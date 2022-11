Más visibilidad para las mujeres en todas las disciplinas artísticas

La Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir, ha organizado el coloquio "Mujer y creación: ¿se puede cambiar el pasado, el presente y el futuro en clave de igualdad?", en colaboración con la Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En los últimos años, las mujeres y los movimientos feministas no han cesado de exigir mayor participación social. Desde todos los ámbitos de la sociedad se reivindica que todos los estamentos políticos, económicos y sociales inicien la transición hacia la implantación efectiva -de una forma generalizada- que respete la realidad paritaria de nuestra sociedad.

El ámbito cultural no se ha quedado al margen de esta exigencia, y, con el activismo ejercido por muchas de nuestras artistas, se está reclamando la mayor presencia y visibilidad de las mujeres en todas las disciplinas artísticas, no solo para cambiar el presente y el futuro de las creadoras, sino también para reescribir el pasado, ya que la historia del arte, la literatura o el cine se ha construido sobre la base de un borramiento sistemático de la producción artística de las mujeres.

Esta mesa redonda ha analizado el estado actual de estas cuestiones a través de la palabra y las experiencias de protagonistas de diferentes disciplinas del ámbito cultural, ya que, aunque en teoría vivimos en una sociedad de igualdad legislativa esto no se refleja en la igualdad efectiva. Los últimos datos indican que el 60% de los estudiantes de la carrera de Bellas Artes son mujeres. Sin embargo, solo el 4% de las obras expuestas en museos y galerías pertenecen a artistas femeninas.

Rebeca Ávila, presidenta de la Asociación Mujeres Avenir y directora de Responsabilidad Social Corporativa de Accor en Europa del Sur, reivindicó "una mayor visibilidad y reconocimiento a la influencia femenina en el mundo del arte y la cultura, que ha sido constante a lo largo de la historia" y en este sentido destacó "el acuerdo firmado entre Mujeres Avenir y la Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia para divulgar y promover los la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mundo cultural".

Por su parte Beatriz Medina, vicepresidenta de Mujeres Avenir, recordó como "las mujeres en el arte han sido ignoradas, condenadas al olvido, en una historia construida por los hombres y para los hombres que han impedido que las mujeres fueran recordadas, conocidas, y estudiadas. Con actos como éste les damos la visibilidad que se merecen".

El acto, celebrado en el Museo Reina Sofía, ha sido moderado por la exministra de cultura, directora y guionista de cine, Ángeles González-Sinde, que ha incidido en la importancia de las productoras en buscar también esa igualdad efectiva y en la visibilidad de las mujeres actrices, ya que "el trabajo de una productora es crear las condiciones para que una creadora pueda crear, puesto que las mujeres con talento están, existen, pero hay que ir a buscarlas, incentivarlas, dar espacio y visibilidad a esas artistas que estaban tapadas u ocultas, y hay que tener esa especial voluntad en su búsqueda".

Para la presidenta de la Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es importante "examinar por qué no se cumplen las leyes, conocer la realidad y ponerle freno. Cuando no hay ejemplos de mujeres cala en la sociedad el mensaje de que no existen mujeres creativas en la historia ni en el presente".

Intervino Valerie Delpierre, productora de cintas como Verano 1993 y Las niñas, obras con las que se alzó con premio de los Goya en 2021, destacando que este ha sido el primer año en donde la mitad exacta de los Premios Goya han sido para mujeres, por lo que reclamaba la importancia de aplicar leyes para alcanzar la paridad real "todo lo que se ha alcanzado ahora es gracias a leyes que obligan a la paridad, que han demostrado a la sociedad como el talento femenino es excelente, solo necesitamos nuestro espacio y recursos para demostrarlo".

Para esta productora "los relatos que cuentan las mujeres en el cine, tienen mucha más fuerza que las obras dirigidas por hombres que cuenta nuestras vidas -las de las mujeres- con base a lo que escuchan, pero nunca por lo que sentimos las mujeres que lo vivimos como protagonistas, en primera persona. Sin duda las mujeres queremos y deseamos a los hombres, pero es el hombre el que nos necesita mucho más a nosotras las mujeres que las mujeres a los hombres".

Pilar Albarracín, artista de alcance internacional que se expresa a través de la fotografía, el vídeo, las instalaciones, las performances, ha destacado que "el arte ha sido reflejo del espíritu de cada época y lugar, y ser mujer en España al principio de la democracia, en un país que empezaba a andar, podía ser terrible. Era mejor poner la vista en otros países, salir fuera de España y crecer donde había muchas más oportunidades igualitarias"; en este sentido contó parte de su experiencia en Francia donde estuvo viviendo y trabajando artísticamente durante años.