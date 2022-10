La flagship de AEDAS Homes a la vanguardia de la moda con Redondo Brand

Redondo Brand, conocida por vestir a algunas influencers y actrices de renombre en nuestro país, es sinónimo de elegancia y calidad, unos valores que comparte con AEDAS Homes y que son seña de identidad de la inmobiliaria desde su nacimiento en 2016. Por ello, el pasado septiembre se celebró un evento con la marca y su diseñador, Jorge Redondo, en la flamante nueva flagship de AEDAS Homes en Madrid.

El nuevo e impresionante espacio creado por AEDAS, un espacio multiusos de más de 1.300m2 en pleno corazón de la capital, acogió un cercano acto en el que los clientes y empleados asistentes pudieron disfrutar de las explicaciones de Redondo en directo sobre cómo había creado 10 de los vestidos que mayor repercusión habían tenido. Prendas tan reconocidas como el vestido de Blanca Portillo en la gala de los Goya de este año, cuando recogió la prestigiosa estatuilla; o el llamativo abrigo de plumas de avestruz que lució Candela Peña en 2021, en la gala donde recibió el Platino a mejor actriz de cine por su trabajo en La boda de Rosa.

Además, tras el evento tuvimos la suerte de poder hablar con el mismo Jorge Redondo, que también es el ganador del premio a la mejor colección de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022, y pudimos aprender un poco más sobre el origen de Redondo Brand:

- ¿Cómo comenzó tu andadura en el mundo de la moda?

Comencé a trabajar en el mundo de la moda casi de casualidad. A mi madre siempre le ha gustado y nos lo ha inculcado desde pequeños. Con 16 años abrí un blog con dos amigas, yo me encargaba más de la parte técnica, pero pronto vi que me divertía comentar alfombras rojas y eventos importantes y compartirlo con el público de una manera inmediata. Esta fue mi primera incursión en el mundo de la moda, tras eso me contrataron en un medio de moda importante y estuve trabajando ahí durante 8 años. Durante este tiempo lancé mi primera firma en 2013 y Redondo Brand en el 2019.

- ¿Cómo te diste a conocer entre los influencers?

Al trabajar en moda como periodista y tener un blog he tenido siempre muchísima relación con ellas, muchas son amigas personales y esto ha hecho que poco a poco haya ido conociendo a las nuevas generaciones.

- ¿Te ayudó este aspecto a mejorar tu visibilidad?

Por supuesto, las Influencer son realmente importantes hoy en día en cuanto a comunicación se refiere. Está claro que el PR y la comunicación para nosotros ha sido vital desde el minuto uno y ellas juegan un papel importante aquí.

- ¿Cómo y cuándo decidiste fundar Redondo Brand?

Lancé en 2019 la firma, concretamente en marzo. Me di cuenta que había un nicho de mercado bastante importante. Estoy en época de bodas y como me dedicaba al mundo de la moda todas mis amigas me preguntaban. Me era difícil recomendarles sitios diferentes y económicos, por eso creo que me di cuenta de que había que hacer algo.

- ¿Mejores y peores momentos del proceso de montar la marca?

El mejor momento es cuando ves por primera vez una de tus prendas confeccionada, creo que nunca se me olvidará. Fue el vestido Isabel, un diseño que seguimos fabricando a día de hoy. El peor momento, sin duda, es cuando hay errores en producción y retrasos, algo muy constante en la producción, pero que al principio no cuentas con ello.

- ¿Cómo ves la marca dentro de 10 años?

Internacional, es una de las cosas por las que más voy a luchar.

Un nuevo espacio multiusos en la capital

AEDAS Homes impulsa un nuevo concepto de experiencia de cliente con la personalización como pilar fundamental. Para ello, ha creado una impresionante flagship de 1.300 m2 en pleno centro de la capital, en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, en la esquina de la calle Padilla con la calle Velázquez. Un establecimiento nunca visto antes en el sector inmobiliario español, un espacio diáfano enfocado especialmente a satisfacer las necesidades de bienestar de los clientes y que cuenta con increíbles estancias e instalaciones: un 'lobby' con un 'videowall' de 3x3 metros, una sala de experiencia audiovisual 360º, exposiciones de baños, armarios, vestidores, cocinas, sala de muestras, una vivienda piloto de 100m2 y mucho más.

De esta manera, AEDAS Homes, promotora de referencia a nivel nacional, se alza con este exclusivo local polivalente, pensado y diseñado para acoger eventos de cualquier índole y reforzar su relación con toda la comunidad: clientes, empleados y proveedores.