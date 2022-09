La Mare Vita Guest House, donde se vive y celebra el verdadero espíritu de Gin Mare

Quien elige Gin Mare elige celebrar el Mediterráneo, su estilo de vida y esa alegría y complicidad naturales al brindar entre amigos. Los días 8 y 9 de octubre, la ginebra española líder del segmento ultra premium a nivel global concentra en un solo espacio todo aquello que le define y que le ha llevado a conquistar a los amantes de las bebidas con carácter, y cómo no, de las experiencias que dejan el mejor recuerdo en el paladar y en la memoria. Solo durante esos dos días y solo en Madrid, el público tendrá la oportunidad de descubrir todo lo que es, significa y sucede en La Mare Vita Guest House.

Está dirigida a cliente final e inspirada por lo que fue y todavía supone la Dolce vita italiana, es decir, la celebración sin excusas, como si el mañana no fuera importante. Con una atmósfera de glamour muy mediterráneo y muy vintage, a través de esta exclusiva cita, Gin Mare y Gin Mare Capri rinden homenaje a quienes se declaran incondicionales del hedonismo y adoran, haciendo honor a Italia, país en el que triunfan ambas referencias, disfrutar del dolce far niente. Todos ellos no deberían perderse una fiesta realmente sofisticada y singular que guarda multitud de sorpresas.

Con una atmósfera ultra cuidada, sin corsés y con la única consigna de disfrutar de cada segundo, hasta que no se cruce el umbral de La Mare Vita Guest House nadie conocerá las sorpresas que depara. Eso, sí, haciendo honor a eventos anteriores de la marca, están garantizados el buen ambiente, una decoración deslumbrante al más puro estilo Gin Mare, así como coctelería de autor, con propuestas inéditas y con ese toque elegante, sofisticado y diferencial tanto de Gin Mare como de Gin Mare Capri, gastronomía y música en directo con el piano bar y la sesión de vinilo.

A través de Eventbrite, quienes deseen comprar su entrada podrán elegir entre el sábado, desde las 18.00 y hasta las 23.30 h, como el domingo, desde el aperitivo y hasta media tarde, es decir de 12.00 a 18.00 h. El precio de la entrada, individual e intransferible, es de 25 euros y, además de ser parte de un evento único e irrepetible, incluye 3 cócteles de Gin Mare y Gin Mare Capri.

La Mare Vita Guest House, donde se vive y celebra el verdadero espíritu de Gin Mare al más puro estilo de la Dolce vita italiana.