida, y ese es muy importante.

¿Cuál fue tu primer sueño cumplido?

Mi primer sueño cumplido fue coger mi primera ola con 50 años. Ya tengo 60 años, nací en 1962, y hace diez años me propuse cumplir mi sueño que era poder surfear.

Yo no pude surfear de joven porque, para empezar, las condiciones para surfear, las condiciones de clima, de ola, de fuerza de mar, no se conocían, y entonces había que esperar a que las horas fueran buenas y había que tener mucho tiempo libre, que yo no tenía. Además, las tablas y los trajes eran muy caros Gente de mi entorno con más recursos económicos que yo surfeaba. Nosotros éramos cinco hermanos y mi padre, cuando terminé de estudiar hostelería, me dijo: "hijo mío, búscate la vida", y buscarte la vida no te da tiempo para surfear.

Y cuando tuve 50 años decidí cumplir mi sueño que es surfear, gracias a una persona que me ayudó muchísimo, Javi Zuazo, un profesor de surf – que ahora le gusta mucho la cocina y que colabora conmigo- que tuvo la paciencia, y yo tuve el tesón de intentarlo. El día que cogí mi primera ola fue algo inolvidable.

¿Quiénes fueron tus maestros?

Mis maestros en la cocina fueron: a nivel de ejemplo, de persona ejemplar, fue Pedro Subijana, fue impresionante; a nivel de actitud en la cocina fue Franciss Ducasse mi primer maestro en Francia en un restaurante en Las Landas, que ya no existe, se cerró, y que fue casualmente el sitio donde comenzó el famoso Alain Ducasse. Él y yo empezamos a cocinar en el mismo sitio de prácticas, y ahí me enseñó una frase mágica que es: "Las cosas hay que hacerlas como Dios manda', una forma muy severa de hacer las cosas bien.

Y a nivel de hostelería fue Jesús Santos de Goizeko Kabi, fue mi gran maestro y gracias a él pude desarrollar una hostelería de éxito, que es la que ahora mismo me permite hacer surf, agasajar a mis clientes, cuidar de mis empleados y ser feliz en mi trabajo.

¿Hacia dónde crees que se dirige la gastronomía?

La gastronomía se dirige hacia donde se dirige el mundo, hacia donde se dirigen los coches. ¿Los coches cómo van a ser? ¿Van a ser eléctricos? Sí ¿Híbridos? También ¿De gasolina? También. La variedad. La cantidad de variedad que hay en el mercado es impresionante. La gastronomía se dirige exactamente a eso, a una variedad infinita, a muchísimas opciones, a una gran mezcla. Pero al final la que dura es la de calidad, la que el cliente quiere repetir, y eso es la clave del éxito: que el cliente cuando venga quiera volver.

Fernando Canales de Etxanobe: "Cuando voy a comer a un sitio siempre acabo sacando conclusiones positivas e inspiradoras"

¿Algo que nunca puede faltar en tu cocina?

Lo que nunca puede faltar en mi cocina son las ganas y la ilusión de que el cliente sea feliz. Es una actitud, no es un producto, no es una sartén, no es un chorro de limón. Es que la persona que está cocinando diga: "caramba, qué oportunidad tengo de hacer feliz al de enfrente". Ese es el ingrediente máximo. Amor, atención, cariño. Porque atención es amor, atención es amor para la cajera del supermercado, atención es amor para el perro, para tu mujer, para tu hija.

Esa es la clave: atención es cariño, y eso es lo nunca puede faltar en la cocina.

¿Cómo ha evolucionado tu cocina durante estos años?

Pues en el Etxanobe estoy yo y está Mikel Población también, que llevamos juntos 35 años, consensuamos las cosas y tenemos muchos puntos en común. Y la cocina ha evolucionado un poco en función de nuestro gusto, desde la infancia -que es un gusto por de la cocina de Bilbao-, desde el producto local que nos entusiasma (los txipirones, la merluza, la salsa vizcaína, todos los pesados ), y luego hemos ido viajando por todo el mundo y hemos encontrado pequeñas cosas que nos han inspirado y nos han hecho pensar que ese gusto que tenemos unido al producto local puede ser mejor.

El ejemplo máximo es el sumac. Nosotros fuimos al Líbano a un hotel que se llama Phoenicia, el dueño del hotel vino a comer y le regalé unos guisantes lágrimas, lo entendió que era un regalo especial y nos invitó a cocinar allí. Allí conocimos el sumac, que es una especia libanesa que da mucho frescor y la aplicamos a un atún que cocinamos al momento y que se ha convertido en un plato espectacular.

Ese sería el totem de la cocina que nosotros tenemos ahora: un producto que nos gusta mucho, un algo que hemos encontrado que lo ensalza, que lo hace mejor, y la combinación de esos viajes que hemos hecho por el mundo unido a nuestra cultura, nuestro sabor y a la servidumbre que tenemos por la cocina recién hecha, que para lo bueno o para lo malo es una de las claves del éxito de Etxanobe.

Fernando Canales de Etxanobe: "En cuanto crucéis la puerta de Etxanobe os vais a encontrar un equipo de sala que está emocionado y que quiere contagiaros el proyecto".

¿Qué chefs te inspiran a la hora de crear nuevos platos?

En realidad, no hay ninguno concreto. Yo voy a comer a sitios y me entusiasmo con la gente que me proyecta esa pasión, ese punto, esa sensibilidad Ese que lo ha probado y ha dicho "joe, que bueno está, lo voy a compartir con otros".

Me gusta mucho Nacho Solana, me gusta muchísimo Dani García, me gustan chefs catalanes como el de Comerç 24, me encanta el chef Marcelo Tejedor de Santiago de Compostela. Hay unos tíos que tienen un talento, que tienen sensibilidad, que tienen algo especial, que tienen magia, que me gustan y que me inspiran. Pero, en general, también me inspiro con gente nueva que está empezando, que tiene un algo diferente. Realmente, cuando voy a comer a un sitio siempre acabo sacando conclusiones positivas e inspiradoras.

¿Qué nos encontramos cuando vamos a Etxanobe?

En cuanto crucéis la puerta de Etxanobe os vais a encontrar un equipo de sala que está emocionado y que quiere contagiaros el proyecto. Un proyecto para que disfrutéis, para que lo paséis bien, para que recordéis el día, y que penséis que ha merecido la pena venir. Vais a encontrar una cocina que no os va a defraudar, una cocina hecha al momento, con un grandísimo producto, riquísima, y que tiene un sentido lógico del sabor de las cosas.

Os vais a encontrar a una sumiller, joven y maravillosa, Ángela, que ama su trabajo y que lo proyecta en cada copa que sirve; unas personas que os van a coger la comanda, Igor y Susana, que es mi mujer; una directora de restaurante, Lorena, que es una crack y quiere que no falte ningún detalle; unos camareros extraordinarios: Maite, Julia, Xabi , camareros que aman su profesión y que tienen clarísimo que los comensales son importantes, que os tenéis que sentir importantes y que queremos que volváis.

¿Cómo es el cliente que llega a tu restaurante?

El cliente que llega a mi restaurante es muy variado, desde una pareja de novios de 19 años que vienen a celebrar sus cumpleaños emocionados, hasta unas personas que vienen con su hija que ya tiene 24 años y que bautizaron en el Etxanobe. Tengo los señores de negocios que quieren traer a sus invitados a conocer el restaurante. Viene gente de todo el mundo – ayer justo vinieron unos comensales de Corea del Sur-. Prácticamente, se decir "gracias" en todos los idiomas, porque me gusta tener una palabra de agradecimiento hacia ellos. Viene muchísima gente nórdica, de Europa, de Australia Viene gente de todo el mundo, de toda España, vienen todos los perfiles sociales del País Vasco Es un restaurante que está pensado para que la gente que venga se lo pase bien, disfrute y se sienta muy cómodo.