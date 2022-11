Open Space de Oris, un espacio efímero dedicado a la relojería

Oris se complace de anunciar la apertura de su Open Space, el mayor espacio efímero de la firma en España que llega a la capital cargada de sorpresas, historia y en pleno centro del lujo madrileño. Desde el lunes 14 hasta el sábado 19, el local a pie de calle ubicado en la semiesquina de la Calle Conde de Aranda 2, ubicado en pleno barrio de Salamanca, dará cobijo a algunos de los grandes modelos que han marcado la historia de la marca. Una cápsula del tiempo en la que viajar sobre los entresijos de los mecanismos que han marcado un antes y un después en la casa relojera.

Durante toda una semana, este espacio, en horario continuo de 10:00h a 20:00h, brindará la oportunidad a todo aquel dispuesto a adentrarse en su interior de descubrir todos los secretos que encierra el funcionamiento de los mecanismos más revolucionarios. Detén el tiempo investigando los entresijos del Calibre 400, icónico de la marca, gracias a la experiencia que regalan las gafas de realidad virtual y tecnología de inmersión.

Su principal pilar, la filosofía del Change for the Better de la firma se materializa en este espacio dando voz a la labor sostenible que comparten diferentes firmas.

Oris cederá el interior de su espacio para albergar marcas, charlas y momentos únicos en los que diferentes protagonistas a través de sus experiencias pondrán el alza la importancia de compartir unos valores sostenibles en todos los sectores

Programa

Empieza las mañanas degustando el café de los mejores baristas y conoce un poco más sobre las entrañas de los relojes suizos a través de los magníficos artículos que revelan los entresijos mecánicos en el rincón de prensa. Este espacio que brindará a los visitantes la oportunidad de leer sobre las acciones que algunas de las mejores revistas nacionales e internacionales han publicado sobre la marca. Deja que los expertos de Oris te enseñen un poco más sobre los relojes con las masterclases que ofrecerán los maestros relojeros de la firma, todos los días de 10:30 a 11:30, en el espacio.

Cada día será una experiencia diferente, centrada en poner en valor los principales pilares de la marca:

Lunes 14: LUCHA CONTRA EL FUEGO

La inauguración del Open Space albergará la presentación del torneo "Siempre Fuertes" una brillante causa solidaria organizada por La Escuela de la Federación de Golf de Madrid y la Sociedad Benéfica de Bomberos, en ayuda a la organización Siempre Fuertes, con el Patrocinio de ORIS y la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Una iniciativa en la que se unen a la fundación Siempre Fuertes para seguir su labor en ayuda de la lucha contra el cáncer infantil. El torneo tendrá lugar el miércoles en el Parque deportivo Puerta del Hierro y todos los beneficios irán donados a la unidad oncológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Para dar un paso más adelante, Oris sorteará su próximo lanzamiento, el modelo Coulson LE, toda una lucha en apoyo a las brigadas de bomberos forestales. El sorteo se llevará a cabo con la venta de papeletas solidarias en los puntos de venta de Oris, cuyos beneficios se donarán íntegramente a la causa

Los que quieran hacer su donación podrán realizarla a través del siguiente número de cuenta: ES9020859969510330239935

MARTES 15: EL NUEVO STANDARD, CALIBRE 400

La oda a la magnificencia de los mecanismos más icónicos de la firma relojera llega el segundo día, dónde el espacio contará con la presencia del maestro relojero Ramón Gil. Durante todo el día el artífice de grandes piezas relojeras estará presente para brindar toda su experiencia a todos aquellos que quieran adentrarse.

Las bodegas Dominio Basconcillos, un legado familiar entorno al arte de la enología sostenible, brindará un pase para explicar la sostenibilidad aplicada a diferentes entornos. Inspirada en los Châteauxes franceses, donde bodega y viñedo forman una unidad, Dominio Basconcillos lleva desde 1999 transmitiendo en cada botella los valores que su fundador, José María Basconcillos, quien creó un nuevo concepto dentro del sector vitivinícola basado en la excelencia y tradición, pero siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías y respetando la naturaleza y la tierra que le rodea.

Más de 20 años después, sus hijas recogen el testigo para continuar transmitiendo el alma de esta bodega con un objetivo claro: elaborar vinos tintos ecológicos singulares en altura con la sostenibilidad como hilo conductor.

MIÉRCOLES 16: ARTESANÍA ECOLÓGICA

La sostenibilidad parte por buscar los mejores materiales que aporten calidad y respeto con el medio. Este ha sido el pilar que Oris aplica a sus correas, a través de empresas como Cervo Volante, cuyas pieles se obtienen de piezas de caza destinadas al consumo alimentario.

A las 18:00h el espacio acogerá una charla de estilismo de la firma de zapatos Glent Shoes, una una marca 100% española que ofrece calzado a medida elegante y personalizado, combinando una innovadora tecnología 3D con la riqueza de la elaboración artesanal. Los zapatos se elaboran a través de una meticulosa selección de pieles en las mejores tenerías de España, Italia y Francia.

JUEVES 17: DISFRUTA DE LOS COLORES

Un día dedicado a poner en alza los colores de los modelos PPT y Cotton Candi de la firma a través de diferentes actividades.

Por la mañana, Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels presentará sus programas deportivos de la mano de su médico especialista, Gabriela Costales. Destinados a ayudar a conocer mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo para crear rutinas de entrenamiento que realmente nos funcionen, estos programas deportivos de Las Caldas están dentro de sus exclusivos programas detox, que incluyen asesoramiento personalizado por parte de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores personales y esteticistas para lograr en tiempo récord objetivos que tienen que ver con el rendimiento y mejora física de sus huéspedes.

A las 18:00h, todo el que quiera podrá presenciar una masterclass de maquillaje creativo de la mano de las expertas de la firma de cosméticos y maquillaje ETNIA COSMETICS. Nacidos de las propiedades naturales de los principales activos, todos sus productos comparten una filosofía de cambio con formulaciones veganas. Aprende cómo crear auténticas obras de arte en tu rostro con su magnífica colección de colores y los consejos de sus expertos.

VIERNES 18: SOSTENIBILIDAD Y OCÉANOS

Nuestros embajadores surcan día a día la inmensidad de los océanos en busca de sus secretos. Esta vez, Miguel Lozano, subcampeón del mundo de apnea, ofrecerá un increíble relato sobre lo que esconde el mar y sobre la importancia de cuidarlo y tenerlo presente. Descubre de primera mano cómo surcar los océanos a pleno pulmón puede traer experiencias fascinantes.