Lesley Gracie (Hendrick´s): "En marzo del año que viene sale nuestra próxima gama de productos"

Lesley Gracie es la maestra destiladora de Hendrick´s Gin desde 1999. Es a ella a quien se le debe el reconocimiento por la creación de la ginebra más inusual. A partir de 11 elementos botánicos, entre los que se encuentran la infusión de pepino y rosas, ha dado vida la ginebra de Hendrick.

Desde pequeña le ha interesado el mundo de la botánica, ¿en los primeros tés que hizo a quién se los dio para que los probara?

Siempre para mi madre. Sin ninguna duda. Aunque debo reconocer que no sé si lo bebió realmente u optó por fingir que lo hacía. No sé cómo empecé con esto la verdad, simplemente iba caminando por la calle y me gustaba ir recogiendo las flores y las plantas, luego las llevaba a casa y las ponía en agua.

En el Hendrick's Gin Palace tiene dos invernaderos, ¿es usted la responsable de cuidarlos y mantenerlos?

Así es, tenemos dos invernaderos que nos aportan distintos sabores que luego yo utilizo como ingredientes para nuestra ginebra. Por un lado, está el tropical y por otro el mediterráneo. Claramente, son climas opuestos y cada uno necesita unas condiciones. Debo reconocer que yo no me encargo de mantener estos invernaderos, para ello tenemos gente especializada en el cuidado de las plantas. Ellos saben los cuidados de cada una de ellas, porque no es la misma cantidad de agua la que requiere una planta de aloe vera que los pepinos, por ejemplo. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal. Además, hasta que estos productos entran en el proceso de destilación pasan varios controles de calidad.

¿Podría decirme el valor de las plantas que tiene en el invernadero?

No podría. Pero no porque no te lo quiera decir, sino porque nosotros traemos muchas veces las semillas. Nosotros somos quienes plantamos las semillas y cuidamos las plantas, por lo que no tienen el mismo valor cuando las traemos a como las ves ahora. De hecho, hace apenas unos días hemos conseguido plantar unas semillas gracias a un árbol que ya tenemos.

¿En los invernaderos están siempre las mismas plantas?

No. Tenemos diversas plantas todo el tiempo. Es más, tratamos de buscar diferentes sabores y texturas para poder usarlos en nuestros productos. Ahora mismo, en el invernadero tropical tenemos una planta con flores naranjas y amarillas que es típica de Venezuela, que está reaccionando adecuadamente al clima. La plantamos hace poco y no para de crecer. Debo reconocer que tenemos plantas en los invernaderos que todavía no hemos llegado a utilizar; pero que las tenemos simplemente por propósitos experimentales. Cuando estas plantan crecen es cuando las combino para tratar de sacar nuevos sabores y nuevas combinaciones. Algunas pueden parecer una locura, pero hasta que no mezclas los sabores no sabes sí funcionarán.

¿Tiene algún limite en tus creaciones?

Un dato importante es que no siempre usamos las mismas plantas ni tampoco en las mismas proporciones. La mezcla base, por así decirlo, siempre es igual y sobre esta vamos añadiendo los diversos matices. Me gusta experimentar y las decisiones no dependen solo de mí. Mi equipo es muy reducido y muy pocos conocen la receta original.

Ha dicho que saca gamas de ginebra en base a la receta original, ¿cada cuánto tiempo sale una nueva creación?

Tenemos muchas. Está la gama Lunar, Orbium, Amazona, Midsummer y ahora Neptunia. Esta última está hecha con infusiones de algas marinas para poder conseguir ese toque de mar. Para que nuestra próxima marca vea la luz habrá que esperar hasta marzo del año que viene. Normalmente, cada año sacábamos una edición especial y luego se retiraba. No obstante, ahora estará disponible durante dos años.

Ha estado trabajando en la industria farmacéutica durante 12 años, ¿por qué decidió cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que más echa de menos?

El principal motivo es que en 1988 me casé y tuve que mudarme al sur de Ayrshire. Allí me incorporé al equipo técnico de la destilería de William Grant como química. Once años después, cree mi obra maestra, la ginebra que hoy conocemos como Hendrick´s y desde entonces soy maestra destiladora. Echar de menos como tal te diría que nada, al fin y al cabo, sigo trabajando para las personas. Lo único es que en vez de tratar con medicamentos que son necesarios para la salud ahora le doy a la gente un producto con el que disfrutar. Son énfasis diferentes, aunque sigue siendo todo técnica.

En una profesión dominada por hombres, ¿ha sido difícil llegar a la cima de tu carrera?

No para nada. Nunca me he sentido diferente por ser mujer, ni considero que haya tenido barreras para llegar a donde estoy hoy. Además, cada vez son más las mujeres que ocupan altos cargos en esta industria tan técnica.

¿Qué número de ventas están teniendo? ¿Hay alguna de las gamas que tenga mayores ventas?

Te voy a ser totalmente sincera. No me interesan los números, ese tema se lo dejo a otras personas. Aun así, te podría decir que la facturación que estamos manejando es de alrededor de dos millones de cajas de nueve litros cada una.

Cuándo te retires, ¿qué tienes pesando hacer?

No tengo intención de retirarme por ahora, me apasiona demasiado mi trabajo. Aunque cuando desgraciadamente llegue ese día pienso llevarme conmigo una de las destiladoras, en concreto una del S.XIX y que forma parte del trio original de destiladoras. De hecho, el motivo principal de nuestra ampliación y de cambiar de sede, se debe principalmente a nuestra intención de crecer en producción, afortunadamente al consumidor le gusta nuestro producto. No sabría decirte una fecha exacta, pero por ejemplo, nuestra intención es que el año que viene aumentemos nuestra producción.