Felix Obschonka, Montblanc: "Diseño, material y artesanía, así es el nuevo smartwacht de lujo"

Felix Obschonka, director de Nuevas Tecnologías de Montblanc

Cuando piensas en un reloj Montblanc, lo que viene a la mente es una pieza tradicional, de estilo clásico y elegante. Sin embargo, las cosas están cambiando, con el lanzamiento de algunos modelos nuevos, muy innovadores, por ejemplo, el reloj de buceo Iced Sea y 1858 GMT, la compañía está virando hacia una dirección nueva y más moderna.

Montblanc Summit 3 es el nuevo lanzamiento del fabricante alemán. El primer reloj inteligente con un chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus que se lanza con Wear OS 3. Además, es también el primer reloj Wear OS 3 que funciona también con iPhone.

Esta línea incluye tres versiones del smartwatch: la primera cuenta con una caja de titanio gris combinada con correas de piel de becerro negra y de caucho azul, la segunda tiene una caja de titanio negra combinada con correas de piel de becerro y de caucho negras, y la tercera, presenta una caja de titanio bicolor combinada con una correa de piel de becerro verde británico Montblanc Extreme 3.0 y de caucho negro.

Además de estas versiones, la línea cuenta con opciones de personalización adicionales. Dado que la esfera del reloj es la parte que más se consulta en el día a día, las opciones de diseño de esta deberían reflejar la personalidad del propietario tanto como el propio reloj.

El titanio con acabado satinado rezuma clase, las secciones de acero pulido brillan al sol y el cristal de zafiro plano es bellamente claro. Un reloj inteligente de lujo, suficientemente liviano y cómodo para usarlo durante todo el día.

La compañía que comenzó en 1906 en Hamburgo (Alemania), cuando el comerciante de papelería Claus-Johannes Voss, el banquero Alfred Nehemias y el ingeniero August Eberstein unieron sus fuerzas para fabricar plumas estilográficas, presenta ahora un reloj inteligente de lujo de unos 1.300 euros, para un público que aunque quizás ya tengo un reloj mecánico, está interesado en la comodidad de un smartwacht y quieren evitar tener la sensación de llevar un teléfono a la muñeca.

La innovación tecnológica por la que está apostando la compañía viene ya desde hace años. En 2016, la maison lanzó Augmented Paper, que combinó un elegante cuaderno de cuero italiano con un bolígrafo StarWalker modificado que transformaba las notas escritas a mano en copias digitales. En 2017, la marca lanzó el primer reloj inteligente Summit. Y, en 2019, apostaron por el mercado de los auriculares con cancelación de ruido ultra premium.

Felix Obschonka, director de Nuevas Tecnologías de Montblanc, parte integral en el desarrollo de Summit 3, ha reforzado la apuesta por nuevos productos que enamoren al cliente. Y este Summit 3 cumple las expectativas. La esfera del icónico reloj mecánico Geosphere de Montblanc personifica un diseño meticuloso para medir la hora y la iteración digital de la misma realmente impresiona.

¿Cómo llegaste a Montblanc?

Fue más una coincidencia ya que en ese momento yo estaba involucrado con mi propia puesta en marcha. Pero cuando me enteré de esta oportunidad, me dije "pruébalo" y 8 años después sigo en Montblanc. Realmente me enamoré de la marca. Disfruto de mi trabajo y de ser parte del futuro de una marca tan rica en historia.

Montblanc es famoso por su artesanía y diseños de lujo. ¿Cómo se suma la tecnología a este proceso?

La artesanía y el diseño es siempre el punto de partida de cada proyecto. Si no podemos hacer un producto acorde con el ADN de nuestra casa, no le daremos seguimiento. Así que la tecnología es realmente secundaria. Creo firmemente que a la gente le encanta rodearse de cosas hermosas que tienen un significado para ellos más que la tecnología en sí.

¿Cuál diría que es el mayor desafío para usted?

En el océano de la tecnología, Montblanc es un pez pequeño, y convencer a todos sobre nuestra visión y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo a veces es un desafío. Pero si la gente entiende la pasión que hay detrás, se emociona mucho.

Más de un siglo de vida

Montblanc tiene más de un siglo. ¿Cómo aplica los principios que hacen que la marca sea atemporal y se mantenga relevante e innovadora en el cambiante mundo actual de los artículos de lujo?

Mirando hacia atrás en la historia de Montblanc, realmente a principios del siglo XX, fue una era de despertar técnico. Montblanc comenzó como una pequeña empresa emergente que se propuso cambiar el mundo con una innovación llamada pluma estilográfica de seguridad. Esta pluma permitía viajar con una estilográfica sin mancharse de tinta. Este espíritu pionero que teníamos entonces es el que tratamos de plasmar también en Nuevas Tecnologías: ser audaces y audaces para traer nuevas y sorprendentes innovaciones a nuestros clientes. Solo que hoy en día las tecnologías han cambiado con la aparición de relevancia para las innovaciones digitales. Entonces, como desde el día 1, continuamos innovando con nuestros hermosos pero funcionales productos. Como ves, los principios y la mentalidad no son tan diferentes.

A pesar de ser una casa conocida por sus estilográficas, marroquinería y relojes, cada vez que incursiona en un nuevo segmento lo hace con un alto nivel de experiencia. ¿Qué retos tienes a corto plazo?

En Montblanc tendemos a pensar en el largo plazo, lo que cabría esperar de una maison que tiene más de cien años. Así que tenemos una dirección clara dentro de las Nuevas Tecnologías para los próximos años. Pero seguro, este viaje no siempre es fácil. En particular, y supongo que todos lo harían, porque el mundo actual es cada vez más complejo y la planificación se vuelve más difícil. Aquí, nuestra mentalidad ágil y resiliencia es bastante importante para enfrentar desafíos como la cadena de suministro, bloqueos u otros factores macroeconómicos, pero también dificultades técnicas dentro de los proyectos.

¿Qué novedades trae el Montblanc Summit 3?

En primer lugar, el diseño se volvió aún más refinado con nuevos materiales como la caja de titanio y el fondo de caja de acero. Hemos alterado ligeramente el diseño en comparación con el Summit 2, por ejemplo, con la nueva corona y los pulsadores, y hemos hecho que el reloj sea más equilibrado en términos de estilo. Y cuando se trata de tecnología, tenemos el último hardware, por ejemplo, un nuevo sensor para medir el oxígeno en la sangre y, por último, pero no menos importante, estamos entre los primeros relojes que aprovechan el poder de Wear OS de Google 3.

¿Crees que este último modelo de reloj inteligente eleva el lujo a su máxima potencia?

Sí, creo que realmente capturamos una combinación muy fuerte de diseño, material y artesanía. Pero si bien el lujo se trata de ser atemporal, también se trata de no quedarse quieto, así que espero que podamos traer algo completamente nuevo nuevamente en el futuro. Una cosa está clara, el lujo se trata de creatividad y creación continuas, así que espere más por venir.

¿Cómo se puede personalizar este producto?

El Montblanc Summit 3 viene con 11 esferas preinstaladas, que se pueden personalizar, por ejemplo, con diferentes estilos, colores o fondos. Con estas personalizaciones digitales puedes generar miles de estilos únicos diferentes. En el aspecto físico, tenemos diferentes opciones de caja (negra, plateada, bicolor) y cada versión ya viene con dos correas diferentes: una de cuero para una apariencia más clásica y otra de goma para una apariencia más deportiva. Además, las correas se pueden cambiar fácilmente por otras correas y Montblanc ofrece docenas de opciones diferentes para personalizar realmente el reloj según su situación (por ejemplo, clásico, deportivo, moderno, vintage u otros).

¿Aplica la tecnología en otras áreas de negocio, más allá de combinarla en sus relojes?

En New Technologies nos enfocamos en llevar las tecnologías digitales a productos hermosos. Hasta ahora, hemos lanzado un instrumento de escritura digital, un organizador digital (el Augmented Paper), auriculares de viaje que se colocan sobre las orejas y el mencionado reloj inteligente Summit. Y no nos quedamos quietos, así que puedes estar entusiasmado con los próximos años con nuevos productos que se extienden aún más en lo digital.

¿Qué es lo que encuentras más inspirador del universo Montblanc?

Creo que ya lo mencionaste: el universo. Montblanc es una marca muy amplia en torno a la noción de estilo de vida empresarial de lujo que incursionó con éxito en distintos ámbitos. Así que creo que es exactamente esta apertura para navegar hacia nuevos horizontes lo que lo hace tan emocionante. Y por supuesto, se trata de las personas que trabajan en Montblanc con pasión. Para mí fue muy sorprendente que todas las personas que conoces tengan tanta pasión por esta marca, y esto nos mantiene empujando aún más.