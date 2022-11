Manuel Jabois: " Yo a la mayoría no la conozco, prefiero conocer a esa minoría y dejarme llevar por ella"

¿Vivimos en una sociedad con pensamiento de rebaño?¿actuamos influenciados por los demás? Estas y otras cuestiones se han puesto de manifiesto en la Mesa Redonda La realidad sobre el pensamiento crítico en la sociedad española, iniciativa enmarcada en la nueva campaña de Cervezas 1906, que se ha presentado hoy en la Casa Encendida de Madrid.

Un interesante espacio para el coloquio, moderado por el periodista de La Sexta, Fernando González "Gonzo", que contó con la participación de la también periodista Mamen Mendizábal, el columnista y escritor Manuel Jabois, el filósofo José Carlos Ruíz, la Directora Creativa Mónica Moro, el Marketing Manager de Cervezas 1906, Ramón de Meer, y el Chef de DStage, Diego Guerrero.

El eje de la mesa redonda ha sido el reciente Estudio Sobre Pensamiento Crítico realizado por el Instituto IO Investigación. Mediante un cuestionario dividido en temáticas muy distintas (estilo de vida, trabajo, familia, redes sociales, o hábitos de compra), el estudio ha arrojado conclusiones tan interesantes como que "el 95% de los españoles afirma que nos dejamos llevar por el pensamiento de la mayoría", o que "el 80% hace cosas con las que no está de acuerdo por no discrepar o no ofender".

Los participantes analizaron algunos de los reveladores resultados entre los que destacan que a los españoles les cuesta reconocer que forman parte de esa sociedad de rebaño y la mayoría cree (61%) que toma sus decisiones de forma individual.

En este sentido, la periodista Mamen Mendizábal afirmó que "nunca he tenido ganas de agradar, mi periodismo busca remover y hacerte pensar", asimismo, ha declarado que "defraudar forma parte de la vida, te idealizan y luego no eres así".

Este experimento social pretende descubrir el verdadero comportamiento actual de la sociedad, y transmitir la importancia y la necesidad de tener pensamiento independiente y crítico. De esta manera, la cita dejó conclusiones como la de Ramón de Meer, Marketing Manager de Cervezas 1906, quien indicó que "es importante esto que está pasando, hemos generado conversación alrededor de un tema que está ahí pero que nadie quizás se había parado a pensar en detalle. Nos gusta pensar que vendemos algo más que cerveza, que llegamos a la gente no solo por nuestro producto".

Por su parte, Mónica Moro, directora creativa de la campaña ha declarado que "a mí tampoco me gusta la publicidad masiva. Me molesta la publicidad intrusiva. Lo que hemos querido hacer es contenido que apetezca ver, hacer algo que remueva, aunque sea a esa minoría. Contar historias".

En un momento de incertidumbre como el actual en el que seguir a la mayoría es sinónimo de seguridad según reflejan los resultados del propio estudio, los participantes ofrecieron reflexiones como la del escritor Manuel Jabois, que afirmó "yo a la mayoría no la conozco, prefiero conocer esa minoría, de hecho, cuando escribo tengo en cuenta la opinión de ciertas personas, no me dejo llevar por la opinión de las grandes masas".

La Escalera 1906, una campaña con trasfondo social

Este estudio forma parte de un experimento social liderado por la marca de Cervezas 1906 que lleva por nombre La Escalera 1906. Se apoya en este icono visual, muy representativo del camino ascendente y necesario para lograr ese pensamiento propio.

Este experimento sociológico llega también con aire de reality en el que se mezcla la emoción, ironía, humor, y altas dosis de provocación, gracias a la película de cinco minutos en la que varias personas anónimas se prestan a este juego de preguntas y respuestas para averiguar hasta qué punto están influenciados por la sociedad. Se podrá ver en TV, digital y en cines.