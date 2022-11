Sun Resorts presenta su cambio de marca y renacimiento como Sunlife

El grupo hotelero de Mauricio, Sun Resorts, ha anunciado un nuevo y emocionante cambio de marca para sus cuatro hoteles de lujo, y pasa a llamarse, Sunlife. No solo un nuevo nombre, sino una nueva filosofía y cultura aplicadas en todas las experiencias diseñadas para los huéspedes, basándose en los más de 45 años de historia y experiencia de la marca. El rebranding incluye la recién lanzada Come Alive Collections, un pack de experiencias únicas en los resorts, que incluyen Energy Gym, Sega Zoomba y Putting on the Ritz, entre otras.

Compuesto por cuatro hoteles de lujo en Mauricio: Sugar Beach 5*, Long Beach5*, La Pirogue 4* y Ambre 4*, junto con la isla privada Ile aux Cerfs, que acoge el mundialmente famoso campo de golf, Ile aux Cerfs Golf Club, Sunlife ha emprendido una transformación en toda su cartera de servicios. Con una visión, un propósito y unos valores cuidadosamente definidos, el cambio de marca de Sunlife es más que superficial, da una nueva vida no solo a los resorts sino a toda la organización.

El renombrado grupo hotelero se ha labrado una reputación como una de las principales marcas hoteleras en Mauricio y el Océano Índico. El cambio de marca, encabezado en colaboración con la agencia especializada Luxury Branding, reconoce la importancia de la historia y la cultura de servicio de la empresa. Todos los conceptos de los resorts se han expresado en nuevas identidades visuales, que reflejan sus personalidades individuales pero claramente parte de la familia Sunlife.

El cambio de marca de Sunlife ha ido mucho más allá de un cambio de nombre, revitalizando el alma y el espíritu de Sun y sus resorts con una web nueva y funcional y una app que harán únicas las estancias de los huéspedes, desde la gestión de la reserva hasta los detalles una vez en el resort.

Francois Eynaud, director Ejecutivo de Sunlife, señala que: "Con más de 45 años de experiencia, hemos sido pioneros en el turismo de lujo en Mauricio, impactando positivamente en el medio ambiente y en las comunidades locales. Estoy muy orgulloso de presentar Sunlife, un renacimiento del alma y el espíritu de Sun creando nuevas y emocionantes experiencias vacacionales, todas celebrando la cultura de Mauricio y cada una de las identidades únicas de nuestros hoteles. Aspiramos a ser una marca con un propósito inspirador que atraiga nuevos talentos y motive a los equipos existentes. Sunlife mira hacia el futuro celebrando una vida bajo el sol, disfrutada con la magia inherente de nuestra hermosa isla".

Por su parte, Joelle Edwards-Tonks, directora de Ventas y Marketing de Sunlife, añada que "durante los últimos 24 meses, hemos trabajado diligentemente con nuestra agencia asociada, Luxury Branding, para llevar a cabo la transformación de nuestra empresa. Fue más que un ejercicio de cambio de marca convencional, fue un proceso para crear una nueva marca en una ya establecida desde hace mucho tiempo. El rebranding ha estado respaldado por una nueva visión, propósito y valores que forman la base de nuestra transformación y estamos encantados de compartir nuestra transformación y ver la marca Sunlife crecer".

Además, dado su compromiso con la cultura loca, Sunlife ha colaborado en exclusiva con la famosa cantante mauriciana Annega, quien ha lanzado Dance till the Rise.

Sugar Beach 5*

Considerado un santuario lleno de glamor y buen gusto, este resort transmite solo buenas vibraciones gracias a sus tres piscinas, 14 restaurantes y bares, un salón de té, un gimnasio, un spa y una divertida vida nocturna. Todo ello junto a una playa de arena blanca que parece no tener fin. En total, 238 extraordinarias habitaciones y suites, cada una con un balcón privado con vista al Océano Índico y a los inmaculados jardines de Sugar Beach.

De acuerdo con el cambio de marca, el complejo también se ha renovado por completo con todas las habitaciones y suites remodeladas con estilo, y los restaurantes y las áreas públicas se han rediseñado y actualizado.

Long Beach 5*

Una moderna casa de playa mauriciana ubicada en Belle Mare, con vista a un apasionante arrecife de coral virgen. Desde paseos en kayak al amanecer, circuitos de CrossFit o cultivo de colmenas de abejas hasta rituales de ensueño en su increíble spa. En total, 255 espaciosas habitaciones y suites, cada una con su propio jardín al aire libre.

Se ha planificado la renovación de sus habitaciones y suites para junio de 2023 manteniendo el estilo y comodidades actuales. También con la apertura del nuevo restaurante, Tides.

La Pirogue 4*

Ofrece una auténtica experiencia mauriciana para los más curiosos, llena de aventuras, tranquilidad y encanto local. Un viaje a La Pirogue no es solo unas vacaciones, es una introducción de lujo a lo mejor de la cultura mauriciana, desde comidas y bebidas tradicionales en la playa hasta experiencias locales únicas, como pesca, buceo u observación de delfines. Un total de 248 cabañas individuales con techo de paja y espacio privado al aire libre, decoradas con un estilo boho-chic local. Cada uno es un paraíso aislado, con vistas a los jardines tropicales, la laguna turquesa o la playa de arena blanca.

Ambre 4*

Un resort "todo incluido", solo para adultos, con increíbles cenas, gran vida nocturna, arena dorada y una piscina infinita con vistas al océano. Un total de 297 habitaciones y suites a pie de playa, situadas entre una laguna de arrecifes de coral y exuberantes jardines tropicales.

Come Alive Collections

El nuevo Come Alive Collections, parte de la transformación, ofrece experiencias personalizadas disponibles en todos los resorts de Sunlife con mensajes claros sobre los valores fundamentales de la marca. Las experiencias Come Alive Collections incluyen Energy Gym que combina ejercicio con sostenibilidad, Beach Squad, donde un equipo profesional trae innovadoras experiencias a la playa e IZZY the Bee, el miembro más nuevo del equipo y mascota de Sunlife.

Además, cada resort incluye Sega Zoomba, una fusión mauriciana de Sega y Zumba; Santé, promueve una nueva e imaginativa menú de cócteles con propiedades curativas medicinales, para la cabeza, el corazón, el cuerpo o el alma, desde calmar la mente hasta calmar las quemaduras solares; y Putting on the Ritz, un servicio que ofrece vestir al huésped para la cena con cambios de imagen de los pies a la cabeza y alquiler de vestuario con una amplia variedad de ropa.