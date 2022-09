Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot: "Queremos seguir creciendo en calidad y no tanto en cantidad"

Con más de 40 años de historia a sus espaldas, llenos de innovación en la Alta Relojería, Hublot inauguró el pasado 14 de septiembre su segunda boutique en Madrid situada en la calle Serrano. Como ya es tradición y sostenidos sobre el mundo futbolístico al evento privado acudieron la mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas, la leyenda del fútbol Luis Figo y el mentalista Lior Suchard.

Con motivo de esta nueva apertura, elEconomista.es tuvo el placer de poder charlar con Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, que, además de liderar la marca, aporta el toque español como hijo de un cántabro dentro del mundo de la alta relojería.

¿A qué se debe el crecimiento de la venta de relojes de lujo?

Se debe a una demanda más importante postcovid que es interesante analizar. Los nuevos consumidores son jóvenes que vienen a comprar relojes de lujo. La popularización de nuestros consumidores ha aumentado de manera muy importante gracias a los jóvenes, que forman parte de este mundo digital y han ganado dinero gracias a estas nuevas tecnologías. Están interesados por los productos de lujo y eso es una cosa nueva para nuestra industria.

¿Cuáles son los objetivos de la compañía a corto y largo plazo?

Tenemos claro que lo que queremos es seguir creciendo. Tenemos una larga trayectoria de crecimiento, pero queremos crecer con calidad y no con cantidad y para eso invertimos mucho en nuestra manufactura. Queremos crecer en la verticalización de la producción de nuestros productos, con más manufacturas, más materiales ecológicos, como la cerámica o el zafiro. En general, aumentar el valor perseguido de los relojes, más que la cantidad de estos.

¿Qué hace un cántabro en suiza?

Es una historia interesante. Mi padre siempre quiso tener una experiencia en el extranjero. En los años 50 había posibilidades de ir a EE.UU., Canadá, Alemania o Suiza. Afortunadamente fue a Suiza y para mí, siendo de origen español, puedo agradecer a Suiza, que ha conseguido integrar muy bien la inmigración, es un ejemplo de ello. Yo me siento suizo, pero tengo raíces españolas.

¿Qué novedades vamos a ver este año en el mercado?

Las novedades más importantes las hemos lanzado, sobre todo, a finales de marzo-principios de abril. Nosotros siempre queremos demostrar nuestro saber sobre la tecnología, por eso hemos creado relojes como el Zafiro purple, hemos tenido nuestros nuevos Big Bang integrated con el brazalete de cerámica de colores. La novedad que viene ahora es un nuevo Big Bang conectado, dedicado a la copa del mundo que va a ser en Qatar, de generación 3 que será llevado por los árbitros. Esta edición está dedicada al mundo del fútbol con una aplicación específica para seguir todo el campeonato. Es un Big Bang conectado de alto nivel con una pantalla de alta definición y con Google operativo. Queremos demostrar que podemos estar abiertos a lo que está pasando en el mundo.

Ofrezca dos claves para triunfar como español en el extranjero

Como todo hay que estar en un puesto. Yo si estoy en la relojería es porque he nacido en Châtel, en Suiza. Si hubiese nacido en Zúrich no estaría en el negocio de la relojería porque allí no hay. El factor de haber tenido la suerte de nacer en ese lugar, me ha permitido entrar en este mundo relojero. Después viene encontrar a las buenas personas. Yo he conocido a una persona que me ha permitido tener el éxito que tengo. Obviamente, también hay que tener un poco de talento y ser un profesional. Todo ello me ha permitido lograr este éxito en Suiza.

¿Qué aconsejaría a los nuevos empresarios para triunfar?

Lo importante es encontrar una pasión. De niño yo no quería ser relojero, pero al entrar en el mundo encontré la pasión de crear y desarrollar relojes y tener esa suerte de que tu trabajo sea una pasión es fundamental para tener éxito.

¿Por qué Hublomant tiene impoluta su imagen de marca?

Siempre hay que tener valores, de pasión, de familia, de compartir, dar de nuevo. Esos valores son muy importantes y creo que eso es una llave para quedar con una imagen siempre impecable.

¿Cuáles son las tendencias en patrocinios en el mundo de la alta relojería?

Hay una evolución. Nuestro mayor patrocinador es el fútbol. El fútbol es un deporte que es más que un deporte y que puede unir a personas, dar un mensaje de esperanza y creo que, durante el mes de la copa del mundo, el mundo se para un poco y todos estás atentos a lo que pasa. Creo que son mensajes importantes que puede dar ese deporte. Los patrocinios ligados a la durabilidad son importantes. Nosotros estamos introduciéndonos en proyectos que tienen un impacto sobre la tierra y la naturaleza. Hemos firmado una aventura en la Antártida y estamos también en la vela. Hay un movimiento mayor a todo lo que se vincularse con la durabilidad.

¿Ha influido de alguna manera la coyuntura de la pandemia y postpandemia en el sector?

Todos hemos aprendido que llegado un cierto punto había que cerrar nuestra manufactura. Nuestras tiendas también estaban cerradas alrededor de todo el mundo y el mundo digital, que ya era importante antes de la pandemia, ha tenido un papel muy importante. Creo que no hay que tener miedo al mundo digital, vender relojes online no es para quitar ventas en el físico, es más para complementar. Hoy en día el contacto con el cliente se hace también mucho a través del mundo digital, ya sea a través de Internet o de las redes sociales. Eso ha cambiado enormemente y se ha acelerado por la pandemia.