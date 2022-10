Jimmy Choo también se come

La casa de accesorios de lujo Jimmy Choo se ha asociado con Four Seasons Hotel Madrid para crear una pastelería especial en su lobby, El Patio, para celebrar la apertura de la nueva tienda de la marca situada en Galería Canalejas.

La oferta de la "The Jimmy Choo Patisserie at Four Seasons Madrid" incluye una selección de pasteles inspirada en los diseños emblemáticos de la marca de lujo británica y en los modelos de la colección Otoño 2022. La exclusiva pastelería Jimmy Choo estará disponible todos los días desde el 11 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2022 en el lobby bar de Four Seasons Madrid, El Patio.

El Chef Ejecutivo de Pastelería, Valentin Mille, ha creado una fina selección de pastelería inspirada en la última colección de Jimmy Choo como la Pavlova, el Éclair, la Esfera, destacando los colores rosa caramelo y dorado que dominan la colección. Los delicados pasteles de vainilla celebran la última línea de bolsos VARENNE AVENUE de la marca, con un estampado gráfico. Los maridajes de bebidas seleccionadas complementan cada manjar comestible junto con una selección de cafés, champán y bebidas sin alcohol.