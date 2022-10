Glass by Sips: la nueva forma de concebir la coctelería llega a Madrid

El Hotel Urban 5*GL, de Derby Hotels Collection, continúa impulsando su propuesta gastronómica y el próximo mes de noviembre abrirá el Glass by Sips, un innovador concepto de coctelería junto a Simone Caporale y Marc Álvarez.

Glass by Sips supone el primer proyecto de Caporale y Álvarez en Madrid, tras el rotundo éxito de su bar en Barcelona. Su llegada a la capital española se produce justo cuando Bar Sips ha sido reconocida esta semana como la tercera mejor coctelería del mundo por el prestigioso ranking The World's 50 Best Bars 2022,

"La familia de Sips crece, la inquietud creativa siempre nos hace volar, crear, innovar y, sobre todo, explorar. En este caso Sips quería explorar nuevos territorios. Después de los dos espacios de Barcelona, Drinkery House y Esencia, ahora llega de la mano de Derby Hotels Collection un nuevo espacio: Glass By Sips, en el corazón del hotel Urban de Madrid, donde el ADN creativo se integra en el ADN del hotel para generar un espacio único en el que probar las creaciones más conocidas de Sips", explican Marc Álvarez y Simone Caporale.

Por su parte, Joaquim Clos, director general de Derby Hotels Collection, celebra esta alianza con Sips, que traerá a Madrid una nueva forma de concebir la coctelería. "Los cambios son oportunidades y esta apertura es para nosotros una gran oportunidad de crecimiento y transformación para posicionarnos como el hotel gastronómico de referencia. Durante mi etapa en Londres, tuve la oportunidad de conocer a Simone y ser testigo de cómo lideró a The Artesian, del Hotel The Langham, hasta convertirlo en el mejor bar del mundo. También he seguido de cerca con admiración a Marc Álvarez, quien se ganó el puesto de Group Bar Manager en el reconocido grupo gastronómico elBarri, de Albert y Ferran Adrià. Estos logros, sin duda, son una fuente de inspiración para nosotros, que siempre tenemos en mente el reto de buscar propuestas innovadoras con productos de excelencia", destaca.

"Nos sentimos muy ilusionados con este equipo que estamos formando con dos de los más grandes de la coctelería española y con todo lo que, a partir de ahora, ofreceremos a los madrileños al ser los primeros en traer a la capital un concepto tan auténtico y diferencial de la coctelería mundial", añade Joaquim Clos.

Sips "Drinkery House"

Un espacio diáfano, sin una barra como elemento central y con los cócteles como obra de arte que expresan un lenguaje, transmiten una sensación y crean experiencias. Este rompedor concepto de drinkery house nació en 2021 en Barcelona bajo el ingenio de Marc Álvarez y Simone Caporale con la apertura de Sips Bar, que en apenas pocos meses debutó en The World's 50 Best Bars en el puesto 37 y un año más tarde alcanzó el top 3 mundial. Su visión va más allá de la coctelería y busca reivindicar el mundo de la bebida con un sello distintivo, tanto en sus sabores como en la presentación: cada cóctel tiene su propia vajilla.

Regreso a los orígenes

Con esta alianza, el icónico espacio evolucionará para volver a sus orígenes vinculados a la coctelería. Con el Glass by Sips, el Hotel Urban ofrecerá una completa experiencia al usuario: un Cocktail Bar; CEBO y La Terraza, en la última planta, considerada uno de los rooftop más importantes de la capital.

Glass Bar nació hace más de 15 años y de inmediato se convirtió en un referente en la capital madrileña. Enmarcado en el concepto cinco estrellas de gran lujo y exclusividad del Hotel Urban, este espacio se mantiene en consonancia con el objetivo de aportar un valor diferencial a través de su oferta en los establecimientos de restauración, con una oferta de bebidas y gastronomía de máxima calidad y exclusividad.