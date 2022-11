El mundo del diseño se concentran desde ayer y durante 11 días en la Marbella Design & Art

Los más representativos exponentes del mundo del diseño internacional se concentran entre ayer y el próximo 13 de noviembre en la quinta edición de Marbella Design & Art, una de las ferias más importantes de Europa sobre diseño e interiorismo y la única que combina ambos con el arte contemporáneo, inaugurada este jueves. Concretamente, medio centenar de interioristas y más de 180 marcas ocupan 50 stands distribuidos, con un montaje innovador y exclusivo, en los 3.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias, Exposiciones y Congresos Adolfo Suárez de la ciudad de la Costa del Sol.

En estos 11 días, se celebrarán charlas y ponencias sobre los más diversos aspectos del interiorismo y el diseño, y se ha organizado un programa paralelo de actividades, que incluye cócteles y diferentes eventos, para que los participantes vivan una experiencia integral. También habrá espacio para actividades benéficas, como la que ha programado la marca de cerámica ASCALE para la tarde-noche del sábado 5 de noviembre. Actos que culminarán con la gala de entrega de premios a los diseñadores y stands más destacados el viernes 11 de noviembre.

Como en ediciones anteriores, tanto marcas como interioristas se han esforzado al máximo para llevar a Marbella Design & Art las propuestas, materiales, productos y soluciones más innovadores, sorprendentes y, a la vez, sostenibles. También para mostrar las últimas y más vanguardistas tendencias en el arte y el diseño de interiores residencial y contract.

"Puedo decir sin temor a equivocarme que, una vez más, las propuestas que interioristas y marcas han traído a Marbella Design & Art son tan innovadoras y sorprendentes, así como de una factura tan excelente, que superarán las expectativas de los expertos y amantes del diseño y el arte que visiten la feria", ha manifestado Alejandro Zaia, director general de Marbella Design & Art, quien ha añadido que esperan superar los 16.000 visitantes de la edición anterior.

Zaia también ha destacado y ha animado a los visitantes a disfrutar de la importante exposición de arte contemporáneo internacional distribuida por los espacios comunes y los stands de algunas de las marcas participantes, una novedad respecto a ediciones anteriores. La sección de arte de la feria está comisariada por la curadora brasileño-británica Ana Araújo, quien, basándose en conceptos heredados de la feminidad, ha seleccionado un conjunto de obras enfocadas en la estética de la fascinación.

Otra novedad respecto a ediciones anteriores es que el vestíbulo del pabellón dispone de un área multifuncional dedicada al networking profesional y al coworking de los participantes, así como de un auditorio. El espacio está patrocinado y gestionado por Design Institute of Spain y diseñado por el estudio Somos2Studio, con Eva Jurado y María Díaz Leguina al frente.

En la dirección de la feria repiten los directores creativos Sergio Sánchez y David Jiménez, fundadores de la firma Deseesedesign, especializada en el diseño de espacios profesionales, contract y retail, así como de residenciales de lujo con proyectos llave en mano. Muestra de su trabajo son los dos proyectos especiales diseñados por ellos que se pueden visitar: bajo el título de Medussa, la zona del restaurante, y una terraza muy especial donde la firma india GM Modular será la protagonista.

Patrocinadores, marcas e interioristas

Como patrocinadores principales, Marbella Design & Art cuenta en esta ocasión con Cosentino, Porcelanosa y GM Modular y Puya con su marca Looxur, que se unen a otras marcas premium de la Costa del Sol que ya llevan mostrando su apoyo y confianza a la feria durante los últimos cinco años, como son Anantara Villa Padierna, Aalto Exclusive Design, UHY Fay&Co, La Zagaleta, Les Roches,y el Marbella Club. Junto a todos ellos encontramos también entre los patrocinadores a firmas como Ascale by Tau, Natuzzi, Porcelanite Dos, Space Garden by Resan, Gira, Wever & Ducré, BMW Automotor, Ramos y Cobos, Ape Grupo, Tattoo Contract, Montó, Bardera ID, Corian Dupont, Landscapers, Agrojardín, Vallsfusta, Dos Planos, La Fábrica de Hielo, L'Art Singular; así como Goyo Catering, ELLE Education x Mindway, D!OS, Turium, Sound for events, DDCA, Design Marbella, Gibraldrone, Artesanía Castilla-La Mancha y Monarque Hoteles Sultán como patrocinadores especiales.

Entre los interioristas confirmados se encuentra Noelia Ferro diseño y arquitectura, Somos2studio, JaviEscobar interiorismo, Devesa & Agenjo, Espacio Alberto Aranda, Marisa Gallo Interiorisimo, José Lara interiorismo, Mar Vidal interiorismo, Gabriel Bautista estudio, Laura Carrillo interior design, Susana Urbano interiors, Welcome Design, Giordano y Vacilotto arquitectura interior, Worn Studio, Alter Espacio, Marta Corsini diseño de interiores, Diego Guillen interior design, Mercedes Arsuaga arquitectura de interiores, Mil Studios, Simona Garufi Studio, Helena Rocha design, Ivonne Galvan designer, Nothing Studio, Maria Mas Interiors, Mercedes Arce interiorismo, Espacio Única, Jesús Toro Design, Diseño Absoluto, Lé interior Design, Cristina Puerta Estudio y Paco Lago. Asimismo, entre las novedades a resaltar, el joven interiorista y diseñador Noé Prades presentará junto a David Millón -consultor de marketing estratégico, y experto del sector del diseño y marcas premium- una silla de diseño Phygital, en físico y en formato NFT digital.

Todos ellos estarán acompañados de grandes firmas y marcas como Cosentino, Porcelanosa, Natuzzi, GM Modular, Puya, Ascale by Tau, Porcelanite Dos, Space Garden by Resan, Gira, Wever & Ducré, BMW Automotor, Ramos y Cobos, Ape Grupo, Tattoo Contract, Montó, Bardera ID, Landscapers, Agrojardín, Vallsfusta, Corian Dupont, Dos Planos, La Fábrica de Hielo, D!OS, Aalto, Addictions Design, Amber-Handcrafted Tables, Thibault Van Renne, Besform, RGS Europe, Laufen, Planika, Toshiba, Sixty Pro, Uecko, Colección Alexandra, Grato, Saloni, Shelum Bautista, Rialto Concept by Maderas Casais, Moso, La Ebanistaría, Escenium, Neolith, Artesanía Junta Castilla-La Mancha, L'Art Singular, Guadarte, Aritco, Abb Niessen, A- Emotional Light, Aquapurif, Artesanos de Aragón, Arte, Asko, Asm Taps, Awesink, Axor, Bathco, Botrán Iluminación, Casania,

Cement-Design, Cerámica a mano alzada, Chimeneas Rofer & Rodi, C&P, Construcciones Floky, Cooking Surface, Co'tantic, Cuellar Stone, Cupa Stone, Da Capo escultura, Decke, Decorlatón, DZ Artiblock, Ecoclay, Eflux, Elitis, Fabricantes de Chukum by Bioresina, FFUUSS, Flos, Floter, Fono Acústica, GandiaBlasco, G Diseño & Confort, Gil Stauffer, Greenarea, Hager, Hästens BD Home, Hettich, Heress Home, Hisbalit, HTM, Keros, Koo International, Lalana, La Maison Walls, Lapitec, LDK Garden, LitorisPictor, Lladró, LZF Lamps, Mainzu, Mancha 3, Manuel Larraga, Mariaflora & Filippo Uecher, Matimex, Miapetra, Modifase, Musola, Öman Craft Studio, Orac Decor, Organoid Natural Surfaces by Avery Dennison, Osaka, Panoramah, Pedro Lifante, Peralta Vidavi, Pool Concept, QZ Urban Furniture, Ribes & Casals, Roca Tiles spain, Sahogar, Sankore Africa, Rugue Constructora, Simon, Smeg, Siemens, Sullà Studio, Tarimatec, Tegar Mobel, The Painter Club, The Windows House, Tobisa, Tres Grifería, Veneta Cucine, Villeroy-Boch, Vista Alegre, Waw Collection, Zennio.

Asimismo, muchos de los interioristas también estarán acompañados de artistas como Andreas Luethi, Antonio Quiros, Bert Goeman, Esther Navarro, Eva Bekier, Eva Nuyens, Pablo Redondo, Stefan Postol, Yousef Kafu y con un proyecto de artistas ucranianos organizado por Cipressi Gallery de Kiev.

Charlas y ponencias

Las charlas y ponencias sobre las tendencias en el sector se distribuirán a lo largo los once días de evento. El viernes 4 se podrá asistir a una charla de Ana Araujo. El sábado 5 QZ Urban Furniture ha organizado una sobre 'Mobiliario innovador para el espacio público' y habrá otra de Cement Design. El domingo 5 la diseñadora más importante de Ucrania, Ksenia Rinkova, hablará sobre 'Sharing experiences in sustainable furniture development'. El lunes 7 habrá tres, una de Dos Planos por la mañana y dos por la tarde, de Mar Vidal y Sullà Studio. Al día siguiente, Hisbalit explicará las tendencias de mosaico sostenible para 2023. El miércoles 9 acogerán charlas en sus stands Lapitec, Ecoclay y RGS Europe. El jueves 10 lo harán APE Grupo y el famoso arquitecto César Caicoya. El viernes 11 se celebrarán las Jornadas de Turium por la mañana, en las que se presentará un informe y se debatirá sobre él, y por la tarde tendrán lugar sendas charlas en Cement Design y David Millon & Noé Prades y una ponencia en Elle Education & Mindway sobre El impacto del diseño para rentabilizar los espacios: desarrollo de innovación y mejora de los modelos de negocio. Y el sábado 12 una charla de C&P Virginia Comas y otra que incluirá una performance de Judà ocuparán la mañana, mientras que Moso & Manuel Díaz-Cebrián y Modifase pondrán punto final a las charlas de esta edición por la tarde.

Jurado y premios

El trabajo que diseñadores y marcas han realizado en sus espacios será valorado por un jurado que elegirá los trabajos más creativos, innovadores, vanguardistas y sofisticados. Este jurado estará integrado por Teresa Herrero, embajadora de Maison & Object, Carlos Manzano, arquitecto y fundador o cocreador del Club Matador de Madrid, Pilar Civis, directora de INTERIORES, Alfonso Castellón, interiorista de Marbella y director creativo de Marbella Design en ediciones anteriores, y el arquitecto César Caicoya, socio fundador de IDOM y arquitecto técnico del Guggenheim de Bilbao.