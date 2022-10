Florentino y Tim Cacheda van 'Haciendo Camino' con su nueva colección inspirada en la ruta jacobea

El camino de Santiago sirve de fuente de inspiración a Florentino, la marca de ropa española para hombres que, desde hace ya nueve años, une a dos generaciones de una misma familia.

Un tándem que consigue que la máquina funcione a la perfección: Florentino, que creó la firma hace ya sesenta años, se ocupa del diseño de las creaciones mano a mano con Tim, su hijo, que además se responsabiliza de la dirección de la organización. elEconomista.es habla con ellos para conocer todos los detalles sobre su última propuesta para caballeros y su visión del panorama actual de la moda española:

- La nueva colección Haciendo Camino hace un guiño a vuestra larga historia como marca, ¿de qué manera lo reflejan en sus nuevas prendas?

F.C: Esta colección es muy especial para nosotros por una doble lectura. En primer lugar, porque se inspira en el Camino de Santiago, una de las mayores riquezas de las que dispone nuestra tierra; y por otro lado hacemos referencia a la trayectoria de la empresa, al camino que hemos recorrido desde hace ya sesenta años.

Para las nuevas prendas hemos actualizado clásicos de nuestra marca, hemos vuelto a los orígenes en cuanto a tejidos y diseños, adaptándolos a los nuevos tiempos y necesidades del hombre contemporáneo.

- También les ha servido como fuente de inspiración el Camino de Santiago. Imagino que beberá sobre todo de su experiencia personal. ¿Cómo definirían la suya?

T.C: La inspiración viene de una campaña que hicimos hace dieciocho años y que reflejaba a dos peregrinos que hacían el Camino por primera vez en su juventud, con melena larga, aspecto informal y toda la vida por delante. Ahora, hemos recuperado a uno de esos dos peregrinos, que vuelve a realizar la ruta jacobea, esta vez él sólo, en su madurez, reviviendo los paisajes y aromas que le marcaron de joven. Al mismo tiempo todo está relacionado con la propia trayectoria de la empresa y nuestras propias vivencias, muchas de ellas en los fantásticos lugares que ofrece Galicia y el Camino.

- La pasarela, y la moda, es otro largo camino, como el suyo. ¿Qué piedras y qué rosas se han encontrado en él desde que empezaron?

F.C: Sin lugar a dudas hemos vivido épocas muy buenas y otras no tanto. Guardo con especial cariño cuando trabajábamos con los grandes almacenes Barney´s, de los más importantes y mayor lujo de Nueva York, cuando llegamos a ser el mayor exportador del sector a Estados Unidos en los años 80. Otra época fantástica fue coincidiendo con la incorporación de España a la Unión Europea, lo que nos permitió crecer en países del entorno como Francia, Bélgica, Suiza, etc.

Es cierto que los últimos tiempos han sido más duros, pero mantenemos la ilusión y la confianza en que seguimos el camino correcto y recogeremos los frutos.

- Todo camino es evolución. ¿Cuál ha sido la suya y en qué momento se encontraron? Ahora mismo padre e hijo, dos generaciones unidas por la misma pasión.

T.C: Es algo muy bonito compartir tu pasión con tu padre y luchar juntos por un objetivo común, independientemente de los éxitos o los fracasos, el compromiso y el respeto del uno por el otro está por encima de todo. En estos momentos mi padre está más centrado en la parte creativa de la colección y yo, aunque también participo de ella, también dirijo la empresa, en la que llevo nueve años.

F.C: Mi formación y vocación siempre ha sido más orientada hacia el diseño y desarrollo industrial de las colecciones, pues mi padre y mi abuelo ya eran sastres. A principios de los años 60 tuve la oportunidad de transformar la sastrería de mi padre en una industria que posteriormente dio lugar a la marca Florentino.

- La moda también es innovación. En "Haciendo Camino", con qué nuevos procesos, texturas o materiales se han aventurado? ¿La sostenibilidad tiene sitio en esta nueva línea de hombre?

T.C: yo siempre digo que la sostenibilidad, aunque en estos momentos parece un concepto muy innovador, siempre ha estado presente en las compañías familiares de tamaño medio. Para mí es una palabra que abarca desde el uso de tejidos naturales, el respeto por las condiciones laborales, la durabilidad de las prendas, el crecimiento sostenido y reinversión en la propia empresa, etc. Por lo tanto, creo que la sostenibilidad es parte de nuestro ADN. Es cierto que ahora se está poniendo el acento en la parte medioambiental, lo cual nos parece fundamental, y estamos en la dinámica de utilizar cada vez más materiales reciclados como lana o algodón en nuestras colecciones.

- ¿Qué opinión les merece el panorama actual del tejido empresarial de la moda? ¿Qué nuevos talentos les llaman la atención?

F.C: creo que debemos separar el tejido productivo del tejido creativo o comercial, pues lamentablemente a nivel de producción ya no somos la potencia que fuimos tanto en tejidos como en confección, ya que la deslocalización de la fabricación de principios de los 2000 hizo mucho daño al sector.

En cuanto a la creatividad, creo que siempre hay nuevos talentos que surgen y se van haciendo un hueco en las pasarelas, pero lo fundamental es que esa creatividad venga acompañada de un desarrollo empresarial y de gestión. Están apareciendo nuevas marcas desde el ámbito online que aportan mucha innovación sobre todo en la distribución y marketing, y eso también es para destacar.

- Apuestan sobre todo por España para su producción. Otras empresas prefieren montar sus plantas fuera incluso de Europa. ¿Qué opinión les merece? ¿Por qué ustedes lo tienen tan claro?

T.C: Nosotros siempre hemos sido fabricantes y es parte de nuestra filosofía. Lamentablemente el mercado es el que manda y nosotros también hemos tenido que recurrir en ocasiones a talleres externos dentro del país, Portugal o Italia. Por eso entendemos que cada empresa es libre de elegir su estrategia y nos parece respetable. En nuestro caso, la calidad siempre ha sido uno de nuestros valores fundamentales, por lo que necesitamos una producción de proximidad para llevar un control exhaustivo. Lo cual no nos parece tan factible en Asia, por ejemplo. Somos defensores de una moda más lenta y una compra consciente, mejor comprar menos y de mayor calidad que mucho de usar y tirar.

- Para finalizar, me gustaría que me propusieran el look de Haciendo Camino que más les guste para arrasar en una cita o una reunión social. A ver si coinciden

F.C: Yo te propondría un abrigo de lana de fantasía y por debajo un jersey de cuello cisne un poco grueso de un tono entre marrón y naranja oscuro. También un pantalón gris mezcla en lana y para rematar unos botines chelsea de ante y una bufanda.

T.C: Me parece una opción muy buena que representa perfectamente el espíritu de la colección. Yo por mi parte voy a proponer algo más sport como una sobrecamisa de algodón ligeramente aterciopelado, camiseta y unos pantalones cargo también en algodón. Para rematar unas zapatillas de piel y una gorra tipo beisbol.