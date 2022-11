SO/Sotogrande el destino perfecto para celebrar unas navidades únicas

El resort de cinco estrellas SO/ Sotogrande, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Andalucía, es el destino ideal para celebrar esta época festiva con familiares y amigos por todas las opciones y actividades en grupo que ofrece.

La época más mágica del año está al llegar y son muchas las personas que buscan destinos para pasar estas fechas en familia. Cada vez está más a la orden del día aprovechar el viaje como celebración. SO/ Sotogrande es una opción perfecta por todas las actividades que ofrece el destino y por las facilidades que existen en el propio resort.

Si buscas un destino con multitud de opciones que se adapten a cada uno de los integrantes de la familia, SO/ Sotogrande es EL sitio. Para días en los que se busque la calma, gracias a la presencia del mar y el clima suave existente, esta zona se convierte en el enclave perfecto para disfrutar de la naturaleza: Paseos en bicicleta, trekking, rutas a caballo, polo, tenis muchas opciones que os harán crear grandes momentos.

Dentro del resort, se puede encontrar en el SO/ SPA & HEALTH CLUB un verdadero santuario de paz. SO/ SPA ofrece lo mejor en tratamientos de spa vanguardistas en un entorno sumamente relajante y acogedor. Con un centro de bienestar de 2800 M² y varias zonas, SO/ SPA, cuenta con ocho cabinas donde disfrutar de terapias naturales, cosmetología moderna, crioterapia, flotarium, fisioterapia, piscinas termales, área de relax y un hammam inconfundible, un espacio donde encontrar la calma máxima y recargar energía. Este puede ser el mejor regalo de Navidad.

De igual modo, los amantes del golf encuentran en este lugar, un destino preferente para practicar su swing, al estar rodeado de 7 de los mejores campos de golf de Europa, a tan solo quince minutos, un plan perfecto para disfrutar tanto grandes como pequeños.

Todos estos planes se pueden combinar con una variada y deliciosa oferta gastronómica bajo el sello del chef Leandro Caballero.

El menú de Noche Buena, que se servirá en el restaurante SoCiety, incluye aperitivos como tartar de gamba blanca de Huelva y ajoblanco, y bombón de vieira y su Bisteq. Como plato principal un Canneloni de confit de pato al Jerez con higos macerados y crocante de almendras, y de postre una deliciosa Cúpula de chocolate con cremoso de turrón.

En Nochevieja, se ofrecen dos opciones diferentes de minutas. Por un lado, una cena degustación con maridaje inspirada en los sabores de Andalucía, servida en Cortijo, y por otro, una sofisticada propuesta más extendida en Society.

Respecto a la primera, la experiencia comienza en Cortijo Lounge con un cóctel de autor y un picoteo gourmet con copa de champagne Laurent Perrier, ostras Amelie en limón, yuzu y ajo blanco, caviar de Riofrío sobre Bilini, y jamón ibérico 100% Belloterra. Posteriormente se pasa a una cena degustación en Cortijo Restaurante con diferentes platos como: turrón de Mit Cuit sobre gel de manzana ácida, consomé de gambas blancas al natural con sal de algas, bogavante a baja temperatura y salsa holandesa al fino en rama, y pierna de cordero con salsa de trufa y parmentier de tomates. Para finalizar, un rocher con crema de avellana. Todo maridado con referencias locales e incorporando las doce uvas de la suerte.

En Society, se podrán degustar unos suculentos entrantes como macaron de limón y tartar de atún especiado, y paté de perdiz y reducción de Oporto; y una selección de primeros platos como ceviche de bogavante sobre cous - cous de espinacas, rape Asado sobre salsa de naranja ácida, y lomo de presa vaca en salsa de Pedro Jiménez con milhojas de patatas y puerro asado. Como colofón una flor de naranja del Tesorillo y las tradicionales uvas.

Para los días de Navidad y Año Nuevo, el resort apuesta por una opción diferente y original: el asado de carne típico de Gran Bretaña, un auténtico Sunday Roast.

SO/Sotogrande también ofrece en Cortijo Lounge, los días 24 y 25 de diciembre la degustación de una selección especial de cócteles de autor navideños de la mano de su bartender Alejandro Cabrera. Igualmente, el día contará con divertidas propuestas de aperitivo y, por la noche, después de las doce campanadas, habrá fiesta de fin de año con sesión de DJ en directo y barra libre de champagne.