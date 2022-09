La familia Medina vende un 20% de Williams & Humbert a The Keepers

La familia Medina y The Keepers han firmado el acuerdo para la venta del 20% de las acciones de la bodega jerezana Williams & Humbert a este holding de bebidas controlado por el empresario filipino Lucio Co.

Las instalaciones de la Bodega han sido el escenario de la firma de este acuerdo rubricado por Jesús Medina García de Polavieja, consejero delegado y director general de Williams & Humbert y Paulino Santamarina, presidente de The Keepers. Esta participación del 20% de las acciones de la bodega por parte de The Keepers, se suman al 30% que en 2018 adquirió la familia Co en el accionariado de Bodegas Williams & Humbert

La firma de este acuerdo permitirá mejorar de forma significativa la posición competitiva de Williams & Humbert, afianzar su negocio y acometer nuevos proyectos de futuro. Además, esta alianza refuerza el compromiso de hacer del Brandy Alfonso una marca internacional. Hay que recordar que el Brandy Alfonso, elaborado desde hace más de dos décadas por Williams & Humbert, es hoy día la marca más importante para las bodegas jerezanas y para The Keepers.

Lucio Co es uno de los empresarios más relevantes de Filipinas, y uno de los mayores compradores del mundo de Brandy y espirituosos del Marco, lo que le ha valido el reconocimiento del Ayuntamiento de Jerez y del Consejo Regulador de la D.O. Brandy de Jerez. La ampliación de esta participación de Lucio Co en la firma bodeguera, permitirá reforzar aún más las excelentes relaciones que desde hace más de 20 años mantienen la familia Medina y la familia Co, quienes durante más de dos décadas vienen compartiendo valores y visión empresarial.