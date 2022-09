La Reserva Club, parcelas únicas con proyectos de villas diseñadas por los arquitectos más afamados

La Reserva de Sotogrande se sitúa en una de las zonas más privilegiadas de Andalucía. Destacan las nuevas villas de La Reserva y la zona de parcelas para edificar una zona exclusiva.

Se erige como un gran club de campo junto al mar, con sus campos de golf, canchas de tenis, polo, vela y equitación, restaurantes y clubes de playa, Sotogrande ha sido un gran lugar para vivir desde su fundación en la década de los años 60.

Rita Jordao, directora de Ventas y Marketing del Real Estate de La Reserva Club de Sotogrande, destaca que "los clientes compran en La Reserva Club porque se enamoran de una casa, de una ubicación o de unas vistas".

Sotogrande se ha convertido en uno de los desarrollos residenciales más prestigiosos de Europa y es el destino de vacaciones elegido por muchas celebridades y personalidades del deporte.

¿Qué ofrece la Reserva Club de Sotogrande a un inversor??

La Reserva Club es un producto aspiracional. Nuestros clientes compran en La Reserva Club porque se enamoran de una casa, de una ubicación o de unas vistas. Es un perfil que le apasiona el estilo de vida de Sotogrande, que busca su naturaleza, su tranquilidad, sus instalaciones dentro del resort y todo el porfolio de servicios que ofrece (salud, bienestar, educación, seguridad ).

La mayoría de nuestros clientes no compran por inversión, compran para disfrutar de todo lo que Sotogrande y La Reserva Club tienen para ofrecer. Gracias a su larga trayectoria, de los últimos 60 años, Sotogrande S.A transmite a sus compradores una seguridad plena en el momento de invertir.

¿Sotogrande es el epicentro de las grandes fortunas del mundo??

El epicentro no es la palabra, pero sí es cierto que a lo largo de nuestros 60 años de historia muchas grandes fortunas han pasado temporadas por Sotogrande. Nuestra política es garantizar la máxima privacidad de nuestros visitantes y residentes.

¿Cuál es el denominador común de esta urbanización??

Sotogrande es mucho más que una urbanización, un destino o un resort. Sotogrande es un Club muy familiar y cada verano muchas familias se reencuentran aquí. Durante el resto del año también es muy familiar y el denominador común entre nuestros residentes es la búsqueda de un entorno natural, la tranquilidad, el bienestar, la seguridad y lujo sin pretensiones.

¿Nos podéis decir algunos grandes nombres que habitan estas posesiones de ensueño??

Como he comentado anteriormente, nuestra política es garantizar la máxima privacidad de nuestros visitantes y residentes. Nuestro punto fuerte es la discreción.

¿Son el polo y el golf, los deportes que atraen a inversores??

El golf y el polo son los deportes por excelencia en Sotogrande. En realidad, Sotogrande es un?referente internacional en golf que reúne 3 de los 50 mejores clubes en Europa (Valderrama, Real Club de Sotogrande y La Reserva Club).

Sotogrande, gracias al golf, es un referente turístico y deportivo a nivel internacional. En los campos que se encuentran dentro del resort se han celebrado algunas de las competiciones más importantes a nivel mundial, como la?Ryder Cup y el Valderrama Masters en Valderrama, o el Aramco Team Series, aquí en La Reserva Club.

El polo es un elemento único en Sotogrande. Desde hace muchas décadas Sotogrande es el epicentro de Polo a nivel mundial. Cada verano, Sotogrande, celebra un torneo Internacional que congrega a los mejores jugadores de polo del mundo. Además del deporte en sí, este torneo se ha convertido en un evento social imprescindible con un ambiente irremplazable.

No es solo un lugar de vacaciones, sino un enclave para disfrutar todo el año. ¿No es así??

Así es. Es un lugar para vivir todo el año o largas temporadas. La calidad de vida que ofrece, la comunidad compuesta por familias e individuos de todas la edades y nacionalidades, los servicios, como el Colegio Internacional de Sotogrande considerado uno de los mejores de España, servicios médicos de prestigio, instalaciones deportivas de primer nivel y la proximidad a aeropuertos internacionales y líneas de ferrocarril, hacen de Sotogrande el lugar ideal para vivir todo el año.

¿La pandemia ha incrementado la compra de viviendas en esta zona??

Es uno de los motivos del incremento de viviendas en Sotogrande.

La pandemia hizo que muchos nos replanteásemos nuestro estilo de vida. Ya no es necesario estar presencialmente en la oficina, el trabajo en remoto y el deseo de una vida más saludable en zonas verdes, han hecho que estemos en el punto de mira de todo aquel que cuya capacidad económica le ha permitido comprar una de nuestras propiedades.

Cuéntanos ¿cómo son El Mirador, The Seven, The 15 y? ¿Cuál es su valor diferencial??

Las tres son comunidades privadas con seguridad 24hrs y un paisajismo creado por el paisajista provenzal de fama mundial, Jean Mus.

The Seven (desde 7,6 millones de euros) consiste en una colección de parcelas únicas con proyectos de villas diseñadas por siete de los arquitectos más afamados del mundo en parcelas de 10.000 m2 y en la zona más alta de La Reserva Club disfrutando de vistas panorámicas al mar mediterráneo y Gibraltar. Todas ellas disfrutan de un paisajismo creado por Jean Mus, paisajista provenzal de fama mundial.

The 15 es la comunidad vecina y cuenta con 15 parcelas (desde 2,7 millones de euros) inclinadas con impresionantes vistas panorámicas al mar y Gibraltar.

El Mirador es una comunidad privada de 6 villas contemporáneas, todas vendidas, diseñadas por el estudio local, ARK architects.

La naturaleza y el refinamiento juega un papel importante como elemento diferenciador, así como su baja densidad con una construcción de solo el 25% del terreno. El cliente que llega Sotogrande difiere en cierta medida de la clientela de Marbella, el cliente de Sotogrande es más familiar, enfocado en el bienestar y deporte, y más discreto. Valora la tranquilidad, privacidad y el entorno natural.

¿Desde qué precios podemos comprar??

Apartamentos y parcelas desde 620.000 euros hasta 8,5 millones de euros.

¿Cuántas parcelas tenéis en venta ahora mismo??

En total contamos con 48.

- The The Collection: 31

- The Fifteen: 11

- The Seven: 6

¿Cuál es la nacionalidad que más viviendas está comprando??

Predomina la nacionalidad británica, pero hay una gran variedad de países de procedencia, como España, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Canadá, entre otros.

¿Qué proyectos tenéis a corto plazo??

En este momento se encuentra en construcción la fase I de Village Verde y a final de año comenzará la construcción de la fase II.

Village Verde, es una comunidad exclusiva de apartamentos desde 620.000 euros de 2 a 4 dormitorios y áticos de 4 y 5 dormitorios, rodeada de naturaleza y con instalaciones de vanguardia.

¿Hay previsión de abrir más hoteles dentro del propio campo de golf??

De momento no.

A las nuevas generaciones de residentes les interesa el dónde, pero mucho más el cómo.

¿Cómo afrontáis este reto??

Nuestros proyectos están diseñados para la vida moderna y lo que demandan las nuevas generaciones.

Hoy en día las familias valoran más el tiempo vivido con sus seres queridos, socializar con personas de ideas afines, el respeto al medio ambiente, las experiencias y sobre todo, la seguridad y el contacto con la naturaleza.

En ese sentido nos orgullecemos de haber agrupado todos esos elementos y haberlo convertido en lo que es hoy en día La Reserva Club, un lugar en el que reconectar con tus seres queridos, conectar con la naturaleza gracias a la baja densidad de la construcción de nuestras propiedades (solo 25% del total de la parcela), contenido para toda la familia gracias al calendario de actividades y eventos del club, el desarrollo de comunidades privadas con seguridad 2hrs. y la excelencia en el servicio.