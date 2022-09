Montblanc presenta su nueva brand campaign

Hace más de un siglo, Montblanc identificó un cambio fundamental en el modo en el que la gente se movía y viajaba. Por ello, creó artículos de escritura y bolsos para acompañar a aquellas personas que abrazaban el poder inspirador de esa movilidad recién descubierta.

En la actualidad, bajo el lema What Moves You, Makes You de su plataforma como marca global, Montblanc se propone inspirar a las personas para que vivan guiadas por un propósito y una pasión. De esta manera, podrán dejar su marca en el mundo siguiendo un camino que realmente las motiva. La nueva campaña de Montblanc, On The Move, ilustra una nueva visión de la movilidad que representa la esencia de la Maison: la manera en la que nos movemos inspira la marca que dejamos.

«Montblanc siempre ha entendido el poder de la movilidad como una forma de moverse libremente, no solo en el sentido físico, sino como una evolución para prosperar. Con esta nueva campaña, queremos animar a una nueva generación de clientes Montblanc a asomarse al mundo y moverse con pasión, curiosidad y estilo, mientras se dedican a lo que realmente los inspira en la vida», explica Vincent Montalescot, director de Marketing de Montblanc. La campaña presenta al actor y Montblanc Mark Maker Cillian Murphy.

El artista irlandés siempre se ha movido por la vida tomando decisiones audaces y ha elegido su propio camino hasta alcanzar el éxito. En el vídeo heroico, Cillian Murphy se mueve a través de un mundo que va en dirección contraria a la del resto. Con esta imagen, demuestra que seguir las propias pasiones es probablemente lo adecuado.

La cautivadora técnica, creada por la galardonada agencia Wieden+Kennedy (Ámsterdam) y ejecutada por el director Ian Pons Jewell, muestra una nueva perspectiva en lo que parece un día normal y corriente, y señala una evolución de la marca al plasmar su visión de movilidad. «Es fácil cuestionarte si has tomado la dirección adecuada en la vida y preguntarte qué habría pasado si hubieses ido por otro camino. Aunque es cierto que la manera en la que nos movemos nos define, esta campaña revela que si te dedicas a lo que realmente te motiva y te inspira, entonces estás yendo por el camino correcto», explica el actor y Montblanc Mark Maker Cillian Murphy.