Seis razones por las que viajar en crucero por las islas canarias este invierno

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina, y sabemos que muchos sueñan con salir de la rutina un par de días y embarcarse en un viaje para disfrutar y desconectar. Por ello Norwegian Cruise Line (NCL), la innovadora compañía global de cruceros con una trayectoria de 55 años rompiendo con lo establecido, ha programado una temporada invernal de lo más apetecible ¡por las Islas Canarias!

Las Islas Canarias mundialmente conocidas por sus preciosas playas, su terreno volcánico y su ambiente distendido, es el lugar perfecto para disfrutar de 20 grados en invierno, tomando el sol en sus interminables playas de arena volcánica. Cada isla tiene un encanto particular que atrae a todo tipo de turistas. Si alguna vez has querido visitar las Islas Canarias, es el momento. NCL puede hacerte disfrutar de un viaje "invernal" con el Norwegian Sun, el crucero que ofrecerá itinerarios inmersivos por las Islas Canarias a partir del 21 de noviembre de 2022, y que no tiene nada que envidiar a las travesías del verano. Estas son las razones que seguro que te convencerán para organizar tus vacaciones en crucero a Canarias:

1. Disfrutarás de un tiempo primaveral en pleno invierno

Su famoso clima templado todo el año es la principal garantía de Canarias. En invierno, la temperatura media de las islas ronda los 20 grados centígrados. Un tiempo perfecto para hacer turismo, descubrir su atractiva naturaleza volcánica, y disfrutar de sus famosas playas como la Playa de Las Teresitas, en Tenerife, con casi un millar de longitud y una maravillosa arena dorada.

Otra playa conocida no demasiado lejana es la Playa de Las Gaviotas, conocida por su arena negra y su permiso para practicar nudismo. Debido a que el Norwegian Sun es un crucero de puerto inmersivo, incluye una media de doce horas en puerto, con estancias nocturnas en muchos puertos como en Santa Cruz de Tenerife. Esto significa que no solo podrás disfrutar de un maravilloso día de playa, sino que algunos cruceros incluyen escalas nocturnas en lugares idílicos donde abunda la vida nocturna, como en Tenerife.

2. Viajarás ligero de equipaje

Aunque viajes en diciembre, no vas a necesitar ni bufanda ni conjuntos de invierno que requieran de abrigo. Sólo necesitarás tus modelos más frescos y cómodos para volar ligero de equipaje y no te olvides del bañador.

3. Visitarás una fauna y naturaleza única e impresionante

Solo en la isla de Tenerife puedes subir al Teide en teleférico, que ahora es un volcán durmiente, para disfrutar del tercer volcán más alto del mundo y el pico más alto del territorio español. Observar ballenas es otra opción muy popular en Tenerife. También podrás disfrutar de extensiones selváticas como el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, o el bosque de Tilos, en La Palma. Si tu crucero visita Arrecife, el barco atracará en la isla de Lanzarote. En esta isla hay al menos 100 volcanes que crean un paisaje casi lunar, por lo que no puedes dejar de visitar el Parque Nacional de Timanfaya, donde hay ni más ni menos que 25 cráteres.

Además, si no consigues decidirte por ninguna actividad en concreto para pasar tu día en cada puerto, puedes reservar las excursiones más completas con NCL. Hay todo un equipo de especialistas exclusivos que te ayudarán antes y después de subir a bordo con tus excursiones, para que las reserves con comodidad, y con la tranquilidad de que todos los tours los realizan operadores asegurados.

4. Descubrirás la impresionante historia de las Islas

Visita el casco antiguo de Fuerteventura y lugares de interés histórico como la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida entre 1824 y 1835. Podrás retroceder en el tiempo mientras te pierdes por algunas de las estructuras más antiguas de la isla.

Los cruceros de puerto inmersivo, como el Norwegian Sun, incluyen no más de dos días en el altamar y una media de doce horas en puerto, con estancias nocturnas en muchos puertos como en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas (Gran Canaria). En Gran Canaria, puedes aprovechar para conocer la herencia arqueológica de la isla y a sus primeros habitantes. Puedes reservar excursiones como Descubre Gran Canaria y las cavernas pintadas, donde realizarás una parada en Cenobio de Valerón para ver las cuevas excavadas por los guanches, los aborígenes de las Islas Canarias, y visitar el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

5. Te deleitarás con gastronomía singular

En la isla de Lanzarote encontrarás uno de los restaurantes más especiales del mundo, donde la comida se cocina utilizando el calor natural de la tierra. La gastronomía de Lanzarote se beneficia de las características volcánicas únicas de la isla. Podrás probar delicias locales como las papas arrugadas y el mojo rojo o mojo verde. Además, ¿Sabías que el famoso vino de malvasía también procede de aquí? Las bodegas cultivan los viñedos plantando las uvas directamente en el suelo cubierto de cenizas.

Los días que pases a bordo, puedes aprovechar para degustar otras variedades de gastronomía, en los muchos restaurantes especializados a bordo del barco. Como, por ejemplo, Le Bistro, un restaurante de gastronomía francesa que podrás disfrutar a bordo del Norwegian Sun, u otros más exóticos como el Sushi Bar y el Teppanyaki.

6. Recargas las pilas de cara al nuevo año

Unas vacaciones en Canarias son unos días para relajarte y desconectar de la rutina. El ritmo habitual en las islas es relajado, el clima invita a pasear sin prisas y además encontrarás una amplia oferta de balnearios y spas. Durante la temporada de seis meses de debut del Norwegian Sun en la región, el barco hará escala en varios puertos nuevos para NCL, incluyendo Puerto del Rosario (Fuerteventura) y San Sebastián de la Gomera, en las Islas Canarias, España. En comparación con otras islas en las Canarias, en La Gomera se respira un ambiente más relajado y se vive a un ritmo más calmado. La Gomera es la segunda isla más pequeña del archipiélago y es conocida como la "Isla Mágica".

Norwegian Cruise Line te da la oportunidad de descubrir por ti mismo desde impresionantes playas y paisajes volcánicos que parecen de otro mundo, a infinidad de atractivos naturales. Las Islas Canarias son uno de los destinos más fascinantes del mundo, y el Norwegian Sun es el único crucero de la compañía que tiene el placer de realizar itinerarios inmersivos por las islas, con la gran ventaja de ofrecer una gran variedad de puertos de embarque, incluyendo Lisboa, Portugal; Málaga, España; y Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.