El Four Seasons Hotel Madrid rinde homenaje al otoño con el nuevo menú de la Brasserie

Dani García arranca el mes de octubre con nuevas elaboraciones en la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, entre las que destacan el strudel de porchetta y salsa Cumberland, el chipirón de anzuelo con gnocchi cremosos o el rodaballo a la brasa con milhojas de apio nabo y jugo espumoso de patatas en salsa verde.

Los atardeceres otoñales vuelven a protagonizar un año más el cielo de la capital desde la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, que acaba de celebrar su segundo aniversario en pleno centro neurálgico del lujo y la gastronomía. Para rendir homenaje al cambio de estación, la brasserie de Dani García incorpora nuevas elaboraciones prestando especial atención a la temporalidad del producto.

Con este propósito, la carta de Dani Brasserie presenta nuevos entrantes, como la tatin de chalotas, vainilla de Tahití y miel de acacia; el strudel de porchetta con avellana y salsa Cumberland: las alcachofas a la brasa con mazamorra de almendra y panceta ibérica; y, para los amantes de la cuchara cuando llega el frío, sopa de cebolla hojaldrada, en homenaje a Paul Bocuse, con cebolla caramelizada y suero de leche. También es novedad el chipirón de anzuelo a la plancha en su tinta con gnocchi cremosos, que se suma al resto de entrantes, entre los que destacan la tortilla vaga de centolla, el steak tartar preparado en mesa de solomillo de vaca vieja o el famoso Tomate Nitro®, indudable icono con el que Dani García obtuvo tres estrellas Michelin en 2018.

Entre los pescados de temporada, la carta de Dani Brasserie incorpora el rodaballo a la brasa con milhojas de apio nabo y jugo espumoso de patatas en salsa verde, que se une a otras elaboraciones como el espectacular lenguado Wellington o la sección exclusiva dedicada al atún de Barbate, donde esta auténtica joya del mar está presente en recetas como el aguacate a la brasa y ventresca de atún rojo, el descargamento de atún con pimientos amarillos y las láminas de o'toro. Por su parte, los más carnívoros podrán seguir disfrutando de la emblemática hamburguesa Rossini, el solomillo de ternera Stroganoff, el pichón a la brasa o el lomo de Wagyu Kagoshima, entre otros. Completan la propuesta de Dani García otros platos como el arroz de boletus, praliné de piñones y teja de setas o los raviolis rellenos de bogavante con salsa Thermidor.

Además, en esta nueva temporada, Dani Brasserie mantiene su particular carta de Snack bar, con elaboraciones que se ofrecen en horario ininterrumpido, como ostras al natural, croquetas de jamón ibérico, terrina de foie gras con brioche tostado y chutney de melocotón, guacamole o salmón ahumado preparados en mesa, langostinos al estilo Robuchon con mayonesa de pesto o la última novedad: Dani's Club Sandwich, elaborado con pollo de corral, salmón noruego, caviar Baeri y salsa holandesa.

El lado dulce de Dani Brasserie supone el broche de oro perfecto para cerrar la experiencia por todo lo alto. Entre sus propuestas, se encuentran Dani's Tarta de Queso con sorbete de grosella; chocolate gianduja con helado de café Arábica y cardamomo; piña Victoria flambeada con ron y sorbete exótico; helado de leche merengada y moras; y vol-au-vent de pera.

Por último, la gastronomía de la brasserie se complementa con la propuesta de mixología diseñada por el Head Bartender Giuseppe Tatone. Inspirados en el arte español, la cultura, la música y la naturaleza, estos exóticos cócteles rinden homenaje a grandes artistas que han marcado la historia de nuestro país, como Sorolla, Dalí, Velázquez, Almodóvar, Sara Montiel o Gloria Fuertes.

Sinergia corporativa con Four Seasons

La identidad de Four Seasons, marcada por Craftsmanship, Connection and Character, no se deja de implementar en Dani. El compromiso de excelencia, el respeto por el medio ambiente y la confluencia de la tradición y la innovación, engloban los valores por las que se rige la hospitalidad que marca la cadena hotelera en todas sus sedes a nivel mundial.

El restaurante también acoge el programa Lead with Care de la cadena hotelera, un conjunto exhaustivo de medidas de prevención e higiene para garantizar una experiencia segura, tanto para los clientes como para los propios trabajadores, más crucial que nunca hoy en día.