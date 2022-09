Oceania Cruises anuncia la vuelta al mundo 2025 y siete grandes viajes épicos

En plena celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, Oceania Cruises, compañía de lujo líder en materia de gastronomía y destinos, rinde su particular homenaje poniendo a la venta la vuelta al mundo en 180 días. Pero, al mismo tiempo, ofrece Siete Grandes Viajes Épicos donde los huéspedes más exigentes podrán escoger entre múltiples opciones de itinerarios que van de los 50 a los 111 días de duración.

El máximo nivel de los cruceros por el mundo: la vuelta al mundo en 180 días, cinco continentes, 32 países, 89 puertos, del 5 de enero de 2025 al 3 de julio de 2025.

Zarpando en un singular viaje de este a oeste, el crucero La Vuelta al Mundo en 180 Días 2025 está lleno de horizontes exóticos y experiencias únicas. Desde Miami, el Insignia (con capacidad para 656 pasajeros) se dirige al sur para explorar el vibrante Brasil y las selvas del Amazonas antes de cruzar el gran Océano Atlántico para vivir aventuras en los pueblos y majestuosos paisajes de África. De camino a Sudáfrica, esta travesía presenta una escala en la isla habitada más remota del planeta: la isla volcánica de Tristan da Cunha. Luego, el Insignia continúa hacia el este, hacia las grandes ciudades y las maravillas incalculables de Asia, explorando algunas de las islas más exclusivas que bordean el Océano Índico a lo largo de la travesía. Las Comoras, Maldivas y Seychelles francesas dan paso a destinos cautivadores en Myanmar, Tailandia, Vietnam, Japón o Indonesia.

A medida que el Insignia se dirige hacia el sur a lo largo de la costa menos explorada de Australia Occidental, tendrá la oportunidad de descubrir algunos de los tesoros más desconocidos de este continente. Durante nuestra navegación por el Pacífico Sur, llevaremos a cabo una singular escala en Champagne Bay en Vanuatu junto con algunas de las islas más impresionantes de la Polinesia Francesa antes de dirigirnos al norte para visitar las exuberantes islas de Hawái para concluir este viaje global.

Puntos destacados de la vuelta al mundo y eventos exclusivos en la costa:

- Montevideo: Estancia Asado e Inmersión Cultural

- Namibia: Cena en las dunas del desierto iluminadas por las estrellas

-Singapur: una noche mágica en el jardín de las maravillas

- Bali: una velada lujosa de la cultura indonesia

- Adelaida: la experiencia vinícola por excelencia del valle de Barossa

Estancias nocturnas en los puertos:

- Manaos, Brasil

- Rio de Janeiro, Brasil

- Buenos Aires, Argentina

- Bahía de Walvis, Namibia

- Ciudad del Cabo, Sudáfrica

- Bahía Richards, Sudáfrica

- Mahé, Seychelles

- Colombo, Sri Lanka

- Rangún, Myanmar (2 Noches)

- Singapur, Singapur

- Bangkok, Tailandia

- Ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam

- Shanghai, China

- Bali, Indonesia

- Adelaida, Australia

- Sydney, Australia

- Auckland, Nueva Zelanda

- Bora Bora, Polinesia Francesa

- Papeete, Polinesia Francesa

- Honolulu, Hawaii

Programas terrestres de mitad de crucero:

- Experiencia en la selva amazónica desde Manaos

- Safari africano desde Ciudad del Cabo

- Taj Mahal desde Cochin

- Templos antiguo de Bagan desde Yangon

- Angkor Wat desde Sihanoukville

- Guerreros de terracota de Shanghai

"Esta nueva colección de itinerarios que abarcan todo el mundo incluye puertos de escala icónicos y fuera de lo común y ofrece una gran cantidad de oportunidades para que nuestros huéspedes exploren los rincones más lejanos, haciendo que el viaje sea tan gratificante como el destino", afirmó Howard Sherman, presidente y director ejecutivo de Oceania Cruises.

Hay que destacar que cada uno de estos Grand Voyages aprovecha uno de los mayores lujos de la vida: el tiempo. Los viajes van desde una espectacular expedición de 111 días de maravillas a través del Pacífico Sur, Nueva Zelanda, Australia, el Sudeste Asiático, África y el Mediterráneo, hasta un extraordinario viaje que es el primero de su clase, que combina los tres continentes a bordo de dos lujosos barcos, con un increíble Programa de Tierra de varios días entre ellos. Por encima de todo, estos itinerarios han sido diseñados para el explorador intrépido, el viajero con un deseo infinito de descubrir y una inclinación por disfrutar de las cosas buenas de la vida, como lo son una gastronomía exquisita, un servicio impecable y excursiones cuidadas adaptadas a los gustos de cada uno.

Es decir, si el deseo del huésped por dar la vuelta al mundo en 180 días lo quiere llevar a cabo en diferentes etapas y en tiempos diferentes, Oceania ha puesto a la venta diversas opciones con itinerarios muy diversos y con días de duración adaptados a los intereses y disponibilidad de todos los viajeros.

En palabras de Juan Rodero, CEO de StarClass y Director General de Un Mundo de Cruceros, "seguimos experimentando una alta demanda en cruceros de lujo, con propuestas hechas a medida del huésped coincidiendo con el auge del segmento del lujo y tras dos años de pandemia"

Siete grandes viajes épicos

Oceania Cruises acaba de anunciar los viajes comentados y que se materializan en los siguientes, según fechas e itinerarios.

1.- Far and Wide: The Ultimate Odyssey

74 días, dos barcos, cinco países, tres continentes, del 22 de diciembre de 2024 al 6 de marzo de 2025.

Comenzando con una circunnavegación de 50 días por Australia, Indonesia y Nueva Zelanda, navegando ida y vuelta desde Sydney, los huéspedes son trasladados en un servicio aéreo de clase ejecutiva a Sudamérica para explorar la Patagonia, la Antártida y los fiordos chilenos. Entre estos dos extraordinarios cruceros hay dos fascinantes recorridos por tierra que los huéspedes podrán elegir: seis días en las extraordinarias Montañas Azules de Australia o seis días en la Región de los Lagos Andinos de Chile y Argentina. Este viaje ecléctico, que es una verdadera odisea, se extiende desde las grandes ciudades de Australia hasta Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, y las tierras asombrosamente bellas de la Patagonia y la Antártida.

Aspectos destacados de la Odisea Definitiva

- Exploración de 3 asombrosos continentes y 5 países.

- 5 pernoctaciones en puerto que ofrecen una mezcla de destinos australianos culturales y de espíritu libre y puestos patagónicos fascinantes, además de una noche en el paraíso de Bali.

- Una obra maestra al sur del Ecuador que revela una aventura sin límites en un itinerario que abarca desde el mar de Tasmania hasta los fiordos chilenos

- Una codiciada circunnavegación de Australia, en la que se pasa cerca de un mes visitando 18 destinos, junto con una semana explorando los lugares más fascinantes de Nueva Zelanda.

- Un impresionante recorrido de varias semanas por los legendarios paisajes de la Patagonia y los surrealistas paisajes marinos de la Antártida

Posibilidad de elección de un programa terrestre de 6 días incluido en las Montañas Azules de Australia o en el norte de la Patagonia.

2.- Ultimate Pacific Traveler - Los Ángeles a Sydney

79 días, del 3 de octubre al 22 de diciembre de 2024, 11 países, 7 pernoctaciones en puertos.

Casi dos semanas en Japón y tres semanas explorando Australia y Nueva Zelanda.

Un tapiz literal de destinos que incluye Alaska, Taiwán, Hong Kong, Vietnam, Singapur e Indonesia.

3.- Caleidoscopio de América del Sur - Miami a Río de Janeiro

50 días, del 7 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025, 11 países, 6 pernoctaciones en puerto.

Una completa exploración de Sudamérica que incluye Chile, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay.

Tres días de crucero en la Antártida y una travesía por el Canal de Panamá.

4.- Grand Eastern Reflections - Abu Dhabi a Singapur

78 días, del 22 de diciembre de 2024 al 10 de marzo de 2025, 16 países, 15 pernoctaciones en puertos.

Una semana en India, 3 días en Myanmar, una semana en Vietnam, una semana en China, dos semanas en Japón, tres días en Filipinas y una semana en Indonesia.

Una combinación única de culturas antiguas y exóticas con metrópolis modernas y brillantes.

5.- Epic Continental Explorer - Papeete a Barcelona

111 días, del 25 de febrero al 17 de junio de 2025, 28 países y 12 pernoctaciones en puertos.

Una estancia de varios meses que abarca el Pacífico Sur, el Sudeste Asiático, África y más allá.

Varias semanas explorando el Océano Índico y África, incluyendo las exóticas y misteriosas costas occidentales del continente.

6.- Mosaico de la Patagonia a Iberia - Santiago de Chile a Barcelona

63 días, del 6 de marzo al 8 de mayo de 2025, 10 países y pernoctaciones en Buenos Aires, Río de Janeiro y Lisboa.

Exploración en profundidad de Uruguay, Argentina y Brasil.

7.- Odisea en Asia y Oceanía - Tokio a Honolulu

72 días, del 22 de mayo al 1 de agosto de 2025, 12 países y 11 pernoctaciones en puertos.

Una intrigante mezcla de cultura e historia a través de Japón, China y el sudeste asiático, mezclada con el encanto del Pacífico Sur y las islas hawaianas.

Algunas de las mayores maravillas del mundo: la bahía de Ha Long, la Gran Barrera de Coral y Bora Bora.